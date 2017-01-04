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Новости за сегодня

В Карагандинской области представили нового Администратора судов

 

В Карагандинском областном суде представлен новый Администратор судов, назначенный Распоряжением руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) А. Токсабы.

Председатель Карагандинского областного суда Мусабек Алимбеков представил коллективу суда нового Администратора Бакдаулет Нурпеисова. Ранее он занимал должность заведующего сектором материально-технического оснащения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.

Поздравляя, Мусабек Алимбеков пожелал успехов в новой должности, работать на благо государства, руководствуясь Законом, совестью.

Вместе с тем, с юбилеем были поздравлены председатель Жезказганского городского суда Марат Кокушев и судья Осакаровского районного суда Талгат Курманов.

За особый вклад в жизнедеятельность судебной системы почетной грамотой от Центрального Совета Союза судей Республики Казахстан награждена член Совета по взаимодействию с судами областного суда Батырханова Сагат.

4 января 2017, 12:42
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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