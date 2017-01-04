Кратковременное похолодание ожидается в большинстве областей РК

В новогодние праздничные дни температура воздуха на территории Казахстана была на 8-15ºС выше нормы. Дневная температура повышалась до +2ºС. Тёплая погода в восточных областях, была связана с атлантическими циклонами, которые один за другим перемещались через Западную Сибирь и северные районы Казахстана.

В ближайшие сутки очередной циклон будет оказывать влияние на погоду в северной половине республики. С ним ожидаются снегопады, метели и сильный западный ветер, сообщает РГП "Казгидромет".





В южных областях циклон из Средней Азии принесет осадки, туман и гололёд. 6-7 января на Казахстан сместится антициклон с районов Архангельска и вызовет кратковременное похолодание в большинстве областей республики.





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Напомним, что ранее синоптики в рамках консультативного прогноза на весь январь сообщали, что в течение месяца ожидаются три волны похолодания, которые придут на рождественские праздники, на крещение (17-23 января) и в конце месяца. На Крещение и в конце месяца температура воздуха может понизиться в северной половине ночью до -30...-35 мороза, днем до -20...-25 мороза. В южной половине – ночью до -20...-25, днем – до -15...-20.





Фото: КТВ-ЛУЧ



