Как праздновать Рождество - советы

Рождество Христово – это один из самых главных христианских праздников, по своей значимости он стоит вторым после светлого праздника Пасхи. Название этого праздника говорит само за себя – Рождество Христово – значит день рождения Иисуса Христа Сына Божьего, который пришел в наш мир, чтобы спасти людские души.





Когда и как празднуется Рождество

Празднование Рождества Христова начинается в предрождественский вечер 6 января, называемый Сочельником. Праздничное застолье или как правильно оно называется – вечерняя трапеза в канун Рождества на Руси всегда сопровождалась особыми обрядами и традициями. 6 января принимать в пищу можно только особую еду – вареную пшеницу или рис с фруктами, орехами и медом, такая еда называется сочивом, отчего и происходит название праздника – Сочельник. Принимать пищу можно только после литургии, переходящей в вечерню. В этот праздничный день многие верующие христиане, возвратившиеся после утренней службы из храма, вообще не принимают пищу, пока на небе не появится первая звезда, которая и считается символом той звезды, которая появилась над Вифлеемом при рождении Божественного Младенца и возвестила миру о приходе на землю спасителя. Первыми звезду, согласно Евангелию, увидели восточные мудрецы, которые пришли к Христу с богатыми дарами и низким поклоном.





Как проходит церковная служба в Рождественский Сочельник?

Рождественская всенощная (вечерняя церковная служба) продолжается приблизительно три часа. Потом служат литургию, а после богослужения наступает празднование Рождества. Люди приветствуют друг друга словами «с Рождеством Христовым» или «с праздником». Если Сочельник выпадает на субботу или воскресенье, то праздничную всенощную служат в пятницу. В сам Сочельник служится литургия Иоанна Златоуста, а на Рождество в этом случае совершается литургия Василия Великого.

Праздничное застолье





И на сегодняшний день первая звезда появившаяся на небе в Сочельник является сигналом к тому, что праздник начался. Именно ужин в Сочельник считается основным кулинарным событием в Рождество, к которому всегда готовились заранее и по традиции на столе обязательно должен быть пучок свежего сена, который символизировал бы то место, где был рожден младенец Иисус. Стол должна накрывать белоснежная скатерть. А блюд на столе должно быть 12, по количеству апостолов, и все эти блюда должны быть постными. Наши предки готовили в Сочельник борщи, рыбу, капусту, вареники и пироги с яблоками (капустой), а также другие постные блюда. Согласно традиции, только когда наступит 7 января на стол можно поставить блюда из мяса. Так на стол подавались домашняя колбаса, буженина, окорок, фаршированные гусь, утка или поросенок, студень, пряники и т.д.





Что такое вертеп?

Рождественский вертеп (первоначальное значение — пещера, потаённое место) — это представление сцены Рождества Христова средствами различных искусств (скульптура, театр и др.). В Российской Империи, особенно на территории Польши, Украины, Белоруссии, был распространён «вертепный театр» — народный кукольный театр, представляющий рождественские сцены, иногда также с участием людей-актёров. Главная декорация любого (большого или малого, со скульптурами или актёрами) вертепа — ясли с младенцем Иисусом, а главные персонажи — праведный Иосиф с длинной бородой, святая Дева Мария и царь Ирод. Кроме того, в вертепе могут присутствовать волхвы, ангелы, пастухи с овцами и разные животные (например, вол и осёл, которые, по преданию, согревали Иисуса своим дыханием).





Рождественские традиции





Традиционно с наступлением первого дня Рождественских праздников, то есть 7 января, было не принято ходить в гости. Исключение составляли женатые дети, которым полагалось во второй половине дня приходить в гости к родителям, говоря при этом, что они привезли «деду ужин».

Остальные дни Святок (с вечера Рождества Христова 6 января до Крещенского Сочельника в ночь с 18 на 19 января) было принято заботиться обо всех нуждающихся людях (больных, бедных, голодных и т.д.). Поэтому традиционным было посещение больниц, приютов, детских домов, тюрем и др. В старые времена даже цари на Святки переодевались в простых людей и шли по тюрьмам, подавая заключенным милостыню.





В каждой семье хозяйками готовились лучшие блюда и угощения, которыми угощали всех гостей пришедших в дом. Но не только забота о ближних была традицией в Святки. Эти дни считались особыми, так как неокрепший еще некрещеный мир был населен духами, готовыми поведать людям о будущем, об их судьбе. Поэтому издавна Святки сопровождались гаданиями, следованием приметам и магическими обрядами.





Как украсить дом на Рождество

Желательно, чтобы в квартирах присутствовала рождественская символика: Вифлеемская звезда, ангел и вертеп. В виде звезды можно сделать елочные украшения, а ангелов проще простого вырезать из бумаги и обклеить блестками и украсить лентами. С вертепом сложнее. В былые времена в семьях из разных материалов делали пещеры, в которых располагали фигурки Святого семейства и животных, а у входа – пастухов и волхвов. Сегодня можно использовать упрощенный вариант. Корзина покрывается еловыми ветками, а внутрь ее ставится икона Рождества.

Проведите Рождество с близкими

Ровно в полночь с 6 на 7 января во всех православных храмах начнутся торжественные богослужения. А весь день 7 января принято проводить с близкими, преподносить им подарки. Рождественской традицией считается - милосердие. Можно посетить больного человека, угостить соседку почтенного возраста или ребятишек из многодетной семьи. Дарите подарки на Рождество со смыслом Задумываетесь, что подарить на Рождество... Помните, Рождество Христово – праздник, напоминающий о самом главном в жизни человека: о Боге, вере, любви. Подарки, которые преподносятся близким, принято подбирать с духовным смыслом. Это может быть, например, книга, которая поможет человеку найти ответы на важные жизненные вопросы. Впрочем, любой подарок можно дополнить, вложив в него доброе поучение из духовной книги. Кроме того, хорошим подарком на Рождество будут нарядно оформленные сладости. А детям – игрушки.



Колядование





На Руси колядование (по-другому – славление) было особой традицией в Святки. Дети и молодые люди наряжались, брали в руки большую самодельную звезду и ходили от дома к дому по дворам с церковными песнями, а также духовными песнями-колядками, посвященными Рождеству.

Колядование проходило повсеместно, но в разных областях на Руси оно имело свои особенности. Некоторые районы вместо самодельной звезды представляли своеобразный кукольный театр, называемый «вертепом», в котором проигрывались сцены из Рождества Христова. Общеприняты были и так называемые святочные истории, то есть рассказы о чудесных, добрых событиях, которые происходили с людьми именно в Рождество. Рождественские дни для людей были днями примирения, добра и милосердия.





Помимо застолья, в этот праздник обычно занимаются гаданием. Это очень интересное занятие, в котором могут принять участие даже дети.

Две недели зимних каникул совпадают со Cвятками, которые начинаются 6 января и заканчиваются 19 января, когда православный мир отмечает Крещение. Предки были уверены, что Святки – лучшее время для того, чтобы узнать будущее. В любой из этих дней гадание считается наиболее верным, пророческим.

Приведем примеры наиболее интересных гаданий для детей, которые разнообразят святочные вечера. Кроме того, многие гадания еще и полезны для детей – они развивают фантазию, а также умение считать и читать.

Рождественское гадание с рисовыми зернами

Наполните миску рисом. Задайте про себя вопрос или загадайте желание и опустите ладошку в блюдо. Сосчитайте, сколько зернышек риса прилипнет к ладони. Четное число – отрицательный ответ, нечетное – положительный.

Рождественское гадание с мандаринами

Для этого гадания понадобится столько мандаринов, сколько человек хотят узнать будущее. Каждый ребенок загадывает желание или задает вопрос, ответить на который можно только словами «да» или «нет». После этого все очищают свой фрукт и считают количество долек. Если их окажется четное число, значит, желание исполнится, нечетное число говорит о том, что пожелание исполнится спустя какое-то время.

Рождественское гадание по Священной книге

Для этого гадания нужно взять книгу и, не раскрывая ее, загадать вслух номер страницы и строчку сверху или снизу. Затем следует открыть страницу и прочитать текст на загаданной строчке – он и является рождественским пророчеством. Если строчка будет мало напоминать мистическое предсказание, родителям придется придумать, что бы оно значило на самом деле. Ведь малыш не должен остаться расстроенным.

Рождественское гадание со скорлупой грецкого ореха

Приготовьте широкую чашу и налейте в нее воды. По краям чаши прикрепите написанные на бумажках слова: «удача», «счастье», «богатство», «неожиданное знакомство», «путешествие», «перемены в жизни», «приятная неожиданность», «выигрыш». Скорлупки от грецкого ореха по числу участников запускают в плавание. Чтобы различать скорлупки, в них можно поставить разноцветные свечки для торта. После того, как все скорлупки окажутся на воде, участники осторожно начинают дуть на них, стараясь не опрокинуть. Перевернувшиеся скорлупки выбывают из гадания. К какой надписи пристанет кораблик – то и произойдет у ребенка в наступившем году.

Рождественское гадание на будущее по льду

В миску или блюдце нужно налить воду и выставить ее на мороз в рождественскую ночь. Когда настанет утро, внимательно изучите с ребенком лед: если он вздыбился – предстоящий год будет добрым, если застыл ровно – год будет спокойным, если волнами пошел – предстоит и счастье, и небольшие неприятности.

Гадание с воском на домового

Это гадание подойдет для самых маленьких. Сначала нужно показать детям картинки, на которых изображен домовой, рассказать про его характер. Расскажите о традициях: домового задабривали, выставляя ему на ночь пищу, а при переезде в другое жилище заманивали его в старый башмак, чтобы забрать с собой, ведь это существо издавна считалось защитником дома.

Для гадания нужно взять небольшое блюдце, налить туда молока или воды и поставить около порога. Затем в металлической посуде следует растопить свечу, приговаривая при этом: «Домовой, хозяин дорогой, приходи поскорей, молока попить, о судьбе поговорить». Растопленный воск нужно залить в холодное молоко, а затем определить, какая фигура получилась. Каждой фигурке можно приписать какой-либо скрытый смысл: звезды – к интересным событиям и праздникам, крест – к печали, цветок – к радости, животное – к появлению нового друга, линии – к путешествиям. Виноград из воска означает удачу и счастье в наступившем году, гриб пророчит здоровье и долголетие, дракон – исполнение желаний и достижение всех целей. Силуэт месяца предсказывает получение прибыли, колокольчика – хороших новостей, лист предупреждает о завистниках и недоброжелателях.

