Прокуратура назвала причины обрушения части Иртышского моста в Усть-Каменогорске
4 января 2017, 12:44
Техническая экспертиза определила, что обрушение произошло из-за недостаточной несущей способности опоры старого моста.
Прокуратура региона провела тщательную проверку обстоятельств обрушения секции Иртышского моста. В результате были установлены причины происшествия, а также обнаружены различные нарушения законодательства в деятельности ТОО «Мостостроительный отряд № 25 им. Рязанова», проводившего строительные и демонтажные работы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную информацию надзорного ведомства.
Напомним, 24 ноября в Усть-Каменогорске на старом мосту через Иртыш произошло обрушение части сооружения. Причина инцидента - наклонение опоры № 5 во время ремонтных работ по демонтажу старой части сооружения. Один из сотрудников подрядной организации ТОО «Мостостроительный отряд № 25» получил травмы. Инцидент был зарегистрирован Иртышским отделом полиции УВД города в Едином реестре досудебных расследований по ст. 277 УК РК («Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ»).
Техническая экспертиза определила, что обрушение произошло из-за недостаточной несущей способности опоры старого моста. Конструкция использовалась более 50 лет, в бетоне образовались микротрещины, в опору постоянно проникала вода, а анкерная арматура была подвержена коррозии.
Таким образом, нельзя сказать, что частичное обрушение участка инженерного сооружения произошло из-за неправильной организации демонтажных работ со стороны работников предприятия «Мостостроительный отряд № 25».
Вместе с тем прокуратура по результатам проведенного расследования происшествия с сотрудником подрядной организации установила стопроцентную вину работодателя. Был выявлен ряд нарушений действующего трудового законодательства со стороны руководства «Мостостроительного отряда № 25».
Так, демонтаж специалисты компании проводили без наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.
Также сотрудники предприятия в нарушение строительных норм и СНиПов осуществляли демонтаж без предохранительных поясов и страховочных канатов.
Работники не были обеспечены специальной обувью и одеждой, применяли электроинструменты, не прошедшие периодическую проверку.
Как выяснилось в ходе проверки, в нарушение требований трудового законодательства на предприятии отсутствовали инструкции по безопасности и охране труда для машиниста экскаватора, электрогазосварщика, а имеющиеся инструкции не соответствовали действующим правилам.
Администрация «Мостостроительного отряда №25 им. Рязанова» не провела аттестацию производственных объектов по условиям труда, не организовала квалификационное обучение и анализ знаний работников в специализированных организациях по профессиям.
По результатам проверки прокуратура области в адрес уполномоченного органа внесла представление об устранении нарушений законности.
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