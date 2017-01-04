Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в Шахане

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с чрезвычайным происшествием в поселке Шахане Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении подъезда в многоквартирном доме в поселке Шахане города Шахтинска Карагандинской области, повлекшем человеческие жертвы.

Нурсултан Назарбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент Казахстана поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.