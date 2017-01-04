На сцене «Астана Опера» дебютирует Мадина Исламова

В опере ярко представлены мотивы борьбы за свободу творческой личности, главные герои – Биржан и Сара – отстаивают право на любовь и счастье.

Солистка «Астана Опера» Мадина Исламова дебютирует в партии Алтынай в опере Мукана Тулебаева «Биржан-Сара». Жемчужина казахского оперного искусства будет представлена 22 января на сцене Большого зала, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Астана Опера».

Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, дирижер спектакля – Руслан Баймурзин.





Партию Биржана исполнит Беимбет Танарыков, Сара – Заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Жанбота – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Аналык – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Алтынай –Мадина Исламова, Жиенкул – Талгат Галеев, Кожагул – Ескендер Абжанов, Серик –Рамзат Балакишиев, Естай – Нарул Тойкенов.





В опере ярко представлены мотивы борьбы за свободу творческой личности, главные герои – Биржан и Сара – отстаивают право на любовь и счастье. Постановка отличается от тех, которые шли на протяжении 70 лет тем, что она идет без купюр, в музыкальной редакции маэстро Абзала Мухитдинова. Опера «Биржан-Сара» является украшением репертуара театра «Астана Опера», а также она с большим успехом исполнялась далеко за пределами страны.





Партию ревнивой Алтынай исполнит солистка театра - выпускница Венской консерватории Мадина Исламова (сопрано). Отметим, что певица участвовала в мастер-классах сольного пения Барбары Бонни, Джанет Перри, Кристины Лаки, Уты Швабе, Зигфрида Булибасича, Элены Лазарска и других. Мастер-классы актерского мастерства проходила у таких именитых режиссеров, как Тито Капобьянко (Австрия, 2015) и Эндрю Синклер (Великобритания, 2012-2013). Сотрудничала с известными пианистами Норманом Шетлером (Австрия) и Матиасом Ладеманном (Германия).



