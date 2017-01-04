Как будут тестировать впервые поступающих на правоохранительную службу

Согласно поправкам по вопросам государственной службы, подписанным 20 декабря 2016 года, казахстанцы, впервые поступающие на правоохранительную службу, будут проходить тестирование на знание законов и оценку личных качеств в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

«Цель установления такой системы - внедрение компетентностного подхода при отборе кандидатов. Она позволит выявить не только уровень знания законодательства, но и проверить личностные качества и профессиональные навыки кандидатов», - отмечается в сообщении агентства.

Для этого предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего состава.

Кандидаты, успешно преодолевшие пороговый уровень тестов на знание законодательства, допускаются к следующему этапу отбора - автоматизированную оценку личных качеств.

Сертификаты об успешном прохождении тестирования действуют в течение одного года и являются необходимыми документами для участия в конкурсах правоохранительных органов.

Кроме того, упрощен порядок записи для кандидатов, поступающих на правоохранительную службу.

Они могут подать соответствующее заявление через портал «Электронного правительства» и филиалы Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Первое тестирование проведено Агентством в конце декабря 2016 года.

В нём участвовало 115 кандидатов, из которых 69 (60%) преодолели пороговое значение и получили соответствующие сертификаты.