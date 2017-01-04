С нового года в стране зарегистрировано около 3 тыс. преступлений
4 января 2017, 12:27
Из них 1316 краж.
По сообщению Комитета по правовой статистике и специальным учетам, за 3,5 дня нового года зарегистрировано 2820 правонарушений, из которых 11 убийств, передает Zakon.kz.
По данным на 4 января количество убийство достигло 12. Также, согласно данным портала service.pravstat.kz, за указанный период зарегистрировано 25 изнасилований, 108 грабежей, 299 хулиганств и т.д.
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