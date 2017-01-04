Прокуратура назвала причины обрушения части Иртышского моста в Усть-Каменогорске

Таким образом, нельзя сказать, что частичное обрушение участка инженерного сооружения произошло из-за неправильной организации демонтажных работ со стороны работников предприятия «Мостостроительный отряд № 25».

Вместе с тем прокуратура по результатам проведенного расследования происшествия с сотрудником подрядной организации установила стопроцентную вину работодателя. Был выявлен ряд нарушений действующего трудового законодательства со стороны руководства «Мостостроительного отряда № 25».





Так, демонтаж специалисты компании проводили без наряда-допуска на производство работ повышенной опасности.





Также сотрудники предприятия в нарушение строительных норм и СНиПов осуществляли демонтаж без предохранительных поясов и страховочных канатов.





Работники не были обеспечены специальной обувью и одеждой, применяли электроинструменты, не прошедшие периодическую проверку.





Как выяснилось в ходе проверки, в нарушение требований трудового законодательства на предприятии отсутствовали инструкции по безопасности и охране труда для машиниста экскаватора, электрогазосварщика, а имеющиеся инструкции не соответствовали действующим правилам.





Администрация «Мостостроительного отряда №25 им. Рязанова» не провела аттестацию производственных объектов по условиям труда, не организовала квалификационное обучение и анализ знаний работников в специализированных организациях по профессиям.





По результатам проверки прокуратура области в адрес уполномоченного органа внесла представление об устранении нарушений законности.







