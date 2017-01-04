В частности, изменения внесены в ряд пунктов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов» а именно: 10. Сделки за счет активов инвестиционного фонда совершаются на международных (иностранных) рынках ценных бумаг при соблюдении следующих условий: 1) сделка по покупке акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене, не превышающей максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters; 2) сделка по продаже акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностранных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg или Reuters; 3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes, а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку и (или) продажу с информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрпартнеров. При отсутствии от контрпартнера ценовых предложений по данному финансовому инструменту, сообщение контрпартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании финансового инструмента включается в отчет (документ) о заключении сделки. Также изменения внесены в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 «Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций» Постановление дополнено пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Представитель информирует уполномоченный орган и держателей облигаций о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона и о результатах таких действий: 1) ежеквартально, не позднее последнего календарного дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом - в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги не обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства; 2) не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором представителем получена информация от эмитента, предусмотренная абзацем третьим подпункта 1) пункта 10 Правил - в отношении эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства. Информация об исполнении представителем своих функций и обязанностей, представляемая уполномоченному органу и держателям облигаций в отношении эмитента, чьи ценные бумаги не обращаются на фондовой бирже, содержит финансовую отчетность эмитента за отчетный квартал. Эмитент, имеющий дочернюю организацию, представляет представителю неконсолидированную финансовую отчетность в случае отсутствия консолидированной финансовой отчетности. Эмитент, являющийся банком второго уровня, представляет представителю отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций, составленные по формам, согласно приложениям 2 и 3 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 74 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций и Правил их представления», зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11160. Эмитент, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, представляет представителю финансовую отчетность за отчетный квартал (в случае наличия у данного эмитента дочерней организации - консолидированную финансовую отчетность) в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в список которой включены ценные бумаги эмитента.» Внесены изменения в Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг» а именно в пункты: 8. Внутренними документами брокера и (или) дилера устанавливается ответственность работников брокера и (или) дилера, имеющих доступ (использующих пароли) для входа в систему обмена электронными документами центрального депозитария ценных бумаг, фондовой биржи, клиринговой организации и (или) расчетной организации, осуществляющей организацию расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (далее - расчетная организация), и (или) иностранной расчетной организации. Для целей Правил под иностранной расчетной организацией понимается: банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «ВВВ-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже «ВВВ» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств; организация-нерезидент Республики Казахстан, являющаяся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association). 36. Клиентский заказ содержит следующие реквизиты: 1) указание на вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом; 2) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами: для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии); номер документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: наименование; дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию); 3) наименование эмитента, вид финансового инструмента, код финансового инструмента или национальный идентификационный номер (в отношении иностранных ценных бумаг - международный идентификационный номер (ISIN), в отношении прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению - идентификатор прав требования), сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом; 4) количество финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов, а также сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки; 5) указание на тип клиентского заказа: лимитный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по оговоренной цене; рыночный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по рыночной цене; буферный заказ - на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем; клиентские заказы, предусмотренные внутренними документами брокера и (или) дилера; 6) срок действия клиентского заказа до конца текущей торговой сессии, если клиентом не будет указан иной срок; 7) дату и точное время приема клиентского заказа; 8) фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника брокера и (или) дилера, принявшего данный клиентский заказ; 9) сведения о наличии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом; 10) реквизиты, установленные внутренними документами брокера и (или) дилера. Реквизиты, перечисленные в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, не указываются в случае, если клиент представляет клиентский заказ брокеру и (или) дилеру в рамках оказания брокером и (или) дилером электронных услуг. 45. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилиированных с ним банках и (или) центральном депозитарии ценных бумаг, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях. Ниже приведен список постановлений в которые также были внесены изменения: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 «Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 «Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.