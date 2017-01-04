В Казахстане пройдет аттестация административных государственных служащих корпуса «Б»

В 2017 году соответствии с 15 шагом «Плана нации - 100 конкретных шагов» пройдет аттестация административных государственных служащих корпуса «Б», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Как отмечается, в отличие от аттестации прошлых лет, которая проводилась один раз в три года, предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Кроме того, она не будет включать в себя процесс тестирования на знание законодательства.

«Вместо этого госслужащие будут оцениваться на наличие компетенций, требуемых для эффективной работы на конкретной должности, посредством применения специальной автоматизированной программы. В ее разработке принимает участие широко известная в этой области международная компания, - говорится в сообщении. - Исходя из этого, целью аттестации является не только определение уровня профессиональной подготовки, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения».

Законом «О государственной службе Республики Казахстан» определено, что аттестационная комиссия может принять решение о повышении служащего.

Аттестация будет проведена последовательно в 3 уровня в зависимости от категории занимаемых должностей.

В высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента аттестацию пройдут директора департаментов центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса «Б», соотносимые к ним по уровню.

На втором уровне аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей, собеседование будут проходить соответственно работники этих государственных органов.

Третий уровень - это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие.

Особенностью такой трехуровневой системы является то, что лица, прошедшие аттестацию вышестоящего уровня будут в составах нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям.

На всех уровнях аттестация будет состоять из четырех этапов.

- составление оценочного листа;

- тестирование на оценку личных компетенций;

- собеседование в ВАК или аттестационных комиссиях соответствующего уровня;

- принятие решений аттестационной комиссией по итогам собеседования и с учетом результатов предыдущих этапов.

Аттестация будет проводиться согласно утвержденным графикам.

Исключение по аттестации делается в основном для социально уязвимых работников. К ним относятся лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14-ти лет.

При этом указывается, что аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста - это женщины 56 лет и мужчины 61 года, госслужащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также те, кто был впервые принят на госслужбы и проработал менее шести месяцев.