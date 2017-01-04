Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

С нового года в стране зарегистрировано около 3 тыс. преступлений

4 января 2017, 12:27

Из них 1316 краж.


По сообщению Комитета по правовой статистике и специальным учетам, за 3,5 дня нового года зарегистрировано 2820 правонарушений, из которых 11 убийств, передает Zakon.kz.

По данным на 4 января количество убийство достигло 12. Также, согласно данным портала service.pravstat.kz, за указанный период зарегистрировано 25 изнасилований, 108 грабежей, 299 хулиганств и т.д.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код