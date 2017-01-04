Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 49. Улгi. Договорные споры (Актюбинский областной суд) (под редакцией Председателя Верховного Суда РК доктора юридических наук К.А. Мами, доктора юридических наук А.Г. Диденко)

Верховный Суд Республики Казахстан

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Выпуск 49

ҮЛГІ

Договорные споры

(Актюбинский областной суд)

Под редакцией

Председателя Верховного Суда Республики Казахстан

доктора юридических наук К.А. Мами

доктора юридических наук А.Г. Диденко

Выпуск содержит статьи и судебные акты судов Актюбинской области по применению мер договорной ответственности.

Сборник рассчитан на практикующих юристов, студентов и магистрантов юридических вузов.

УДК 347.1

ISBN 978-601-250-298-5

© А.Г. Диденко, сост., 2017 © Издательская компания «Раритет», 2017

СТАТЬИ

Г.АЛИМБАЕВА

ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ЗАЙМА

В соответствии с п.1 ст. 727 ГК РК по договору банковского займа займодатель обязуется передать взаймы деньги заемщику на условиях платности, срочности, возвратности.

Вступая в договорные отношения по банковскому займу, заемщик обязуется за пользование заемными деньгами уплатить займодателю вознаграждение, определяемое в договоре установленной процентной ставкой от суммы займа (платность), возвратить заемные средства и вознаграждение в указанные в договоре сроки (срочность, возвратность).

Условие о платности не может быть предусмотрено только по договору банковского займа, где заимодателем выступает исламский банк (п. 1-1 ст. 727 ГК).

Предмет займа в виде денег и условия платности, срочности, возвратности позволяют рассматривать договор банковского займа как разновидность договора займа, предусмотренного статьей 715 ГК, и отличают его от других договоров.

По договору банковского займа в качестве займодателя выступает банк или иное юридическое лицо, имеющее лицензию уполномоченного государственного органа на банковские заемные операции.

Банк - это юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с законодательством правомочно осуществлять банковскую деятельность.

Договор банковского займа должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора банковского займа.

Изучение законодательства и судебной практики по делам данной категории показало наличие проблем, вызывающих необходимость совершенствования банковского законодательства.

Статистические данные свидетельствуют об увеличении дел данной категории. Так в суды Актюбинской области за 1 полугодие 2016 года поступило 1295 дел, вытекающих из договоров банковского займа, из них рассмотрено с вынесением решения 1096 дела, прекращено 10 дел, (из них в связи с утверждением мирового соглашения 3 дела, с утверждением медиативного соглашения 7 дел).

Имеются факты искусственного увеличения суммы задолженности вследствие предъявления иска по истечении длительного периода времени с момента прекращения выплаты кредита.

Изучение показало, что суды, принимая во внимание длительное необращение в суд и непринятие необходимых мер к взысканию ссудной задолженности, повлекшее значительное увеличение размера вознаграждения и пени, учитывая степень исполнения ответчиками своих обязательств по договорам банковского займа, уменьшают размер ответственности должника и снижают сумму не только пени, но и вознаграждения до разумных пределов.

К примеру. ТОО «Бюро по работе с дебиторами» обратилось в суд с иском к ответчику Шонову К.О. о взыскании задолженности в сумме 1 626 183 тенге и судебных расходов, мотивируя ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору банковского займа от 10 августа 2007 года, заключенного с АО «Альянс Банк».

Решением Хромтауского районного суда от 18 июля 2014 года, оставленным без изменения в апелляционном и кассационном порядке, с ответчика Шонова К.О. в пользу ТОО «Бюро по работе с дебиторами» взыскана сумма основного долга в размере 709 187 тенге, сумма вознаграждения в размере 293390 тенге, пеня в сумме 36 047 тенге и государственная пошлина 31159 тенге.

Из материалов дела следует, что согласно договору банковского займа от 10 сентября 2007 года АО «Альянс Банк» предоставил ответчику Шонову К.О. заем в сумме 768768 тенге сроком на 42 месяца до 10 февраля 2011 года на условиях целевого использования, обеспеченности, срочности, платности.

Установлено, что ответчиком обязательства по договору банковского займа исполнялись до января 2008 года и им за указанный период погашена сумма кредита в размере 145 722 тенге.

В связи с финансовыми затруднениями с января 2008 года ответчик полностью прекратил погашение кредита.

Согласно п.2.3 договора банковского займа за пользование займом заемщик обязался выплачивать Банку вознаграждение в размере 13 % в год, сумма которого рассчитывается согласно графику платежей. Указанному в Приложение № 1 к договору, согласно п. 4.1. погашение заемщиком займа и выплату банку вознаграждения при плановом погашении производится в соответствии с графиком платежа, являющемуся неотъемлемой частью договора.

Таким образом, за пользование кредитом Заемщик должен уплатить Банку вознаграждение в определенные договором сроки и размере. Срок погашения кредита определен 10 февраля 2011 года.

За весь срок кредитного договора сумма вознаграждения определена в размере 349795 тенге, с учетом частичной оплаты сумма задолженности по вознаграждению составляет 293390 тенге.

29 июля 2011 года между АО «Альянс Банк» и ТОО «Бюро по работе с дебиторами» заключен договор факторинга, согласно п.1.2. которого АО «Альянс банк» (цедент) за вознаграждение уступил свои требования к должнику по ДБЗ ТОО «Бюро по работе с дебиторами» (цессионарию) в виде основного долга, вознаграждения и 30 процентов начисленной пени за несвоевременное исполнение своих обязательств должником, ТОО «Бюро по работе с дебиторами» (цессионарию) приобрел права цедента с целью получения прибыли.

В соответствии с п. 1 ст. 364 ГК суд уменьшает размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

По данному спору установлено, что задолженность по договору банковского займа наращивалась на протяжении нескольких лет, ни банк, ни новый кредитор в суд не обращались, необходимых мер к взысканию задолженности не принимали, что повлекло значительное увеличение размера вознаграждения и пени.

Таким образом, суд, принимая во внимание несвоевременное принятие первоначальным кредитором и новым кредитором мер к взысканию суммы задолженности, повлекшее искусственное увеличение размера вознаграждения, пришел к выводу о необходимости уменьшения размера ответственности должника и снижению суммы вознаграждения до 293390 тенге и суммы пени до 36 047 тенге.

Было бы целесообразно дополнить ст. 718 ГК пунктом, предусматривающим возможность уменьшения размера вознаграждения в случае непринятия заемщиком в течение длительного срока мер к взысканию задолженности.

На наш взгляд, суды вправе в зависимости от обстоятельств дела уменьшить размер вознаграждения, начисленного в связи неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору банковского займа, если кредитор в течение длительного периода не принял разумных мер к взысканию задолженности, рефинансированию займа, что повлекло увеличение размера вознаграждения, которая стала значительно превышать сумму основного долга по займу».

Другой пример.

Решением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 18 декабря 2014 года в удовлетворении заявленных требований ТОО «Бюро по работе с дебиторами» к Жапакову С.Ж.. о взыскании задолженности в размере 607482 тенге отказано.

Суд апелляционной инстанции, принимая решение об отказе в иске, исходил из того, что срок договора банковского займа истек 25 июля 2009 года.

29 июля 2011 года между АО «Альянс Банк» и ТОО «Бюро по работе с дебиторами» заключен договор факторинга, согласно п.1.2. которого АО «Альянс банк» (цедент) за вознаграждение уступил свои требования к должнику по ДБЗ ТОО «Бюро по работе с дебиторами» (цессионарию) в виде основного долга, вознаграждения и 30 процентов начисленной пени за несвоевременное исполнение своих обязательств должником, ТОО «Бюро по работе с дебиторами» (цессионарию) приобрел права цедента с целью получения прибыли.

Согласно Приложению №1 к Договору факторинга Цедент передал цессионарию право требования с должника суммы задолженности в размере 607 482 тенге, в том числе просроченный основной долг 291870 тенге, вознаграждение 219700 тенге, пеня в размере 95912 тенге.

В соответствии с п. 3 ст. 339 ГК, если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

Согласно ст. 342 ГК должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права требований к этому лицу. При этом кредитор, уступивший право требования другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требований.

По условиям пункта 4.4 договора займа Банк принял на себя обязательство, в случае уступки права требования другому кредитору, своевременно уведомить заемщика о заключенной сделке.

Однако, как установлено в судебном заседании, ни Банком, ни новым кредитором не были выполнены эти требования закона и условия договора, ответчик не был уведомлен о переходе права требования, оплачивая возврат полученного кредита на счет АО «Альянс Банк».

Согласно выписке по лицевому счету должника Жапакова С.Ж. последним ежемесячно производилось погашение кредита с августа 2006 года по август 2008 года в общей сумме 818718 тенге.

В период с сентября по декабрь 2008 года в связи с переломом и нахождением на стационарном лечении погашение кредита ответчиком не производилось.

Однако после выздоровления с января 2009 года по ноябрь 2009 года ответчиком ежемесячно погашался кредит на общую сумму 359 466 тенге.

Установлено, что по графику погашения в течение трех лет ответчик должен был погасить сумму в размере 1 176 173 тенге, однако фактически оплатил 1 178 184 тенге, что свидетельствует об исполнении ответчиком своих обязательств перед Банком.

Таким образом, установлено, что ответчик добросовестно исполнял свои обязательства перед Банком, просрочка в оплате ежемесячных платежей обусловлена уважительными причинами, однако после выздоровления им произведена оплата задолженности, Банком до передачи прав по договору факторинга уведомлений о ненадлежащем исполнении ответчиком договорных обязательств не направлялось. Ответчик не был уведомлен Банком о передаче права требования товариществу и не был ознакомлен с реестром должников.

Согласно пункту 1 статьи 359 ГК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Таким образом, неуведомление банком и новым кредитором должника о переходе права требования по договору банковского займа, неосведомленность должника об уступке права требования, исполнение должником своих обязательств по договору первоначальному кредитору, явились основанием к принятию решения об отказе в иске.

Подобного рода распространенные случаи приводят к выводу о целесообразности дополнения ст. 735 ГК нормой о том, что не уведомление клиентом должника об уступке денежного требования освобождает должника от соответствующего обязательства перед финансовым агентом. Исполнение должником обязательства перед клиентом освобождает его от соответствующего обязательства перед финансовым агентом.

Сроки исковой давности по банковским спорам.

Согласно ст. 37 Закона «О банках и банковской деятельности» на требования банков, дочерних организаций банков, приобретающих сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, к заемщикам по неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению кредитных договоров срок исковой давности не распространяется.

К примеру. ТОО «Специальная финансовая компания «Finance» обратилось в суд с иском к Омаровой А.А. о взыскании суммы задолженности в размере 251096 тенге, уплаченной государственной пошлины в размере 7533 тенге, мотивируя тем, что должник не исполняет обязательства по возврату долга по договору банковского займа.

Решением суда г. Актобе от 03 февраля 2016 г. в удовлетворении иска отказано.

В ходе рассмотрения судом первой инстанции данного дела от ответчика поступило заявление о применении срока исковой давности.

Судом данное ходатайство удовлетворено, поскольку в соответствии с договором уступки права требования право требования по взысканию суммы долга перешло к ТОО «Специальная финансовая компания «Finance» 29 июля 2011 года, а исковое заявление в суд подано 23 декабря 2015 года, то есть по истечении более трех лет.

Суд первой инстанции, применяя срок исковой давности, указал о том, что истец не является банком, не осуществляет банковскую деятельность, данное товарищество выкупило право требования по договору банковского займа по возмездному договору. Банк передал право требования задолженности по договорам банковского займа третьему лицу по возмездному договору, потому на его требования распространяется срок исковой давности.

Из содержания статьи 181 ГК следует, что при перемене лиц в обязательстве к новому кредитору переходит право первоначального кредитора в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неполученное вознаграждение (интерес).

При этом исчисление срока исковой давности не изменяется, а продолжается в общем порядке.

С учетом принципа равенства сторон - участников имущественных отношений предлагаем в статье 37 Закона «О банках и банковской деятельности» предусмотреть срок исковой давности в три года по требованиям банков и других лиц к заемщикам по окончании срока договора.

В этой связи не могу согласиться с мнением Генерального директора Юридической компании «Nexum», кандидата юридических наук, Абжанова Д., опубликованным на сайте Zakon.kz, где автор статьи считает, что на требования банков к заемщикам исковая давность не должна распространяться.

В статье автор указывает о том, что по требованиям вкладчиков к банкам исковая давность не распространяется (статья 187 ГК). Поэтому отсутствие срока исковой давности по требованиям банков к заемщикам представляется вполне логичным и справедливым, как зеркальное отображение привилегированного положения вкладчиков по отношению к банкам.

На мой взгляд, вопрос применения срока исковой давности к требованиям банков к заемщикам в правоприменительной практике является принципиальным. Ставить знак равенства между требованиями вкладчиков к банкам и банков к своим заемщикам, на мой взгляд, является неверным и ошибочным. Изучение показало, что в судебной практике в настоящее время выработан новый подход к применению срока исковой давности к требованиям коллекторских компаний к заемщикам, вытекающим из договоров банковского займа. К требованиям коллекторских компаний, которым передано право требования ссудной задолженности, применяется трехлетний срок исковой давности. Поэтому с учетом принципа диспозитивности, равенства всех перед законом и судом, законности и справедливости необходимо предусмотреть срок исковой давности по требованиям банков, который начинается с момента истечения срока договора банковского займа. К примеру, законодательством Российской Федерации предусмотрен трехлетний срок исковой давности по спорам данной категории.

Обжалование физическими лицами действий банков по блокированию карт-счетов.

Суды при рассмотрении споров данной категории учитывают положения статьи 28 Конституции Республики Казахстан, предусматривающей, что гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Так, Сарсенова У.З. обратилась в суд с иском к АО «Kaspi Bank», АО «Казкоммерцбанк» о признании действий по блокировке счета незаконными, обязании ответчиков снять блокировку с карточного счета и возвратить списанные денежные суммы в виде заработной платы в размере 78 630 тенге.

Решением суда г. Актобе от 24 июня 2015 года постановлено признать действия АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» по блокированию карточного счета истца незаконными, обязать ответчиков снять блокировку с карточного счета и возвратить Сарсеновой У.З. денежные средства в размере 78 630 тенге.

Банки, возражая по заявленным требованиям, указывают на правомерность их действий по безакцептному списанию денежных средства со счета должникана основании Закона «О банках и банковской деятельности», Закона «О платежах и переводах», в соответствии с условиями заключенного договора банковского займа, предусматривающих обращение взыскания в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика.

Действительно, по условиям договора банковского займа и положениям действующего законодательства банк имеет право изымать все суммы задолженности по договору со всех банковских счетов заёмщика как путем прямого дебетования, так и на основании платежных документов, не требующих акцепта заемщика.

Вместе с тем, гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Согласно пункту 3 статьи 137 Трудового кодекса Республики Казахстан общий размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят процентов причитающейся работнику заработной платы.

Суд, принимая решение о признании незаконными действий банка мотивировал тем, что банк не праве изымать всю начисляемую заработную плату, тем самым, лишая заемщика гарантированного государством минимального размера заработной платы.

Банк заблокировал банковский счет истца по заработной плате, лишив семью единственного источника существования.

С 1 января 2016 года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» внесены изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

Согласно внесенным изменениям в статью 36 Закона при наступлении просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) обязан уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные в договоре банковского займа, но не позднее тридцати рабочих дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства, о необходимости внесения платежей по договору банковского займа и о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств.

При неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, банк (организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций)вправе:

1) обратить взыскание в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования-поручения, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег, получаемых заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Если заем предоставлен банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковские операции), то одной из мер, применяемых в отношении заемщика, нарушающего условия договора банковского займа, является обращение взыскания в бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в том числе путем предъявления платежного требования-поручения, имеющиеся на любых банковских счетах заемщика (в случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа). Исключением являются деньги, получаемые заемщиком в виде пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию заемщика в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Применение данной меры воздействия на заемщика возможно при наличии следующих условий, имеющихся в совокупности: наступление просрочки исполнения обязательства по договору банковского займа; уведомление банком (организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций) заемщика способом и в сроки, предусмотренные в договоре банковского займа, но не позднее тридцати рабочих дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства, о необходимости внесения платежей по договору банковского займа и о последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств; неудовлетворение требований, вытекающих из указанного уведомления (статья 36 Закона о банках).

Названные условия должны быть соблюдены: при рассмотрении вопроса о применении мер в отношении заемщика (при этом принятие решения о применении мер осуществляется в соответствии с Правилами о внутренней кредитной политике банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций); при применении любых мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) договором банковского займа, в том числе при изменении условий исполнения договора банковского займа, при обращении с иском в суд о взыскании суммы долга по договору банковского займа, а также при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке (за исключением случаев, предусмотренных законодательным актом Республики Казахстан об ипотеке недвижимого имущества) либо в судебном порядке; при обращении с иском в суд о признании заемщика - индивидуального предпринимателя, юридического лица банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обращение взыскания на деньги (в том числе путем предъявления платежного требования-поручения), имеющиеся на любых банковских счетах должника, в установленном законом порядке, возможно с учетом норм статьи 28 Конституции Республики Казахстан, статьи 115 Трудового кодекса Республики Казахстан, из смысла и содержания которых следует, что общий ежемесячный размер удержаний из заработной платы работника либо пенсии не может превышать пятидесяти процентов.

Мы предлагаем дополнить подпункт 1) п. 2 ст. 36 Закона нормой, предусматривающей, что при предъявлении и исполнении платежных требований-поручений следует учитывать требования действующего законодательства о гарантировании государством гражданам минимального размера заработной платы. Общий размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят процентов причитающейся работнику заработной платы.

Взимание комиссии в связи с выдачей займа.

В соответствии с п. 1 ст. 39 Закона РК «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Изучение показало, что практически во всех договорах банковского займа с физическими и юридическими лицами предусмотрена обязанность заемщика по уплате комиссии за обслуживание кредита (КОК) в размерах 0,4 - 0,8 % от суммы кредита, ежемесячно с даты, аналогичной датам погашения кредита, определенным графиком платежей.

Так, АО «Казкоммерцбанк» обратился в суд с иском о взыскании с Аржинт А.И.задолженности в сумме 1 983 061 тенге, из них просроченный основной долг в сумме 1 672 135 тенге; просроченное вознаграждение 176 856 тенге, пеня 87 721 тенге, комиссия за обслуживание кредита 45 000 тенге, дебиторская задолженность 1 348 тенге.

Решением суда г. Актобе от 26 февраля 2016 года иск удовлетворен частично, с Аржинт А.И. в пользу АО «Казкоммерцбанк» взыскана сумма задолженности в размере 1 859 110 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 773 тенге.

В иске о взыскании комиссии за обслуживание кредита (КОК) отказано.

Установлено, что 07 марта 2014 года между АО «Казкоммерцбанк» и Аржинт А.И. заключен договор банковского займа №065817856, по условиям которого Банк предоставил заемщику кредит в размере 2 250 000 тенге, сроком на 60 месяцев, с уплатой вознаграждения в размере 18 % годовых от суммы кредита.

Согласно п.4.3 договора банковского займа заемщик ежемесячно с даты, аналогичной датам погашения кредита, определенным графиком платежей, уплачивает комиссию за обслуживание кредита (КОК) 0,4 % от суммы предоставленного кредита.

Обязанность заемщика оплачивать ежемесячно банку комиссию за обслуживание кредита предусмотрена и графиком платежей, составляет ежемесячно по 9 000 тенге.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании комиссии за обслуживание кредита, исходил из следующего.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан. Согласно подпункту 1 пункта 1 Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №19 банковские услуги - осуществление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - банки) банковских и иных операций, установленных статьей 30Закона о банках.

В силу статьи 30 Закона к банковским операциям помимо прочего относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» банковский счет - это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию клиента; банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, а также корреспондентские счета банков. Не являются банковскими счета, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

Таким образом, открытие и ведение ссудного счета является обязанностью банка второго уровня перед Национальным Банком Республики Казахстан, а не перед заемщиком. Данный счет предназначен для целей отражения задолженности заемщика по выданным кредитам и является способом бухгалтерского учета денежных средств, и не относится к расчетным операциям. Ссудный счет заемщика не является банковским счетом, открытие и ведение такого счета нельзя считать отдельной банковской операцией.

Указанный вид комиссии не предусмотрен законом, потому действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются, как незаконные и нарушающие права заемщика, потому не подлежат взысканию.

По другому спору постановлением судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 21 сентября 2016 года оставлено без изменения решение суда города Актобе от 01 августа 2016 года, которым признан недействительным пункт договора банковского займа в части взимания комиссии за обслуживание кредита, заключенный между Уразалиевым Д.М. к АО «Евразийский банк».

Суды первой и апелляционной инстанции, принимая решение о признании пункта договора недействительным и возврате удержанной суммы комиссии за обслуживание займа, мотивировали тем, что открытие и обслуживание счета на выдаче займа не является отдельной банковской операцией, за пользование предметом займа заемщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определенных договором, которое покрывает расходы, в том числе связанные с обслуживанием займа.

Поскольку указанный вид комиссии не предусмотрен законом и другими нормативными актами, то действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются как незаконные и нарушающие права заемщик.

Думается, что п. 1 ст. 39 Закона РК «О банках и банковской деятельности» следует дополнить нормой, устанавливающей запрет на взимание комиссии и иных платежей за оказание услуг, связанных с обслуживанием банковского займа с физическими и юридическими лицами.

Споры, связанные с обращением взыскания на заложенное имущество.

Как правило, в основном банки обращаются в суды с исками о досрочном взыскании кредита и обращении взыскания на заложенное имущество ввиду нарушения заемщиком графика периодических платежей.

В соответствии с п. 2 ст. 321 ГК залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случае нарушения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом (статьи 317, 720 и 722 ГК, ст. 20 Закона РК от 23 декабря 1995 г. «Об ипотеке недвижимого имущества»).

В статье 317 ГК указано, что взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает.

В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Нарушение обеспеченного залогом обязательства является крайне незначительным и размер требований залогодержателя явно несоразмерным стоимости заложенного имущества при одновременном наличии следующих условий:

1) сумма неисполненного обязательства (без учета неустойки (штрафа, пени) составляет менее десяти процентов от стоимости заложенного имущества, определенной сторонами в договоре о залоге;

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, составляет менее трех месяцев.

Таким образом, законодательством определены два случая, когда в обращении во взыскании на заложенное имущество может быть отказано.

Вместе с тем, суды, в основном, отказывают в обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее третьим лицам (вещным поручителям), при этом исходят из того, что основные должники от погашения займа не уклоняются, спорное недвижимое имущество, предоставленное поручителем в залог, является единственным жильем залогодателя, в котором он проживает со своей семьей, другого жилья не имеют. Кроме того, суды учитывают, что рыночная стоимость квартиры недостаточна для погашения задолженности и для приобретения другого жилого помещения, пригодного для проживания.

Так, АО «Народный Банк Казахстана» обратилось в суд с иском к Ураковой Н.И., третьим лицам, не заявляющим самостоятельные требования на стороне ответчика Оракову С.И., Ораковой Г.Е. об обращении взыскания на заложенное имущество, мотивируя тем, что в соответствии с соглашением о предоставлении кредитной линии от 07 сентября 2007 года, заключенного между АО «Народный Банк Казахстана» индивидуальным предпринимателем Ораковым С.И., Банк предоставил последнему не возобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 53 000 000 тенге, сроком с 07 сентября 2007 года по 07 сентября 2015 года. В обеспечение исполнения обязательств по договору ответчиком предоставлено имущество в виде однокомнатной квартиры общей площадью 35,8 кв.м., в том числе жилой площадью 22,10 кв.м., находящейся по адресу: г. Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59, принадлежащее Ураковой Н.И. В связи с тем, что должниками Ораковым С.И. и Ораковой Г.Е. обязательства исполнены ненадлежащим образом, просит обратить взыскание на предмет залога.

Решением суда города Актобе от 6 августа 2015 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда от 17 сентября 2015 года и постановлением кассационной судебной коллегии от 23 декабря 2015 года, в удовлетворении иска отказано.

Суды, принимая решение об отказе в обращении взыскания на заложенное имущество, мотивировали тем, что основные должники от погашения займа не уклоняются, ими производится погашение займа, в ходе исполнительного производства залоговое имущество, принадлежащее заемщикам, передано в счет погашения долга, спорное недвижимое имущество в виде однокомнатной квартиры является единственным жильем залогодателя, в котором она проживает со своей семьей, другого жилья ответчик не имеет. Кроме того, рыночная стоимость данной однокомнатной квартиры недостаточна для погашения задолженности и для приобретения другого жилого помещения, пригодного для проживания.

Исходя из конституционного права гражданина на жилище, суды посчитали, что оснований для обращения взыскания на спорное жилое помещение не имеется, поскольку оно является единственным пригодным для постоянного проживания ответчика и членов его семьи жильем.

Мы полагаем, что Закон РК «Об ипотеке недвижимого имущества» нуждается в дополнении нормой, предусматривающей то, что не может быть обращено взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее гражданину на праве собственности, если жилое помещение для гражданина и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Исключением является имущество (к примеру, дорогостоящий коттедж, элитная квартира), рыночная стоимость которых достаточна для погашения задолженности и для приобретения другого жилого помещения, пригодного для проживания.

Споры о досрочном взыскании суммы кредита, обеспеченного залогом.

Истец АО «Евразийский банк» обратилось в суд с иском к Михай Н.Н. о взыскании суммы задолженности в размере 5 224 001, 03 тенге, мотивируя тем, что согласно условиям договора банковского займа (для покупки автомобиля) от 16 мая 2012 года истец предоставил ответчику банковский заем в сумме 5 890 023 тенге сроком на 84 месяца с уплатой вознаграждения 15,70% годовых от суммы займа. Данный договор займа был обеспечен залогом в виде автомобиля марки KiaCadenza, 2012 года выпуска. Однако, ответчик систематически не выполняла свои обязательства перед банком по погашению очередных платежей по договору займа, в связи с чем по состоянию на 01 июля 2015 года задолженность по договору банковского займа составила 5 224 001,03 тенге. Просит взыскать с ответчика сумму задолженности.

Решением Алгинского районного суда Актюбинской области от 21 сентября 2015 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной судебной коллегии Актюбинского областного суда от 9 ноября 2015 года, постановлено взыскать с Михай Н.Н. в пользу АО «Евразийский банк» задолженность в сумме 5 224 001,13 тенге.

Суды, принимая решение о взыскании всей суммы основного долга, исходили из того, что договор займа предусматривает пункт о досрочном истребовании всей суммы задолженности в случае просрочки.

Таким образом, при рассмотрении дел о взыскании задолженности, суды исходят из того, что основной долг взыскивается при наличии значительной задолженности, а текущая задолженность взыскивается при небольшой задолженности. В связи с взысканием полной суммы задолженности, начисление штрафных санкций прекращается.

Споры об исполнении обязательств, выраженных в валюте.

В соответствии со статьей 127 ГК дденежной единицей в Республике Казахстан является тенге.

Тенге является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан.

Случаи, порядок и условия расчетов в иностранной валюте на территории Республики Казахстан определяются законодательством Республики Казахстан.

В связи с внесенными изменениями и дополнениями в законодательство о банках и банковской деятельности с 1 января 2016 года запрещается предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в данной валюте в течение шести последовательных месяцев, предшествующих дате обращения физического лица.

Таким образом, на законодательном уровне установлен запрет на выдачу ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в данной валюте в течение шести месяцев, предшествующих дате обращения физического лица.

Предложенный обзор и анализ судебных споров в судах Актюбинской области по договорам банковского займа показывают на необходимость усиления законодательного внимания к данной сфере имущественных отношений, а также установления единообразной судебной практики по спорным вопросам правоприменения, в том числе путем использования публикуемых Үлгі.





Ж. АЛИШЕВА

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В соответствии с подпунктом 22 статьи 2 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года договор о государственных закупках - гражданско-правовой договор, заключенный посредством веб-портала государственных закупок между заказчиком и поставщиком, удостоверенный электронными цифровыми подписями, за исключением случаев, предусмотренных данным Законом.

Согласно статье 18 Закона контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках осуществляется уполномоченным органом.

Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках в пределах полномочий, установленных Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».

Объектами контроля являются:

1) заказчик, организатор, единый организатор государственных закупок, конкурсная комиссия (аукционная комиссия), экспертная комиссия, эксперт;

2) потенциальный поставщик, поставщик, а также лица, привлекаемые ими в качестве субподрядчиков по выполнению работ либо соисполнителей по оказанию услуг, в пределах предмета проводимых государственных закупок;

3) лица, участвующие в государственных закупках через товарные биржи;

4) единый оператор в сфере государственных закупок.

Проверки осуществляются уполномоченным органом при наступлении одного из следующих случаев:

1) письменного обращения потенциального поставщика, участника конкурса либо аукциона, поставщика либо их уполномоченного представителя с жалобой на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок либо конкурсной комиссии (аукционной комиссии), экспертной комиссии, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок. Рассмотрение такой жалобы осуществляется при соблюдении условий, предусмотренных статьями 47 и 48 настоящего Закона;

2) при поступлении постановлений правоохранительных органов;

3) по результатам анализа информации, полученной посредством системы управления рисками.

Уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает следующие меры:

1) направляет объекту контроля обязательные для исполнения предписание, уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля;

2) обращается в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

Аналогичные положения содержались в статье 15 Закона о государственных закупках от 21 июля 2007 года.

Согласно статье 10 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» систему органов государственного аудита и финансового контроля составляют:

1) счетный комитет, являющийся высшим органом государственного аудита и финансового контроля;

2) ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы;

3) уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту (Комитет финансового контроля);

В соответствии со статьей 14 Закона о государственном аудите и финансовом контроле Уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту (Комитет финансового контроля) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.

Согласно статистическим данным специализированным межрайонным экономическим судом Актюбинской области, в 2015 году рассмотрено 9 гражданских дел о признании сделок недействительными в сфере государственных закупок, из которых по 4 делам вынесено решение об удовлетворении иска, по 4 делам - об отказе в иске, по 1 делу иск оставлен без рассмотрения.

За 2 месяца 2016 года данным судом рассмотрено 2 дела названной категории.

По всем делам, за исключением одного, иски были поданы уполномоченным органом - Инспекцией финансового контроля. Основаниями к оспариванию заключенных договоров о государственных закупках явились нарушения, допущенные организатором государственных закупок при осуществлении государственных закупок. Иски инициированы по результатам контроля, осуществленной на основании обращений потенциальных поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе либо по указанию правоохранительных органов.

Например, решением суда от 18 марта 2015 года по иску ГУ «Инспекция финансового контроля» к ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», ТОО «А» о признании договоров недействительными и приведении сторон в первоначальное положение иск удовлетворен частично: договоры, заключенные между ответчиками, признаны недействительными, в части приведения сторон в первоначальное положение отказано.

Основанием для признании договоров недействительными явилось нарушение организатором государственных закупок ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» требований подпункта 1 пункта 4 статьи 26-1 Закона о государственных закупках, пункта 134 Правил проведения электронных государственных закупок. Так, установлено, что ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «А» являлось демпинговой, т.е. ниже цены Заказчика на 15%, что не допускается законодательством о государственных закупках.

Иск в части приведения сторон в первоначальное положение обоснованно оставлено судом без удовлетворения, поскольку договоры были исполнены сторонами в полном объеме.

Решением суда от 16.09.2015 года по гражданскому делу по иску ГУ «Инспекция финансового контроля» (далее-Инспекция) к АО «А-к», ТОО «С» о признании договора о государственных закупках недействительным иск удовлетворен: договор, заключенный между ответчиками, признан недействительным.

Судом апелляционной инстанции решение суда отменено с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении иска. Установлено, что АО «А-к» проведены государственные закупки работ по реконструкции объекта истца. По результатам конкурса между ответчиками заключен договор о государственных закупках работ.

Актом государственной приемочной комиссии работы приняты в эксплуатацию.

Согласно пп. 3) п.4 ст.15 Закона о госзакупках уполномоченный орган при выявлении в результате проведения контрольных мероприятий, в том числе камерального контроля, нарушения объектом контроля законодательства Республики Казахстан о государственных закупках принимает меры по обращению в суд с иском о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены в полном объеме и надлежащим образом.

Коллегия указала на то, что на момент рассмотрения дела в суде ТОО «С» свои договорные обязательства по государственным закупкам выполнило в полном объеме, надлежащим образом и в установленные договором сроки. Данное обстоятельство подтверждается актами выполненных работ и не оспаривается сторонами. Претензий со стороны заказчика по качеству и срокам выполненных работ не имеется. В отзыве на апелляционную жалобу представитель АО «А-к» указал, что оплата выполненных работ приостановлена в связи с вынесением решения суда.

Между тем, признание недействительным договора о государственных закупках лишает Заказчика предоставленной гарантии сроком на 2 года.

По одному делу организатор государственных закупок и одновременно Заказчик инициировал судебное разбирательство о признании дополнительного соглашения недействительным.

Судом первой инстанции установлено, что истцом осуществлены государственные закупки способом конкурса, по итогам которого ответчик признан победителем, сторонами заключен договор о государственных закупках работ (далее - договор), в соответствии с которым ответчику (Генеральный подрядчик) надлежало выполнить работы по капитальному ремонту здания, благоустройству территории ГККП «Дошкольная организация».

Подпунктами 51.1, 52 договора определены сроки начала и завершения всех работ. Так, работы должны быть окончены до 25.08.2015 года.

Объект для выполнения работ передан истцом ответчику 25.05.2015 года, о чем составлен акт приема-передачи здания.

Уполномоченный орган ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» уведомлен о начале строительно-монтажных работ 27.05.2015 года, что подтверждается актом проверки объекта уполномоченного органа.

10.08.2015 года ответчик обратился к истцу с предложением о продлении срока выполнения работ до 25.09.2015 года в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией.

На основании данного обращения сторонами заключено дополнительное соглашение от 25.08.2015 года к договору, которым срок завершения работ продлен до 15.09.2015 года.

Статьей 39 Закона предусмотрены основания внесения изменений в заключенный договор о государственных закупках. В силу требований пункта 3 данной нормы не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Основания внесения изменений в договор определены пунктом 4.7 договора, которым оговорен запрет на изменение договора, которое может изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложений, явившихся основой для выбора поставщика.

Из договора следует, что проектно-сметная документация изготовлена проектировщиком ТОО «Т».

Дополнительные работы, о которых указывается в вышеуказанном письме ответчика, не согласованы с проектировщиком, которым не вносились изменения в ПСД, что исключает возможность выполнения работ, не предусмотренных ПСД и, соответственно, увеличения срока выполнения работ.

Пунктом 15 договора предусмотрено, что Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеются форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат.

Однако, таких оснований для увеличения срока выполнения работ и, соответственно, заключения дополнительного соглашения, по рассматриваемому делу не имелось.

Срок завершения работ - одно из условий проведенных государственных закупок, явившегося основой для выбора ответчика в качестве поставщика.

Приведенные ответчиком обстоятельства не являются основанием для внесения изменения в договор в части срока завершения работ.

В силу положений пункта 1 статьи 158 Гражданского кодекса Республики Казахстан недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о недействительности дополнительного соглашения с момента его заключения сторонами, поскольку оно заключено с нарушением вышеприведенных требований Закона, без соблюдения принципов оптимального и эффективного расходования государственных денежных средств.

Поскольку дополнительное соглашение недействительно по своей правовой природе, суд первой инстанции, исходя из разъяснения Верховного суда Республики Казахстан, изложенного в пункте 5 Нормативного постановления «О применении судами законодательства о государственных закупках» от 14.12.2012 года №5, обоснованно отказал в удовлетворении иска о признании дополнительного соглашения недействительным.

Решением суда от 23.09.2015 года по гражданскому делу по иску ГУ «Инспекция финансового контроля» к ТОО «Ш», ТОО «А-П» о признании договоров о государственных закупках недействительными в удовлетворении иска отказано.

Апелляционной судебной инстанцией решение суда отменено с вынесением нового решения об удовлетворении иска.

Судом установлено, что ТОО «Ш» были осуществлены государственные закупки по приобретению услуг «печатание газет на 2015 год».

По итогам конкурса, проведенного специальным порядком, между ТОО «Ш» и ТОО «А-П» были заключены два договора о государственных закупках услуг «Печатание газеты на 2015 год».

По приказу Комитета Финансового контроля проведен контроль осуществления государственных закупок с помощью специального порядка на конкурсной основе в соответствии с Законом о государственных закупках на услуги по печатанию газет.

В соответствии с п.167 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2007г. приказом ГУ «Управление внутренней политики» (учредителем ТОО «Ш») утверждены Правила осуществления государственных закупок ТОО «Ш».

Согласно п.2 ст.42 Закона о государственных закупках государственные закупки с применением специального порядка осуществляется в соответствии с настоящим законом, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок, предусмотренных настоящим законом.

Приказом ТОО «Ш» принято решение о проведении закупа на услуги печатных изданий с помощью специального порядка, создана комиссия в составе шести человек, в их числе исполнительный секретарь газеты - А.

В нарушение п.2 ст.25-1 Закона в состав экспертной комиссии включен исполнительный секретарь газеты А., являющийся работником Заказчика, который участвовал при даче экспертного заключения по поводу печатного оборудования ТОО «Х-С», как не соответствующего квалификационным требованиям.

Согласно п.2 ст.25-1 Закона о государственных закупках экспертом не может являться лицо: заинтересованное в результатах процедур государственных закупок; связанное трудовыми отношениями с заказчиком, организатором государственных закупок, единым организатором государственных закупок либо их подведомственными, дочерними и зависимыми организациями либо с потенциальными поставщиками…

Далее, из акт контроля следует, что конкурсной комиссией допущено нарушение п.29 Правил: вскрытие конвертов проведено комиссией из четырех человек, тогда как правилами предусмотрено нечетное число членов конкурсной комиссии.

ТОО «Ш» как организатором закупа утвержден порядок проведения квалификационного отбора с целью формирования Перечня квалификационных потенциальных поставщиков и в последующем выбора из данного перечня поставщиков работ, товаров и услуг.

Заявка потеницального поставщика ТОО «Х-С» отклонена по мотиву отсутствия дипломированных специалистов с опытом работы по профилю оказываемых услуг, печатного обрудования, удовлетворяющего требованиям Заказчика - ТОО «Ш» при печатании газеты.

Однако, Инспекцией установлено, чтооснований для отклонения или невключения заявки потенциального поставщика ТОО «Х-С» в реестр потенциальных поставщиков не имлось

Предписание Инспекции по акту контроля объектом контроля (ТОО «Ш») не обжаловано.

В соответствии с п.16 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года №5 «О применении судами законодательства о государственных закупках», в случае несогласия с действиями и решением органов контроля обжалованию подлежит только представление, постановление. Акт контроля не подлежит обжалованию.

Необжалование объектом контроля действий и решений органов контроля судами оценивается как признание ими допущенных нарушений Закона.

ТОО «Ш», согласившись с предписанием в полном объеме, привлек к дисциплинарной ответственности Р.

Актом контроля и материалами дела подтвердилосьнарушение процедуры проведения специального порядка отбора квалифицированного потенциального поставщика, повлекшее необоснованное отклонение заявки ТОО «Х-С» по включению в Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков, что привело к включению в реестр потенциальных поставщиков одного поставщика ТОО «А-П», и в последущем незаконное изменение способа закупа способом конкурса на способ закупа из одного источника, так как с ТОО «А-П» заключен договор государственного закупа из одного источника, что указывает на незаконность итогов государственных закупок, осуществленного с нарушением законодательства в сфере государственных закупок, так как имело место необоснованное признание закупа способом конкурса несостоявшимся, и не оценивались и не сопоставлялись конкурсные заявки и конкурсные ценовые предложения поставщиков.

На основании установленных обстоятельств коллегия пришла к выводу о незаконности итогов закупа и недействительности оспариваемых договоров по основаниям нарушения законодательства о государственных закупках в процессе выбора поставщика и заключения договора с учетом того, что договора не исполнены в полном объеме.

Таким образом, анализ судебной практики по данной категории дел свидетельствует об отсутствии единой судебной практики, неправильном применении судом первой инстанции норм законодательства о государственных закупках, повлекших корректировку судебных актов в апелляционном порядке.

При рассмотрении дел указанной категории, суду необходимо выяснять основания иска, т.е. по каким основаниям истец требует признать договор о государственных закупках недействительным; допущены ли организатором государственных закупок нарушения, повлекшие ущемление прав других потенциальных поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе, выбор поставщика осуществлен в нарушение процедур государственных закупок и т.д. При этом, необходимо учитывать, исполнен ли договор сторонами в полном объеме, содержат ли условия договора гарантию, иные, заслуживающие внимание обстоятельства.

Из анализа вышеприведенных норм следует, что иск о признании договора о государственных закупках может быть подан уполномоченным органом, но не стороной договора либо иными лицами, например, потенциальными поставщиками, не допущенными к участию в государственных закупках.

Раздел II

YЛГI

Договорные споры

о признании действий незаконными, взыскании заработной платы

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

24 июня 2015 года г. Актобе

Суд города Актобе Актюбинской области в составе председательствующего судьи Султангалиевой А.Е., при секретаре судебного заседания Шукрановой Э.А., с участием представителя истца Жангирова А.С., действующего на основании доверенности, представителя ответчика АО «Kaspibank» Нургалиевой Д.К., действующей на основании доверенности, представителя ответчика АО «Казкоммерцбанк» Альбакасова А.И., действующего на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело

по иску Сарсеновой У.З. к АО «Kaspibank», АО «Казкоммерцбанк» о признании действий незаконными, взыскании заработной платы,

УСТАНОВИЛ:

Истец Сарсенова У.З. обратилась в суд с иском к АО «Kaspi Bank», АО «Казкоммерцбанк» о признании действий незаконными, понуждении произвести действие, мотивируя тем, что между ней и АО «Kaspi Bank» заключен договор банковского займа на сумму в размере 2 500 000 тенге. Однако, с ухудшением материального положения, возникли финансовые проблемы по обслуживанию кредита, поэтому образовалась задержка выплат по кредиту. На ее карточный счет в АО «Казкоммерцбанк» работодателем была перечислена заработная плата, при обращении в банк за снятием денежных средств, ей стало известно о том, что карточный счет заблокирован.

При выяснении обстоятельств ей стало известно о том, что по инициативе АО «Kaspi Bank» были сняты денежные средства, удержана вся заработная плата, которая является единственным источником дохода. При обращении в банк, данные меры ни к чему не привели. Просит признать незаконными действия АО «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» по блокированию карточного счета в АО «Казкоммерцбанк», обязать «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» снять блокировку с карточного счета АО «Казкоммерцбанк», обязать «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» осуществить возврат списанных денежных средств на карточный счет в АО «Казкоммерцбанк», взыскать с «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» представительские расходы в размере 30 000 тенге, сумму государственной пошлины в размере 3792 тенге.

В порядке ст.49 ГПК РК истец уточнил исковые требования и просил обязать «Kaspi Bank»и АО «Казкоммерцбанк» осуществить возврат списанных денежных средств на карточный счет в АО «Народный банк Казахстана» в размере 78 630 тенге.

В судебном заседании представитель истца Жангиров А.С. поддержал исковые требования, пояснив суду, что истец работает в ТОО «Восток нефть и сервисное обслуживание» в качестве горничной, заработная плата в среднем составляет 78 000 тенге, снятие полной заработной платы лишает истца средств к существованию.

В судебном заседании представители ответчика АО «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» исковые требования не признали, просили отказать в иске по основаниям указанным в отзыве и приведенными в судебном заседании.

Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно требованиям ст.9 ГК РК защита гражданских прав осуществляется судом путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что между Сарсеновой У.З. и АО «Kaspi Bank» заключен договор банковского займа, согласно которому Сарсеновой У.З. получена сумма в размере 2 500 000 тенге.

АО «Kaspi Bank» выставлены 2 платежных требований-поручений и направлены в адрес АО «Казкоммерцбанк», которым помещены в картотеку на счет Сарсеновой У.З. на общую сумму 78 630 тенге, исполнены на сумму 78 630 тенге.

Из выписки по счету Сарсеновой У.З. видно, что тип карточки зарплатная, на текущий счет истицы поступала только заработная плата.

В соответствии со ст.28 Конституции Республики Казахстан гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Кроме того в соответствии с требованиями ст.137 Трудового Кодекса Республики Казахстан удержания из заработной платы работника производятся по решению суда, а также в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. Общий размер ежемесячного удержания не может превышать пятьдесят процентов причитающейся работнику заработной платы.

При этом суд считает обоснованными доводы стороны истца о том, что банком, выставившим платежное требование-поручение и банком, исполнившим платежное требование-поручение, продолжают производить действия, нарушающие ее права и свободы по распоряжению заработной платой по своему усмотрению.

Вместе с тем из выписки по счету Сарсеновой У.З. ясно видно, что произведена блокировка средств на счете.

Следовательно, суд приходит к выводу, что действия ответчиков АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» противоречатат основным началам гражданского законодательства, изложенные в ст.2 ГК РК и не может иметь места с учетом положений ст.8 ГК РК, где указано, что осуществление прав и свобод субъектов права, не должно нарушать права и свободы других лиц и недопустимость злоупотребления правом при осуществлении гражданских прав.

Ссылка представителя ответчика АО «Kaspi Bank» на то, что истцом при подписании договора займа дано согласие на безакцептное списание денежных средств, суд считает необоснованным, так как АО «Казкоммерцбанк» было известно о том, что Сарсенова У.З. имеет зарплатный карточный счет в их банке. Доход в виде заработной платы, может быть направлен на удовлетворение потребностей семьи. Соответственно, должен был принимать действия разумно, добросовестно, при этом не нарушая права и свободы истца. В результате действий банков, семья Сарсеновой У.З. была лишена полностью источника средств к существованию, иных сведений суду не представлено.

Согласно справке АО «Казкоммерцбанк» по текущему счету Сарсеновой У.З. и сторонами не оспаривается, что денежные средства в общей сумме 78 630 тенге, удержанные у истца, перечислены в АО «Kaspi Bank». В связи с этим суд считает необходимым удовлетворить исковые требования, поскольку суд рассматривает в пределах исковых требований, а истцом предъявлено исковое требование осуществить возврат всех списанных денежных средств в сумме 78 630 тенге.

Кроме того, суд считает правильным удовлетворить исковые требования в части понуждения АО «Kaspi Bank» и АО «Казкоммерцбанк» снять блокировку с карточного счета в АО «Казкоммерцбанк», поскольку выставление платежного требования-поручения АО «Kaspi Bank» в картотеку счета в АО «Казкоммерцбанк», блокирует средства, находящиеся на счете, что препятствует получению заработной платы истца.

В соответствии с требованиями ст.110,111 ГПК РК подлежат возмещению судебные расходы в виде оплаты государственной пошлины в размере 3792 тенге.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.217-221 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:

Иск - удовлетворить частично.

Признать действия АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» по блокированию карточного счета Сарсеновой У.З. в АО «Казкоммерцбанк» незаконными.

Обязать АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» снять блокировку с карточного счета Сарсеновой У.З. в АО «Казкоммерцбанк».

Обязать АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» возвратить Сарсеновой У.З. денежные средства в размере 78 630 (семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать) тенге на счет Сарсеновой Умит Заводбаевны в АО «Казкоммерцбанк».

Взыскать в равном долевом порядке с АО «Казкоммерцбанк» и АО «Kaspi Bank» в пользу Сарсеновой У.З. сумму государственной пошлины в размере 3792 (три тысячи семьсот девяносто два) тенге.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда в течении 15 дней через суд г. Актобе с момента вручения решения суда.

возмещение причиненного ущерба в солидарном порядке

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

6 ноября 2015 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Назаровой А.Ж., при секретаре судебного заседания Жумагазине М., с участием прокурора Жолдасова С., представителя истца Курмангазиной К.Т., представителей ответчиков Сахно В.В., У А.Л., Легуша И.Н., представителя третьего лица Аймаганбетова Д.Т. в открытом судебном заседании в помещении суда

рассмотрев гражданское дело по иску ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области МВД РК» к ТОО «РусКазДорСервис», ТОО «LBM», третьему лицу ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» о возмещении причиненного ущерба в солидарном порядке

УСТАНОВИЛ:

Истец ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области» обратился в суд с исковыми требованиями к ТОО «РусКазДорСервис», ТОО «LBM» о возмещении причиненного ущерба в солидарном порядке, мотивируя свои требования тем, что между ТОО «LBM» и ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области» заключен договор о проведении ежемесячного технического обслуживания Комбинированной системы выявления нарушений скоростного режима и проезда на красный сигнал светофора по адресу: пр.312 стрелковой дивизии, ул.М.Маметовой. По этому же адресу в 2014 году производились дорожные работы ТОО «РусКазДорСервис». В результате проведенных дорожных работ ТОО «РусКазДорСервис» был удален кабель (датчик) от Комбинированной системы, что привело к сбою в работе системы и на данный момент система работает не в полном объеме. Согласно коммерческому предложению, предоставленному ТОО «LBM» на ремонтно-восстановительные работы оборудования видеофиксации по адресу: пр.312 стр.дивизии, угол ул.М.Маметовой требуется 5 263 000 тенге, с учетом НДС 8 263 000 тенге. Просит взыскать указанную сумму в ответчиков в солидарном порядке.

В судебном заседании представитель истца Курмангазина К.Т. иск поддержала, просила удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представители ответчика ТОО «LBM» У А.Л., Легуша И.Н. исковые требования не признали, просили в иске отказать.

В судебном заседании представитель ответчика ТОО «РусКазДорСервис» Сахно В.В. исковые требования не признал и пояснил, что при проведении дорожных работ на данном участке они руководствовались рабочим проектом, который был согласован с органами ДВД Актюбинской области. Истцом не представлены доказательства того, что данный якобы поврежденный кабель-датчик находился на указанном отрезке автодороги. Считает, что вина ТОО «РусКазДорСервис» в повреждении кабеля-датчика полностью отсутствует, просит в иске отказать.

В судебном заседании представитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Аймаганбетов Д.Т. пояснил, что между ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» и ТОО «РусКазДорСервис» заключен договор от 8 ноября 2013 года, по условиям которого подрядчик обязался произвести строительные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог III-IV категорий. По пр.312 стр.дивизии, угол ул.М.Маметовой данный подрядчик производил капитальный ремонт дороги.

Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, исследовав материалы дела, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд считает, исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу п.п.4, 5 ст.8 ГК РК граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики. Эта обязанность не может быть исключена или ограничена договором. Добросовестность, разумность и справедливость действий участников гражданских правоотношений предполагаются.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктами 3-5 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

В соответствии с п.4 ст.9 ГК РК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии со ст.65, 66 ГПК РК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Из материалов дела следует, что между ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области» и ТОО «LBM» был заключен договор №577 от 19 августа 2013 года по условиям которого поставщик ТОО «LBM» обязался поставить Комбинированную систему выявления нарушений скоростного режима и проезда на красный сигнал светофора (4 полосы движения в 2-х направлениях) на сумму в размере 36 075 999,68 тенге.

Согласно акту ввода в эксплуатацию от 4 декабря 2013 года по адресу: пр.312 стрелковой дивизии, угол ул.М.Маметовой в г.Актобе была установлена данная Комбинированная система, по результатам проведенных тестовых проверок была определена целостность и работоспособность данной системы.

Далее, на основании акта обследования работоспособности объекта от 24 августа 2014 года, комиссией было выявлено, что объект находится в нерабочем состоянии. Причиной выхода из строя Комбинированной системы стали проводимые дорожные работы по вышеуказанному адресу, которые привели к повреждению части оборудования объекта и выходу из строя его компонентов. Объект не имеет возможности полноценно функционировать, в связи с тем, что поломка объекта произошла не по вине Поставщика, принять факт выхода из строя оборудования не гарантийным.

В суде также установлено и подтверждается пояснениями представителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе», что на данному участке по адресу: пр.312 стрелковой дивизии, угол ул.М.Маметовой в г.Актобе в августе 2014 года ТОО «РусКазДорСервис» производились дорожные работы.

В целях установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, обеспечения объективности и всесторонности при рассмотрении дела, судом была назначена строительно-экономическая-техническая экспертиза с участием специалиста.

Из заключения специалиста ТОО «Актобе Монтаж Автоматика» от 3 ноября 2015 года следует, что причиной выхода из строя системы стали проводимые ТОО «РусКазДорСервис» дорожные работы по данному направлению дорог, которые привели к повреждению части оборудования объекта и выхода из строя его компонентов, а именно индукционного контура, состоящего из кабеля ВВГ 1х2,5 мм.

Согласно заключению эксперта от 3 ноября 2015 года для определения рыночной стоимости ремонтно-восстановительных работ по замене индуктивного детектора LD1300 необходимо предоставить прайс-лист либо счет-фактуру на приобретение данного оборудования. На исследование данные документы не представлены, в связи с чем в стоимость ремонтно-восстановительных работ не включается стоимость индукционного контура. В расчет включаются только земляные работы по прокладке кабеля, которая составляет 43 058 тенге.

Таким образом, судом установлено, что в августе 2014 года Комбинированная система вышла из строя в результате дорожных работ проводимых ТОО «РусКазДорСервис», а потому суд считает необходимым взыскать с ответчика ТОО «РусКазДорСервис» в пользу истца сумму ущерба в размере 43 058 тенге.

Соответственно, исковые требования к ТОО «LBM» о возмещении ущерба подлежат отклонению.

Доводы представителя истца о том, что согласно коммерческому предложению ТОО «LBM» стоимость ремонтно-восстановительных работ оборудования видеофиксации по адресу: пр.312 стрелковой дивизии, угол М.Маметовой составляет 5 263 000 тенге, а с учетом НДС 8 263 000 тенге, так как вышли из строя блок управления и программное обеспечение, суд считает необоснованными, поскольку суду в соответствии со ст.65 ГПК РК не представлены фактические доказательства, подтверждающие указанные доводы. Какие-либо другие доказательства, кроме коммерческого предложения ТОО «LBM» суду не представлены.

Доводы представителя ответчика ТОО «РусКазДорСервис» о том, что при проведении дорожных работ на данном участке они руководствовались рабочим проектом, который был согласован с органами ДВД Актюбинской области, а потому вины ТОО «РусКазДорСервис» в повреждении кабеля-датчика полностью отсутствует, суд считает несостоятельными, поскольку в суде достоверно установлено, что ТОО «РусКазДорСервис» проводились дорожные работы путем замены верхнего слоя дорожного покрытия. При этом, установлено, что рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.М.Маметовой от пр.312 стрелковой дивизии до пр.Бокенбай батыра в г.Актобе» был согласован УДП ДВД Актюбинской области 3 июля 2013 года, тогда как договор с ТОО «LBM» на установку комбинированной системы был заключен 19 августа 2013 года.

Более того, из материалов дела следует, что ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» 13, 14 ноября 2013 года согласовало установку комбинированной системы выявления скоростного режима и проезда на красный сигнал светофора. Из пояснений третьего лица также следует, что при обнаружении подрядчиком каких-либо кабельных сетей, он обязан поставить в известность ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе».

В соответствии со ст. 219 ГПК РК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Руководствуясь ст.ст. 217-221 ГПК, суд,

РЕШИЛ:

Иск ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области МВД РК» удовлетворить частично.

Взыскать с ТОО «РусКазДорСервис» в пользу ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области МВД РК» сумму причиненного ущерба в размере 43 058 (сорок три тысяча пятьдесят восемь) тенге.

Взыскать с ТОО «РусКазДорСервис» в доход местного бюджета сумму государственной пошлины в размере 1 292 (одна тысяча двести девяносто два) тенге.

В иске ГУ «Департамент внутренних дел Актюбинской области» к ТОО «LBM» - отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 334, 335 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области суд в течение 15 дней со дня вручения копии решения.

обращение взыскания на заложенное имущество

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

6 августа 2015 года г. Актобе

Суд города Актобе в составе председательствующего судьи Қанапия Н.Т., при секретаре судебного заседания Жамилове Н., с участием представителя истца Онгарбаевой Г.А., действующей по доверенности от 05 января 2015 года, ответчика Ораковой Н.И., третьих лиц Оракова С. И., Ораковой Г.Е.,

рассмотрев гражданское дело по иску АО «Народный Банк Казахстана» к Ураковой Н.И., третьим лицам Оракову С.И., Ораковой Г.Е. об обращении взыскания на предмет залога,

УСТАНОВИЛ:

В суд обратилось АО «Народный Банк Казахстана» к Ураковой Н.И., третьим лицам Оракову С.И., Ораковой Г.Е. об обращении взыскания на заложенное имущество, мотивируя свои требования тем, что в соответствии с соглашением о предоставлении кредитной линии №295-BL3/07 от 07 сентября 2007 года, заключенного между АО «Народный Банк Казахстана» индивидуальным предпринимателем Ораковым С.И., банк предоставил последнему невозобновляемую кредитную линию на общую сумму, не превышающую 53 000 000 тенге, сроком с 07 сентября 2007 года по 07 сентября 2015 года. Одним из обеспечений исполнения обязательств было предоставлено имущество в виде однокомнатной квартиры общей площадью 35,8 кв.м., в том числе жилой площадью 22,10 кв.м., находящейся по адресу: г.Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59, принадлежащее Ураковой Н.И. В связи с тем, что должниками Ораковым С.И. и Ораковой Г.Е. не исполнены свои обязательства, истец просит обратить взыскание на вышеназванный предмет залога.

В судебном заседании представитель истца Онгарбаева Г.А. поддержала исковые требования и просила иск удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании ответчик Уракова Н.И. просила суд отказать в удовлетворении иска, поскольку данное недвижимое имущество является ее единственным жильем.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, Ораков С.И. пояснил суду, что является должником банка, в связи с задолженностью банк обратил взыскание на все его недвижимое имущество, бизнес потерпел крах, сейчас проживает с семьей в арендованной квартире, залогодатель Уракова Н.И. является его родной сестрой. Просит суд не обращать взыскание на имущество ответчика, так как имущество является ее единственным жильем.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, Оракова Г.Е. пояснила суду, что является должником банка, в связи с задолженностью банк обратил взыскание на все недвижимое имущество, бизнес потерпел крах, сейчас с семьей проживают в арендованной квартире, залогодатель Уракова Н.И. является родной сестрой мужа Оракова С.И. Просит суд не обращать взыскание на имущество ответчика, поскольку имущество является ее единственным жильем.

Исследовав материалы дела, выслушав сторон, суд приходит к следующему:

Судом установлено, что 07 сентября 2007 года между АО «Народный Банк Казахстана» и между индивидуальным предпринимателем Ораковым С.И. было заключено соглашение о предоставлении кредитной линии №295-BL3/07 на общую сумму, не превышающую 53 000 000 тенге, сроком с 07 сентября 2007 года по 07 сентября 2015 года.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату суммы кредита в залог предоставлена однокомнатная квартира общей площадью 35,8 кв.м., в том числе жилой площадью 22,10 кв.м., находящейся по адресу: г.Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59, принадлежащее Ураковой Н.И.

Решением СМЭС Актюбинской области от 20.06.2011 года с ИП Оракова С.И. и Ораковой Г.Е. взыскана в пользу Банка солидарно сумма задолженности в размере 60 181 703 тенге и государственная пошлина в размере 1 805 451 тенге.

По состоянию на 22.05.2015 года сумма задолженности у должников составляет 24 560 405,99 тенге.

Согласно статье 26 Конституции Республики Казахстан никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда.

В соответствии со статьей 249 ГК РК одним из оснований прекращения права собственности является обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. При этом в силу требований статьи 251 ГК РК обращение взыскания на имущество производится в судебном порядке, если иное не предусмотрено договором.

Таким образом, право собственности на имущество охраняется Конституцией Республики Казахстан, в силу чего обращение взыскания на имущество должника может быть произведено только по решению суда.

Согласно справке об отсутствии (наличии) недвижимого имущества от 06.08.2015 года у собственника Ураковой Н.И. зарегистрировано право собствености на недвижимое имущество в виде квартиры, находящейся по адресу: г.Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59.

В судебном заседании установлено, в залоговой квартире проживает сама залогодатель Уракова Н.И. со своей семьей и пожилой мамой, другого недвижимого имущества за ответчиком не зарегистрировано.

Таким образом, судом установлено, что данное имущество у ответчика является единственным жильем.

Истец в нарушение требований статей 65 и 66 Гражданского процессуального кодекса, регламентирующих соответственно обязанность доказывания и представление доказательств, не представил суду доказательств, подтверждающих, что ответчик имеет в собственности другое принадлежащее ему недвижимое имущество.

При таких обстоятельствах дела суд считает необходимым в удовлетворении исковых требований АО «Народный Банк Казахстана» об обращении взыскания на заложенное имущество в виде квартиры, состоящей из одной комнаты, принадлежащей на праве собственности Ураковой Н.И., расположенное по адресу: г.Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59, согласно Договору залога недвижимого имущества (Ипотека) № 295/3-BL3/07 от 07 сентября 2007 года - отказать.

Руководствуясь ст.ст.217-221, ГПК РК суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований АО «Народный Банк Казахстана» об обращении взыскания на заложенное имущество в виде квартиры, состоящей из одной комнаты, принадлежащей на праве собственности Ураковой Н.И., расположенной по адресу: г.Актобе, 11 микрорайон, дом 76, квартира 59- отказать.

Решение может быть обжаловано и опротестовано с соблюдением требований статей 334, 335 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Актюбинского областного суда через суд города Актобе в течение пятнадцати рабочих дней со дня вручения копии решения.

признание условия договора банковского займа недействительным;

взыскание удержанной суммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

21 сентября 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего Примашева Н.М., судей Бакытжановой А.А., Алимбаевой Г.С., при секретаре Есенамановой А., с участием представителя истца Кенжебай И.К., представителя ответчика Вахитова Т.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании областного суда гражданское дело по иску Уразалиева Д.М. к АО «Евразийский банк» о признании пункта договора банковского займа в части взимания комиссии за обслуживание кредита недействительным и взыскании удержанной суммы, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение суда города Актобе от 01 августа 2016года,

УСТАНОВИЛА:

Истец Уразалиев Д.М. обратился в суд с иском к АО «Евразийский банк» о признании подпункта 2) пункта 1.2 раздела 1 договора банковского займа №L211030650520 от 19.11.2014 года в части взимания комиссии за обслуживание кредита недействительным и взыскании удержанной суммы в виде комиссии за обслуживание кредита в размере 85 817 тенге, мотивируя тем, что действующим законодательством не предусмотрено взыскание комиссии за обслуживание кредита, обслуживание займа не относится к банковским операциям.

Решением суда г. Актобе от 01 августа 2016 года постановлено признать п.п.2) пункта 1.2. раздела 1 договора банковского займа №L211030650520 от 19.11.2014 года в части установления платы за обслуживание кредита, заключенного между АО «Евразийский банк» и Уразалиевым Д.М., недействительным. Взыскать с АО «Евразийский банк» в пользу Уразалиева Д.М. удержанную сумму в размере 85 817 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 918 тенге.

В апелляционной жалобе ответчик просит об отмене судебного акта со ссылкой на нарушение норм процессуального и материального закона, неправильное установление фактических обстоятельств дела, необоснованность выводов суда о признании незаконным договора в части уплаты комиссии за обслуживание займа, право банка самостоятельно устанавливать ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы на оказание банковских услуг, отсутствие в законодательстве ограничения на взимание комиссии за обслуживание займа.

Заслушав стороны, изучив материалы дела и доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

Из материалов дела следует, что 19.11.2014 года между АО «Евразийский банк» и Уразалиевым Д.М. заключен договор банковского займа №L211030650520 о предоставлении займа на приобретение транспортного средства, согласно которому банк предоставил заемщику кредит в сумме 2 738 000 тенге.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1.2 раздела 1 договора комиссия за обслуживание выданного займа (ежемесячно согласно Графику погашения) составляет 5791 тенге; комиссия за обслуживание выданного Займа при частичном досрочном погашении (ежемесячно согласно Графику погашения) составляет 0,231% от остатка основного долга на дату частичного погашения.

Установлено, что согласно условиям договора с истца удержана комиссия за обслуживание кредита в общей сумме 85 817 тенге.

Суд первой инстанции, признавая оспариваемый пункт договора недействительным и принимая решение о возврате удержанной суммы комиссии, правомерно исходил из требований действующего законодательства.

Так, в соответствии со ст.39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Согласно подп.1 п.1 Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №19 банковские услуги - осуществление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - банки) банковских и иных операций, установленных статьей 30 Закона о банках.

В силу статьи 30 Закона к банковским операциям помимо прочего относятся: прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» банковский счет - это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию клиента; банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, а также корреспондентские счета банков.

Не являются банковским счетами, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

Таким образом, открытие и ведение ссудного счета является обязанностью банка второго уровня перед Национальным Банком Республики Казахстан, а не перед заемщиком. Данный счет предназначен для целей отражения задолженности заемщика по выданным кредитам и является способом бухгалтерского учета денежных средств, и не относится к расчетным операциям. Ссудный счет заемщика не является банковским счетом, открытие и ведение такого счета нельзя считать отдельной банковской операцией.

В соответствии с пунктами 1 и 2 ст.718 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором, за пользование предметом займа заемщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определенных договором.

Защита прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций и кредитных товариществ обеспечивается путем установления предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, включающей вознаграждение, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые заимодателем в связи с выдачей и обслуживанием займа, и рассчитываемой в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, из смысла и содержания данной нормы закона следует, что установленное вознаграждение включает в себя все виды комиссий и иных платежей, взимаемых с заемщика в связи с выдачей и обслуживанием кредита.

Из вышеизложенного следует, что установление банком комиссии за обслуживание кредита является незаконным, поскольку обслуживание кредита не является отдельной банковской услугой или операцией и банк за выданный заем получает вознаграждение, которое покрывает расходы, в том числе связанные с обслуживанием займа.

Поскольку указанный вид комиссии не предусмотрен законом и другими нормативными актами, то действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются как незаконные и нарушающие права заемщик.

В соответствии с п.1 ст.158 ГК недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия выводы суда находит правильными и обоснованными, оснований к пересмотру судебного акта не находит.

На основании изложенного и руководствуясь подп.1) ст.424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 01 августа 2016 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Постановление может быть обжаловано сторонами, их представителями, другими лицами, участвующими в деле, с соблюдением требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

о включении в реестр требований кредиторов,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

02 ноября 2015 года г.Актобе

Кассационная судебная коллегия Актюбинского областного суда в составе председательствующего Айтжанова Е.Ж., судей Иманиязовой Ш.С., Алимбаевой Г.С., с участием представителя заявителя Васильченко О.А., представителя ответчика Ашимовой Б.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании областного суда гражданское дело по иску АО «ForteBank» к временному администратору ТОО «Новостепановка» о включении в реестр требований кредиторов, поступившее по кассационной жалобе ответчика на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 23 июня 2015 года и постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 24 августа 2015 года,

УСТАНОВИЛА:

АО «ForteBank» обратился в суд с заявлением к временному администратору ТОО «Новостепановка» Төлеубай Т.Ж. о включении во вторую очередь реестра требований кредиторов обеспеченную залогом сумму задолженности в размере 31 721 243 тенге, включающую сумму просроченного основного долга, вознаграждения и пени.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 23 июня 2015 года иск удовлетворен, на временного администратора ТОО «Новостепановка» Төлеубай Т.Ж. возложена обязанность по включению во вторую очередь реестра требований кредиторов обеспеченную залогом сумму задолженности в размере 31 721 243 тенге.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 24 августа 2015 года решение суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ответчик просит об отмене судебных актов и оставлении без удовлетворения заявленных требований со ссылкой на нарушение норм процессуального и материального закона, неправильное установление фактических обстоятельств дела, обеспечение залогом основного долга и вознаграждения, необоснованность включения во вторую очередь реестра требований кредиторов штрафных санкций и пени, не обеспеченных залогом.

Заслушав представителя ответчика, поддержавшей доводы кассационной жалобы, возражения представителя заявителя, изучив материалы дела и доводы жалобы, коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 383-21 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившие в законную силу решения, постановления и определения судов подлежат отмене в кассационном порядке по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 364 настоящего Кодекса.

Однако такие нарушения судом не допущены.

В п.1 ст.302 Гражданского кодекса предусмотрено, если иное не предусмотрено договором или законодательными актами, залог обеспечивает требование в том его объеме, какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение (интерес), возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пеню), необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, а также возмещение расходов по взысканию».

В соответствии со ст.3 Закона РК «Об ипотеке недвижимого имущества» ипотека обеспечивает уплату залогодержателю основной суммы долга по договору ипотечного займа или иному обязательству полностью либо в части, предусмотренной ипотечным договором.

Если иное не предусмотрено договором, ипотека, установленная в обеспечение договора ипотечного займа, обеспечивает также уплату кредитору причитающегося ему вознаграждения (интереса) за пользование кредитом. Если в договоре не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает требования залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, включая:

1) возмещение убытков, причиненных неисполнением, просрочкой или иным ненадлежащим исполнением основного обязательства;

2) неустойку (штраф, пеню) за неисполнение, просрочку исполнения или иное ненадлежащее исполнение основного обязательства;

3) неустойку за неправомерное пользование чужими деньгами, предусмотренные основным обязательством либо законодательными актами.

Ипотека обеспечивает также: 1) возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество; 2) возмещение расходов по реализации ипотеки.

Таким образом, из содержания вышеуказанных норм закона следует, что по общему правилу залог обеспечивает требования кредитора по основному обязательству, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением обеспеченного обязательства, уплату неустойки (штрафа, пени), если иное не предусмотрено договором.

Из материалов дела следует, что решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 02.02.2015 года в отношении ТОО «Новостепановка» применена процедура реабилитации.

Залоговый кредитор АО «ForteBank» обратилось к временному администратору ТОО «Новостепановка» Төлеубай Т.Ж. о включении суммы 43 955 229 тенге во вторую очередь реестра требований кредиторов, в подтверждение предоставив копии договоров банковского займа, договора залога, дополнительное соглашение, решение суда от 19.03.2014г.

23.04.2015 года временный администратор известил кредитора о признании основного просроченного долга в сумме 12 233 986 тенге согласно решению суда от 19.03.2014 года и отказе в остальной части требований.

Суды первой и апелляционной инстанции, принимая решение о признании отказа незаконным и включении во вторую очередь реестра требований кредиторов обеспеченную залогом сумму в размере 31 721 243 тенге, правомерно исходили из следующего.

Установлено, что между АО «ForteBank» (Кредитор) и ТОО «Новостепановка» (Должник) заключены Договора банковского займа №31ДБЗ/08С/07 от 12.01.2007г. (далее Договор 1), №150ДБЗ/08С/07 от 06.03.2007г. (далее Договор2), №299ДБЗ/ГО/10 от 26.11.2010г. (далее Договор3).

По договору 1 получено 78125 долларов США с уплатой вознаграждения 15% годовых, сроком пользования до 05.01.2014г., по договору 2 получено 11875 долларов США с уплатой вознаграждения 15% годовых, сроком пользования до 05.01.2014 г., по договору 3 получено 3682441,72 тенге с уплатой вознаграждения 15% годовых, сроком пользования до 26.11.2017г.

В соответствии с п.1.4 Договора залога №01/БИ/06С/08С/10С/11С/12С/07 от 5 января 2007 года в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения обязательства Заемщиком своих обязательств перед залогодержателем по Основному обязательству, в том числе погашению кредитной линии, вознаграждения (интереса) за пользование кредитной линии, возмещению операционных и других расходов Залогодержателя по Основному обязательству, а также по исполнение иных обязательств Заемщика перед Залогодержателем, указанных в Основном обязательстве, Залогодатель предоставляет в залог имущество.

В п.4.2. договора указано, всего залогом обеспечивается требование Залогодержателя в том его объеме, какой он имеет к моменту фактического удовлетворения, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному обязательству и настоящему договору, неустойку (штраф, пеня), необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, а также возмещение расходов по обращению взыскания и прочие издержки.

В обеспечение исполнения обязательства заключен Договор залога от 05.01.2007г с последующими дополнениями, где залоговая стоимость составляет 521 097 долларов США, что эквивалентно 62 818 556 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 19.03.14 г. взыскана сумма основного долга по договорам 1 и 2 в размере 10 656 695 тенге и сумма текущей просроченной задолженности по договору 3 в размере 1 220 960 тенге, всего 11 877 656 тенге и государственная пошлина 356 330 тенге.

Заявленная Банком сумма задолженности 43 955 229 тенге состоит из задолженности по займу, вознаграждению и пени по трем договорам по состоянию 19.11.2013 года, то есть на момент приостановления начисления вознаграждения и пени по займам.

В соответствии с требованиями п.3 ст.100 Закона «О реабилитации и банкротстве» во вторую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных статьей 104 настоящего Закона.

Согласно п.1 ст. 103 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» при определении суммы требования по обязательству, обеспеченному залогом, учитывается задолженность по обязательству в части, обеспеченной залогом, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм закона и условий договора о залоге временный администратор Төлеубай Т.Ж. включила во вторую очередь часть задолженности перед Банком на сумму 12 233 986 тенге, взысканную решением суда.

Между тем, требования Банка, включая вознаграждение, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по основному обязательству, неустойку (штраф, пеня), необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, в полном объеме обеспечены залогом, потому подлежат включению временным администратором во вторую очередь реестра требований кредиторов.

На заседании суда апелляционной инстанции временный администратор пояснила, что решение суда в настоящее время исполнено, обеспеченная залогом сумма задолженности в размере 31 721 243 тенге включена во вторую очередь реестра требований кредиторов.

При таких обстоятельствах, кассационная коллегия, учитывая, что судом апелляционной инстанции обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены правильно, нормы материального права к спорным отношениям применены правильно, оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта не находит.

Доводы кассационной жалобы были предметом исследования в суде апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ст.383-20 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда от 24 августа 2015 года оставить без изменения, кассационную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента вынесения.

Постановление может быть оспорено сторонами, их представителями, другими лицами, участвующими в деле с соблюдением требований статей 388, 390, 391 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в надзорную судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

взыскание задолженности по договору банковского займа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАССАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

19 мая 2015 года г.Актобе

Кассационная судебная коллегия Актюбинского областного суда в составе председательствующего Айтжанова Е.Ж., судей Умирбаевой Б.У., Алимбаевой Г.С., представителя ответчика Селеуовой Ж.У.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании областного суда гражданское дело по иску ТОО «Бюро по работе с дебиторами» к Жулкаровой А.К. о взыскании задолженности по договору банковского займа, поступившее по кассационной жалобе ответчика на решение Алгинского районного суда от 13 октября 2014 года,

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Бюро по работе с дебиторами» обратилось в суд с иском к ответчику Жулкаровой А.К. о взыскании суммы задолженности, в размере 576 763 тенге, мотивируя тем, что 30 января 2007 года между АО «Темірбанк» и ответчиком заключен договор банковского займа №CREР00868/07-АКТ, согласно которому Банк предоставил ответчику заем в сумме 320 000 тенге, сроком на 36 месяцев на условиях срочности, возвратности и платности. Согласно графику ежемесячный платеж в счет погашения займа составлял 30 955 тенге. Однако ответчик принятые на себя обязательства не исполнял надлежащим образом, в связи с чем Банк уступил право требования к заемщику Жулкаровой А.К. в пользу ТОО «Platinum collection» по договору факторинга от 05.12.2012 года. В последующем Товарищество заключил дополнительное соглашение от 10.12.2012 года, согласно которому новому цессионарию ТОО «Tilbage company» переходят все права и обязанности ТОО «Platinum collection». ТОО «Специальная финансовая компания «Tilbage company» заключило договор доверительного управления №10/12 от 10 декабря 2012 года, согласно которому передало ТОО «Бюро по работе с дебиторами» в доверительное управление требования к должникам по кредитным обязательствам, в том числе и требование к ответчику. В соответствии с указанным договором истец вправе от своего имени осуществлять взыскание задолженности по кредитным обязательствам. Просит суд взыскать общую сумму задолженности в размере 576 763 тенге, судебные расходы в виде оплаченной госпошлины в размере 17 303 тенге.

Решением Алгинского районного суда от 13 октября 2014 года иск удовлетворен частично, с Жулкаровой А.К. в пользу ТОО «Бюро по работе с дебиторами» взыскана сумма задолженности в размере 403 964 тенге, судебные расходы в размере 12 119 тенге.

В кассационной жалобе ответчик просит об отмене решения суда, мотивируя тем, что судом нарушены нормы материального и процессуального права, неправильно установлены обстоятельства дела, истец Банком не была уведомлена о передаче права требования задолженности третьим лицам, к участию в деле Банк не привлечен, обязательства по оплате кредита не исполнены в связи с заболеванием и установлением 2 группы инвалидности, несмотря на наличие заболевания общая сумма оплаты кредита в период с 27.08.2007 года по 20.09.2013 года составила 219 004 тенге, судом неправильно установлена сумма задолженности.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, на заседание коллегии не явился, о причинах неявки не сообщил, потому неявка ответчика, извещенного о судебном заседании, не является препятствием к разбирательству дела.

Заслушав доводы представителя ответчика, изучив материалы дела и доводы жалобы, коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 383-21 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, вступившие в законную силу решения, постановления и определения судов подлежат отмене в кассационном порядке по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 364 настоящего Кодекса.

Однако такие нарушения судом допущены.

Из материалов дела следует, что согласно договору банковского займа №CREР00868/07-АКТ от 30.01.2007 года АО «Темірбанк» предоставило Жулкаровой А.К. заем в сумме 320 000 тенге сроком на 36 месяцев на условиях срочности, возвратности и платности, с ежемесячной оплатой суммы 12141 тенге.

Обязательства по данному договору займа ответчиком исполнялись надлежащим образом до июня 2007 года.

В дальнейшем оплата кредита ответчиком не производилась по причине заболевания и установленного диагноза «Геморрагический инсульт в бассейне левой СМА, правосторонний спастический гемипарез». От последствий перенесенного инсульта ответчик потеряла речь, не имеет возможности передвигаться, частично парализована.

Согласно заключению медико-социальной экспертизы ответчику установлена инвалидность 2 группы, при утрате 70% общей трудоспособности.

В период заболевания и проведенной реабилитации ответчик не имела возможности оплачивать кредит.

Однако по мере частичного восстановления здоровья в период с августа 2007 года по 20 сентября 2013 года оплатила в АО «Темирбанк» общую сумму в размере 219 004 тенге, что подтверждается представленными квитанциями и выпиской с лицевого счета. Согласно графику погашения задолженности ответчик должна возвратить Банку 429 419 тенге до 30 января 2010 года.

05 декабря 2012 года между АО «Темірбанк» и ТОО «Platinum collection» заключен договор факторинга, по условиям которого Банк уступил свои требования к должнику по договору банковского займа в виде основного долга, вознаграждения и 30 процентов начисленной пени за несвоевременное неисполнение своих обязательств.

В последующем ТОО «Platinum collection» заключило дополнительное соглашение от 10 декабря 2012 года, согласно которому новому цессионарию ТОО «Специальная финансовая компания «Tilbage company» переходят все права и обязанности ТОО «Platinum collection».

Далее, между ТОО «Специальная финансовая компания «Tilbage company» и ТОО «Бюро по работе с дебиторами» заключен договор доверительного управления №10/12 от 10 декабря 2012 года, по условиям которого доверительный управляющий от своего имени осуществляет взыскание задолженности по кредитным обязательствам и перечисляет их ТОО «Tilbage company» в порядке, предусмотренном договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 729 Гражданского кодекса по договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать деньги в распоряжение другой стороны (клиента), а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту свое денежное требование к третьему лицу, вытекающее из отношений клиента (кредитора) с этим третьим лицом (должником).

В соответствии со статьей 342 Гражданского кодекса должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу.

Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Согласно пункту 9.3 договора займа Банк принял на себя обязательство, в случае уступки права требования другому кредитору, своевременно уведомить заемщика о заключенной сделке.

Однако, как установлено, ни Банком, ни новыми кредиторами не были выполнены эти требования закона и условия договора об извещении должника о передаче права требования.

Ответчик в жалобе указала, что не знала о заключении договоров о передаче права требования, продолжала исполнять свои обязательства по договору займа перед Банком, оплачивала кредит до сентября 2013 года.

Согласно пункту 3 статьи 339 Гражданского кодекса, если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

Таким образом, судом не было принято во внимание то, что Банк, как кредитор, уступивший право требования другому лицу, не выполнил требования пункта 2 статьи 342 ГК, а также не принял мер к своевременному взысканию долга.

Согласно положениям статьи 364 Гражданского кодекса суд уменьшает ответственность должника, когда кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Судом не приняты во внимание объективные причины неисполнения ответчиком своих обязательств, обусловленные тяжелым заболеванием, а также то, что сами кредиторы содействовали увеличению размера вознаграждения и ответственности должника, не приняв своевременных мер к извещению ответчика о перемене лиц в обязательстве и взысканию задолженности.

При таких обстоятельствах, кассационная коллегия с учетом степени исполнения ответчиком своих обязательств по договору, нарушения Банком условий договора по уведомлению заемщика о передаче права требования, заслуживающих внимания обстоятельств дела считает необходимым уменьшить размер ответственности ответчика и снизить взысканную сумму до 130 000 тенге, сумму госпошлины до 3900 тенге.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 статьи 383-20 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение Алгинского районного суда от 13 октября 2014 года изменить, взысканную с Жулкаровой А.К. в пользу ТОО «Бюро по работе с дебиторами» сумму задолженности уменьшить до 130 000 ( сто тридцать тысяч) тенге, сумму оплаты государственной пошлины до 3900 (три тысяча девятьсот) тенге.

Кассационную жалобу ответчика удовлетворить частично.

Постановление вступает в законную силу с момента вынесения.

Постановление может быть оспорено сторонами, их представителями, другими лицами, участвующими в деле с соблюдением требований статей 388, 390, 391 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в надзорную судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

взыскание суммы задолженности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

15 сентября 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Алимбаевой Г.С., при секретаре Есенамановой А., с участием представителя истца Султамуратова С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску АО «Казкоммерцбанк» к Жольбаевой Г.Д. о взыскании суммы задолженности, поступившее по апелляционной жалобе представителя истца на решение суда города Актобе от 20 июля 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

АО «Казкоммерцбанк» обратился в суд с иском о взыскании с Утегенову С.Ш. суммы задолженности в размере 892 605, в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору банковского займа №060382586 от 25 октября 2013 года.

Решением суда города Актобе от 20 июля 2016 года иск удовлетворен частично, с Жольбаевой Г.Д. в пользу АО «Казкоммерцбанк» взыскана сумму просроченного основного долга - 677 885 тенге, сумму просроченного вознаграждения - 117 613 тенге, пеню 5976 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 24044 тенге, всего 825 518 тенге.

Дело рассмотрено в письменном (упрощенном) производстве.

В апелляционной жалобе представитель истца просит об отмене решения суда в части уменьшения пени и отказа во взыскании комиссии за обслуживание кредита (КОК), мотивируя тем, что судом нарушены нормы материального и процессуального закона, выводы суда не соответствуют условиям заключенного между сторонами договора банковского займа, судом не применены подлежащие применению положения Закона «О банках и банковской деятельности», в действующем законодательстве отсутствуют ограничения по взиманию комиссии в связи с выдачей и обслуживанием займа.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, на заседание коллегии не явился, о причинах неявки не сообщил, потому неявка ответчика не является препятствием к разбирательству дела.

Заслушав пояснения представителя истца, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; 5) в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

В соответствии с пунктами 1,3 статьи 727 Гражданского кодекса Республики Казахстан по договору банковского займа займодатель обязуется передать взаймы деньги заемщику на условиях платности, срочности, возвратности.

К договору банковского займа применяются правила, касающиеся договора займа, с особенностями, предусмотренными статьей 728 Кодекса.

Из материалов дела следует, что 25 октября 2013 года между АО «Казкоммерцбанк» и ответчиком заключен договор банковского займа №060382586, по условиям которого Банк предоставил заемщику кредит в размере 880 000 тенге, сроком на 60 месяцев, с уплатой вознаграждения в размере 16 % годовых от суммы кредита.

Ответчик обязательства по договору исполняла ненадлежащим образом, в результате чего по состоянию на 26 апреля 2016 года сумма просроченной задолженности составила 892 605 тенге, из них просроченный основной долг в сумме 677 885 тенге; просроченное вознаграждение 117 613 тенге, пеня 59 762 тенге, комиссия за обслуживание кредита 37 345 тенге.

Согласно п.4.3 договора банковского займа заемщик ежемесячно с даты, аналогичной датам погашения кредита, определенным графиком платежей, уплачивает комиссию -1 за обслуживание кредита (КОК) 0,4 % с даты заключения договора, а также комиссию-2 за обслуживание кредита 0,4% с момента, когда заемщик перестает получать заработную плату через банковские счета в Банке.

Обязанность заемщика оплачивать ежемесячно банку комиссию-1 и комиссию-2 за обслуживание кредита предусмотрена и графиком платежей и составляет ежемесячно 3520 тенге.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании комиссии за обслуживание кредита, правомерно исходил из следующего.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Согласно подпункту 1 пункта 1 Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №19 банковские услуги - осуществление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - банки) банковских и иных операций, установленных статьей 30Закона о банках.

В силу статьи 30 Закона к банковским операциям помимо прочего относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» банковский счет- это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию клиента; банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, а также корреспондентские счета банков. Не являются банковским счетами, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

Таким образом, открытие и ведение ссудного счета является обязанностью банка второго уровня перед Национальным Банком Республики Казахстан, а не перед заемщиком. Данный счет предназначен для целей отражения задолженности заемщика по выданным кредитам и является способом бухгалтерского учета денежных средств, и не относится к расчетным операциям. Ссудный счет заемщика не является банковским счетом, открытие и ведение такого счета нельзя считать отдельной банковской операцией.

Указанный вид комиссии не предусмотрен законом и другими нормативными актами, потому действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются, как незаконные и нарушающие права заемщика, потому не подлежат взысканию.

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия считает, что решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании комиссии за обслуживание кредита основано на требованиях действующего законодательства.

Кроме того, обоснованными являются выводы суда об уменьшении размера пени до 5976 тенге, поскольку согласно положениям статьи 364 Гражданского кодекса суд уменьшает ответственность должника, когда кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Установлено, что банком меры к своевременному взысканию задолженности, не принимались, что и повлекло увеличение размера ответственности должника.

Таким образом, судом первой инстанции установлены все обстоятельства и правильно применен материальный закон, поэтому оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы банка не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1) статьи 424 ГПК, судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 20 июля 2016 года по настоящему гражданскому делу оставить без изменения, апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

Взыскание задолженности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

07 июля 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего Примашева Н.М., судей Алматовой Б.Ш., Алимбаевой Г.С., при секретаре Есенамановой А., с участием представителя истца Кенжехановой А.И., ответчика Есенгалиевой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску АО «Казкоммерцбанк» к Есенгалиевой А.Е. о взыскании суммы задолженности, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение Темирского районного суда от 29 апреля 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

АО«Казкоммерцбанк» (далее - Банк) обратилось в суд с иском к ответчику Есенгалиевой А.Е. о взыскании части суммы задолженности в размере 15 000 тенге, мотивируя тем, что между Банком и Жазықовым М.М. заключены договоры банковского займа за №054262758 от 24 мая 2013 года, по условиям которого Банк предоставил заем в размере 400 000 тенге сроком на 24 месяца с уплатой вознаграждения в размере 12 процентов годовых от суммы кредита; №063205195 от 10.01.2014 года на сумму 940 000 тенге сроком на 60 месяцев с уплатой вознаграждения в размере 18 % годовых от суммы кредита. Однако заемщик Жазықов М.М. умер 03 июля 2015 года, по состоянию на 25 сентября 2015 года сумма долга по двум договорам составляем 1 575 915 тенге. Согласно свидетельству о праве на наследство от 18.01.2016 года Есенгалиева А.Е. признана наследником имущества, оставшегося после смерти Жазықова М.М., в том числе пенсионных накоплений в Едином пенсионном накопительном фонде. В соответствии со статьей 1081 ГК Банк просит взыскать с ответчика часть долга в сумме 15000 тенге.

Решением Темирского районного суда от 29 апреля 2016 года иск удовлетворен, с Есенгалиевой А.Е. в пользу АО «Казкоммерцбанк» взыскана часть долга в сумме 15 000 тенге, 450 тенге возврат госпошлины.

В апелляционной жалобе ответчик просит об отмене решения суда и вынесении нового решения об отказе в иске, мотивируя тем, что Банк, выдавая значительную сумму кредита неработающему лицу, должен был оформить договор страхования, о наличии кредитных обязательств она узнала после смерти сына, являвшегося единственным кормильцем, указывает, что материальной возможности для погашения кредита не имеется, супруг является инвалидом 3 группы.

Заслушав пояснения ответчика, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, возражения представителя истца, изучив материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1072-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

В соответствии со статьей 1081 Гражданского кодекса кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя, к исполнителю завещания(доверительному управляющему наследством) или к наследникам, отвечающим как солидарные должники в пределах стоимости имущества, перешедшего к каждому наследнику.

Из материалов дела следует, что согласно договорам банковского займа за №054262758 от 24 мая 2013 года и за №063205195 от 10.01.2014 года Банк предоставил Жазықову М.М. кредит в размере 400 000 тенге сроком на 24 месяца с уплатой вознаграждения в размере 12 процентов годовых от суммы кредита и 940 000 тенге сроком на 60 месяцев с уплатой вознаграждения в размере 18 % годовых от суммы кредита.

Однако заемщик Жазықов М.М. умер 03 июля 2015 года.

Согласно свидетельству о праве на наследство от 18.01.2016 года Есенгалиева А.Е. признана наследником имущества, оставшегося после смерти Жазықова М.М., в том числе пенсионных накоплений в Едином пенсионном накопительном фонде.

Согласно сведениям АО «ЕНПФ» сумма пенсионных накоплений Жазықова М.М. составила 246 219, 73 тенге, из этой суммы пенсионный фонд перечислил Есенгалиевой А.Е. пенсионные накопления в сумме 160 881 тенге.

При таких обстоятельствах, Банк вправе предъявить свои требования, вытекающие из обязательств наследодателя, к наследнику, отвечающему в пределах стоимости имущества, перешедшего по наследству, потому выводы суда первой инстанции о взыскании части долга, предъявленной ко взысканию, в сумме 15 000 тенге, являются законными и обоснованными.

Поскольку судом первой инстанции обстоятельства дела установлены в полном объеме и правильно к ним применены нормы материального закона, то оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1) статьи 424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение Темирского районного суда от 29 апреля 2016 года по настоящему гражданскому делу оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

взыскание сумму задолженности

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 августа 2016 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Избасаровой Г.К., при секретаре судебного заседания Кулмагамбетове А.С., с участием представителя истца - Зейнулла С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ТОО «ВзрывБурСервис» к ТОО «Құлан-Батыс» о взыскании суммы,

УСТАНОВИЛ:

ТОО «ВзрывБурСервис» обратилось в суд с иском к ТОО «Құлан-Батыс» о взыскании сумму задолженности в размере 2 992 585 тенге, сумму пени 299 259 тенге, мотивируя тем, что между сторонами заключен договор № 2606/2014-БВР от 26.06.2014 года, по условиям которого истец обязался выполнить взпывные работы по подготовке горной массы на объектах Заказчика, истцом выполнены условия договора, ответчик не исполняется обязательства по оплате, задолженность ответчика составляет 2 992 585 тенге, в связи с чем просит взыскать указанную сумму задолженности, сумму пени в размере 299 259 тенге и судебные расходы.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме и просил удовлетворить.

Согласно ч. 1 ст. 130 ГПК РК, судебная повестка или иное извещение считаются доставленными юридическому лицу по месту его нахождения, даже если юридическое лицо отсутствует по указанному адресу, ответчик о времени и месте судебного разбирательства извещен по месту нахождения юридического лица, представитель в судебное заседание не явился. При этом об уважительных причинах неявки не сообщили и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие.

В соответствии с ч. 1 ст. 196 ГПК РК лица, участвующие в деле, обязаны заблаговременно известить суд о причинах неявки в судебное заседание и представить доказательства уважительности этих причин.

Согласно ч. 4 указанной статьи, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 272 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 277 ГК, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Правоотношения сторон регулируются также общими нормами ГК о подряде.

В силу положений пункта 1 статьи 623 ГК, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результата работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Из материалов дела следует, что обязательственные правоотношения сторон возникли из условий Договора № 2606/2014-БВР на проведение буровзрывных работ от 26.06.2014 года (далее Договор).

Согласно пункту 1.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и срелствами в соответствии с заданием Заказчика буровзрывные и/иливзрывные рабоиы (далее-работы) по подготовке горной массы на объектах (месторождениях) Заказчика-месторождение «Берчугурское-7» диабазов, карьер № 1, расположенном в Шалкарском районе, Актюбинской области, а Заказчик обязуется принять результаты, выполненной Подрядчиком и оплатить стоимость работ в порядке, размере и сроки, установленные настояшим договором.

Согласно пунктам 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. Договора, стоимость подлежащих выполнению работ и услуг по настоящему договору включает компенсацию всех издережек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, цена 1 куб. Метра горной массы в плотном теле при выполнении буровзрывных работ устанавливается соглашением сторон и составляет 350 тенге за 1 куб.метр с учетом НДС.

Оплата стоимости работ производится Заказчиком в следующем порядке

1) Предоплата в размере 20% от заявленного объема работ, производится Заказчиком не позднее чем за 10 календарных дней до начала работ на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика, указанной в настоящем договоре.

2) Оставшиеся 80 % стоимости заявленного Заказчиком объема работ оплачиваются Заказчиком в течение 60 календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон Акта выполненных работ и выставления Подрядчиком счета на оплату путем перечтсления денег на расчетный счет Подрядчика.

Согласно акту выполненных работ от 11.08.2014 г., выполнены работы на сумму 4 792 585 тенге, оплата произведена на сумму 1 800 000 тенге, остаток задолженности 2 992 585 тенге.

Истцом 02.10.2015 г. направлена ответчику претензия о неисполнении условий договора, на данную претензию получен ответ о погашении суммы задолженности частями, первый транш до Нового года.

Согласно требованиям п.1 ст.15, ст.72 и п.1 ст.73 ГПК РК, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Ответчику была предоставлена полная возможность для реализации перечисленных прав, однако ответчик не только не представил доказательства опровергающие доводы истца, но и сам не явился на судебное разбирательство.

Данное обстоятельство суд расценивает как признание ответчиком своей вины.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что ответчик обязательства по договору надлежащим образом не исполняет, суд считает требование истца о взыскании суммы в размере 2 992 585 тенге обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Согласно пункту 5.1. договора, в случае просрочки исполнения своих обязательств по оплате, заказчик оплачивает подрядчику по его требованию пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы неоплаченного платежа.

Истцом ответчику начислена неустойка в сумме 299 259 тенге.

В соответствии со ст.297 ГК РК, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора.

Исходя из требований норм ст. 297 ГК РК, суд полагает необходимым уменьшить сумму неустойки, т.е. снизить до 150 000 тенге, в удовлетворении остальной части отказать.

Кроме того, в соответствии со статьей 109 ГПК РК следует взыскать с ответчика в пользу истца в возврат сумму государственной пошлины в размере 94 278 тенге.

В соответствии со ст. 113 ГПК РК, исходя из критериев добросовестности, справедливости и разумности, установленных пунктом 4 статьи 8 ГК РК и статьей 6 ГПК РК, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию расходы по оплате помощи представителя в размере 100 000 тенге

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:

Иск ТОО «ВзрывБурСервис» к ТОО «Құлан-Батыс» о взыскании суммы удовлетворить частично.

Взыскать с ТОО «Құлан-Батыс» в пользу ТОО «ВзрывБурСервис» сумму задолженности в размере 2 992 585 (два миллиона девятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят пять) тенге, сумму пени в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге, возврат госпошлины 94 278 (девяносто четыре тысячи двести семьдесят восемь) тенге, 100 000 (сто тысяч) тенге расходы по оплате помощи представителя.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

взыскание суммы задолженности;

обращение взыскания на заложенное имущество

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

08 июня 2016 года г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Байманова Е.Е., при секретаре судебного заседания Нургалиева И.К., с участием представителя истца Каракушева Б.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по исковому заявлению АО «Qazaq Banki» к индивидуальному предпринимателю Кубикову В.С. о взыскании суммы задолженности, обращении взыскании на заложенное имущество,

УСТАНОВИЛ:

АО «Qazaq Banki» обратилось в суд с иском к ИП Кубикову В.С. о взыскании суммы задолженности в размере 40980875,40 тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии №04/К-89 от 17 апреля 2014 года с обращением взыскания на заложенное имущество, а именно: магазин-парикмахерская, общей площадью 156,7 кв.м., пристройкой общей площадью 15,8 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,0652 га., в том числе доля 0,0072 га (кадастровый номер 02-036-078-026) и с земельным участком общей площадью 0,026 га (кадастровый номер 02-036-078-067), расположенные по адресу г.Актобе, ул.Ломоносова, д.28, кв.1 и принадлежащие на праве собственности Кубикову В.С., согласно Договору залога недвижимости с земельным участком №04/Z-89/2 от 29 мая 2014 года, начальную продажную цену залогового имущества установить в размере 44943000 тенге; автотранспортное средство марки BMW X5, регистрационный номер D056ZWM, 2005 года выпуска, кузов №5UXFB53534LV00651, принадлежащий на праве собственности Кубикову В.С., согласно Договору залога автотранспортного средства №04/Z-89/4 от 29 мая 2014 года, начальную продажную цену залогового имущества установить в размере 4755420 тенге. В настоящее время ответчиком обязательства перед Банком по заключенному Соглашению надлежащим образом не выполняются.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил суд удовлетворить их в полном объеме.

Ответчику направлено извещение по последнему известному адресу, однако по данному адресу он не находится, при этом на основании ст.133 ГПК РК суд считает возможным рассмотреть гражданское дело без участия ответчика.

Определением суда от 11 мая 2016 года в качестве третьего лица привлечена Абдулина Э.М.. Представитель Абдулиной Э.М. также в судебное заседание не явилась. Представитель Абдулиной Э.М. - Хван М.Б. обратился к суду об отложении разбирательства дела. Однако учитывая процессуальные сроки рассмотрения дела, а также требования п.7 ст.196 ГПК РК суд считает, что данное обстоятельство не является препятствием к рассмотрению дела.

Выслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а также ст.273 ГК РК предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства. Кроме того, ст.722 ГК РК устанавливает обязанность заемщика возвращать предмет займа в порядке и сроки, предусмотренные договором займа.

В соответствии с п.1 ст.718 ГК РК, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором, за пользование предметом займа заемщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определенных договором.

Так, в судебном заседании установлено, что 17 апреля 2014 года заключено соглашение о предоставлении кредитной линии №04/К-89 (далее - Соглашение), по условию которого АО «Qazaq Banki» (Банк) открывает ИП Кубикову В.С. (заемщик) невозобновляемую кредитную линию на следующих условиях: лимит - 45500000 тенге, на срок - 60 месяцев, вознаграждение - 15%, годовая эффективная ставка вознаграждения составляет 16,37%.

Кредит выдан двумя траншами по кредитной заявке №1 от 16 мая 2014 года в размере 26354000 тенге, и кредитной заявке №2 от 02 июня 2014 года в размере 19146000 тенге. Окончательный срок погашения кредитов по двум траншам - 17 апреля 2019 года.

В обеспечение исполнения обязательств по Соглашению между АО «Qazaq Banki» и ИП Кубиковым В.С. 29 мая 2014 года заключен Договор залога недвижимости с земельным участком №04/Z-89/2, по условию которого залогодатель передает в залог принадлежащий ему имущество в виде магазин-парикмахерская, общей площадью 156,7 кв.м., пристройкой общей площадью 15,8 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,0652 га., в том числе доля 0,0072 га (кадастровый номер 02-036-078-026) и с земельным участком общей площадью 0,026 га (кадастровый номер 02-036-078-067), расположенные по адресу г.Актобе, ул.Ломоносова, д.28, кв.1.

Аналогично, заключен 29 мая 2014 года Договор залога автотранспортного средства №04/Z-89/4, по условию которого залогодатель передает в залог автотранспортное средство марки BMW X5, регистрационный номер D056ZWM, 2005 года выпуска, кузов №5UXFB53534LV00651.

По состоянию на 27 ноября 2015 года, в связи с невыполнением обязательств по Соглашению у заемщика перед Банком имеется задолженность в размере 40980875,40 тенге, из них основной долг - 34997569,32 тенге, просроченный основной долг - 3052087,94 тенге, начисленное вознаграждение - 246387 тенге, просроченное вознаграждение - 2589276,39 тенге, начисленное вознаграждение на просроченный основной долг - 95554,75 тенге.

В соответствии с п.7.1 Соглашения, Банк вправе: досрочно взыскать часть или всю сумму любого транша с начисленным вознаграждением, за весь фактический срок его использования, в случаях предусмотренных Договором, а также обратить взыскание на обеспечение.

Из содержания п.3 и п.4 ст.722 ГК РК следует, что если договором предусмотрено возвращение предмета займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части предмета займа, займодатель вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся части предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением, а также удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на заложенное имущество (подпункт 4) пункта 2 статьи 321 настоящего Кодекса).

Также, если договором предусмотрена выплата вознаграждения по займу в сроки, опережающие сроки возврата самого предмета займа, то при нарушении срока, установленного для выплаты вознаграждения, займодатель вправе потребовать от заемщика досрочного возврата предмета займа вместе с причитающимся вознаграждением, а также удовлетворить свои требования путем обращения взыскания на заложенное имущество (подпункт 4) пункта 2 статьи 321 настоящего Кодекса).

На основании подпункта 4) п.2 ст.321 ГК РК, залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случае нарушения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом (статьи 317, 720 и 722 настоящего Кодекса, статья 20 Закона Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»).

Судом учитывается, что решением суда г.Актобе от 03 июля 2015 года, оставленного без изменения постановлением апелляционной судебной коллегией Актюбинского областного суда от 28 августа 2015 года, в удовлетворении исковых требований Абдулиной Э.М. о признании договора залога №04/Z-89/2 от 29 мая 2014 года недействительным, отказано.

Данными судебными актами установлено, что 26 декабря 2012 года между Кубиковым В.С. и Абдулиной Э.М. заключен договор дарения недвижимости, по условиям которого Кубиков В.С. дарит Абдулиной Э.М. недвижимое имущество в виде магазин-парикмахерской, расположенного по адресу г.Актобе, ул.Ломоносова, д.28, кв.1. Данный договор дарения в органах юстиции не зарегистрирован, суд г.Актобе принимая это во внимание и ссылаясь на ст.118 ГК РК о возникновении прав с момента регистрации, отказал в удовлетворении иска Абдулиной Э.М.

В соответствии с п.2ст.76 ГПК РК, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

При таких обстоятельствах, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке, предусмотренном ст.109 ГПК.

Руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК, суд,

РЕШИЛ:

Иск АО «Qazaq Banki» - удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кубикова В.С. в пользу АО «Qazaq Banki» сумму задолженности в размере 40980875 (сорок миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге 40 (сорок) тиын, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1229427 (один миллион двести двадцать девять тысяч четыреста двадцать семь) тенге.

Обратить взыскание на заложенное имущество в виде:

магазин-парикмахерской, общей площадью 156,7 кв.м., пристройкой общей площадью 15,8 кв.м., с земельным участком общей площадью 0,0652 га., в том числе доля 0,0072 га (кадастровый номер 02-036-078-026) и с земельным участком общей площадью 0,026 га (кадастровый номер 02-036-078-067), расположенные по адресу г.Актобе, ул.Ломоносова, д.28, кв.1, принадлежащие на праве собственности Кубикову В.С., начальную продажную цену залогового имущества установить в размере 44943000 (сорок четыре миллиона девятьсот сорок три тысяча) тенге;

автотранспортного средства марки BMW X5, регистрационный номер D056ZWM, 2005 года выпуска, кузов №5UXFB53534LV00651, принадлежащий на праве собственности Кубикову В.С., начальную продажную цену залогового имущества установить в размере 4755420 (четыре миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

взыскание суммы задолженности

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

28 января 2016 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Избасаровой Г.К., при секретаре судебного заседания Кулмагамбетове А.С., с участием представителя истца Алимбаева А.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда, гражданское дело по исковому заявлению ТОО «Com Portal» к ТОО «Unicos Gold» о взыскании суммы,

УСТАНОВИЛ:

ТОО «Com Portal» обратилось в суд с иском к ТОО «Unicos Gold» о взыскании суммы задолженности в размере 6 507 081 тенге и суммы пени в размере 325 354 тенге по договору поставки № 780-12, о взыскании суммы задолженности в размере 1 480 726 тенге и суммы пени в размере 296 145 тенге по договору поставки № 88-13, о взыскании суммы задолженности в размере 416 264 тенге и суммы пени в размере 20 813 тенге по договору поставки № 91-15, о взыскании суммы задолженности в размере 4 049 948 тенге и суммы пени в размере 202 497 тенге по договору поставки № 326-15, судебных расходов, мотивируя свои требования тем, что года между сторонами заключены договора поставки и договор распространения Программного продукта, ответчик не произвел оплату по этим договорам.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, просил удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. При этом об уважительных причинах неявки не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.

В соответствии со ст. 196 ГПК РК, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Суд признает причины неявки ответчика неуважительными и считает возможным рассмотреть дело без участия ответчика.

Суд, выслушав пояснения представителя истца, исследовав представленные доказательства и установив имеющие значение для дела обстоятельства, приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 268-273 ГК РК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.д. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборотами или обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со ст. 458 ГК РК по договору поставки продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Правоотношения между истцом и ответчиком возникли из договора поставки № 780-12 от 6 декабря 2012 года (далее Договор), в силу которого поставщик обязуется поставить покупателю компьютерное, офисное Оборудование и расходные материалы к ним, а покупатель обязуется принять поставленное Оборудование и уплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

Согласно п. 5.5. договора, оплата по настоящему договору производится Покупателем в размере 100 % от общей стоимости партии Оборудования в срок не позднее 30 календарных дней с даты поставки Оборудования.

Согласно накладным, истцом с 01.01.2015 г. по 26.01. 2015 г., ответчику поставлен товар на сумму 6 725 529 тенге, задолженность по данному договору составляет 6 507 081 тенге.

Согласно п. 7.1. договора в случае просрочки платежа, предусмотренного п.п. 5.5. настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню за просрочку в размере 1 % от подлежащих к оплате денежных средств за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.

Истец по данному договору просит взыскать сумму неустойки 325 354 тенге, т.е. 5 % от суммы задолженности, суд в соответствии со ст.297 ГП РК, считает необходимым уменьшить сумму неустойки до 150 000 тенге.

Согласно договору распространения Программного продукта № 88-13 от 03 января 2013 года (далее Договор), реселлер заказывает и оплачивает, а продавец предоставляет программное обеспечение, (далее Программный продукт), партиями на основании заявок, реселлер принимает и оплачивает Программный продукт в срок и на условиях предусмотренных настоящим Договором.

Согласно п. 5.3. договора, оплата за каждую партию Программного продукта, Реселлером в размере 100 % стоимости партии программного продукта, указанной в счете-фактуре, путем перечисления денег в течение 14 банковских дней с даты передачи Программного продукта реселлера, указанной в накладной.

Согласно накладным, истцом с 18.05.2015 г. по 31.07.2015 г. ответчику поставлен товар на сумму 1 480 726 тенге, задолженность по данному договору составляет 1 480 726 тенге.

Согласно п. 7.3. договора в случае нарушения срока оплаты установленного п. 5.3. настоящего договора, Продавец вправе взыскать с Реселлера неустойку в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Истец по данному договору просит взыскать сумму неустойки 296 145 тенге, суд в соответствии со ст.297 ГП РК, считает необходимым уменьшить сумму неустойки до 100 000 тенге.

Согласно договору поставки № 326-15 от 16 апреля 2015 года (далее Договор), поставщик обязуется поставить покупателю Оборудование, а покупатель обязуется принять поставленное Оборудование и оплатить его в сроки и на условиях настоящего договора.

Согласно п.2.5.1. договора, пост оплата 100 % в размере 4 577 160 тенге в течение 45 календарных дней со дня подписания накладной на отпуск товара.

Согласно накладным на отпуск запасов на сторону, истцом с 16.04.2015 г. по 21.05.2015 г. ответчику поставлен товар на сумму 4 049 948 тенге, задолженность по данному договору составляет 4 049 948 тенге.

Согласно п.9.4. договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставки, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку 0,1 % от не оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.

Истец по данному договору просит взыскать сумму неустойки 202 497 тенге, т.е. 5 % от суммы задолженности, суд в соответствии со ст. Вместе с тем, в соответствии со ст.297 ГП РК, считает необходимым уменьшить сумму неустойки до 90 000 тенге.

Согласно договору поставки № 91-15 от 04 февраля 2015 года (далее Договор), поставщик поставляет покупателю офисное Оборудование и расходные материалы к ним, а покупатель обязуется принять поставленное Оборудование и уплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

Согласно п.5.5. договора, оплата по настоящему договору производится Покупателем в размере 100 % от общей стоимости партии Оборудования в срок не позднее 30 календарных дней с даты поставки.

Согласно накладным, истцом с 23.02.2015 г. по 24.02.2015 г. ответчику поставлен товар на сумму 416 264 тенге, задолженность по данному договору составляет 416 264 тенге.

Согласно п. 7.1. договора в случае просрочки платежа, предусмотренного п.п. 5.5. настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню за просрочку в размере 1 % от подлежащих к оплате денежных средств за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задолженности.

Истец по данному договору просит взыскать сумму неустойки 20 813 тенге, т.е. 5 % от суммы задолженности, суд в соответствии со ст. Вместе с тем, в соответствии со ст.297 ГП РК, считает необходимым уменьшить сумму неустойки до 6 000 тенге.

При таких обстоятельствах, исковые требования ТОО «Com Portal» к ТОО «Unicos Gold» о взыскании суммы подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии со ст.ст. 109, 113 ГПК с ответчика в пользу истца следует взыскать уплаченную при подаче иска государственную пошлину в сумме 384 001тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме 100 000 тенге.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК РК, суд

РЕШИЛ:

Иск ТОО «Com Portal» к ТОО «Unicos Gold» о взыскании суммы удовлетворить частично.

Взыскать с ТОО «Unicos Gold» в пользу ТОО «Com Portal» сумму задолженности в размере 12 454 019 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысяч девятнадцать) тенге, сумму пени в размере 346 000 (триста сорок шесть тысяч) тенге, государственную пошлину в размере 384001 (триста восемьдесят четыре тысяч один) тенге, расходы по оплате помощи представителя в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

взыскание суммы долга, неустойки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

28 декабря 2015 года г.Актобе

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Мамбетовой Ж.М., с участием представителей: истца Ким О., ответчика Левжинской Ж.Э., Успанова Ж.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТОО «Инвест Пром» к АО «СНПС-Актобемунайгаз» о взыскании суммы долга, неустойки, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 19 ноября 2015 года,

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Инвест Пром» обратилось в суд с иском к АО «СНПС-Актобемунайгаз» о взыскании суммы долга в размере 1 178 436 тенге, пени в сумме 188 549 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 19 ноября 2015 года иск удовлетворен.

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении иска, ввиду несоответствия выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Заслушав пояснения ответчика, возражения представителя истца, исследовав материалы гражданского дела и изучив доводы апелляционной жалобы, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст.364 ГПК основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или норм процессуального права.

Такие нарушения судом не допущены.

Установлено, что 16 апреля 2015 года между сторонами был заключен договор №1069, согласно которому истец ТОО «Инвест Пром» принял на себя обязательство поставить, а ответчик АО «СНПС-Актобемунайгаз» обязался принять и оплатить задвижки, клапан, именуемые в дальнейшем Товар, в количестве, по ценам и по техническим параметрам согласно Спецификации №1, на общую сумму 3 770 995 тенге.

Сторонами не отрицается, что истец в полном объеме исполнил обязательства 31 июля 2015г на сумму 3 770 995 тенге, из них оплачено 2 595 559 тенге, оставшаяся сумма составляет 1 178 436 тенге.

В соответствии со ст.ст.268-273 ГК РК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.д. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборотами или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст.458 ГК по договору поставки продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В соответствии с ч.1 ст.469 ГК покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Согласно п.3.3 договора покупатель осуществляет платеж в течение 60 дней с момента фактической поставки качественного товара при наличии акта сверки взаимных расчетов на первое число следующего месяца и представления поставщиком перечисленных ниже документов: счет-фактура, накладная, паспорт с переводом на русский язык, свидетельство о постановке на учет по НДС.

Не отрицается сторонами дата поставки и представление перечисленных документов.

Фактически товар принят по накладной от 31.07.2015г со всеми документами, акт сверки взаиморасчетов датирован 05.10.2015г за период с 01.01.2015г по 30.09.2015г.

В соответствии с требованиями законодательства и договору покупатель обязан оплатить поставленный товар.

Согласно п.2.1 договора поставка должна произведена в течение 70 календарных дней с момента регистрации договора в АО «СНПС -Актобемунайгаз» 16.04.2015г, соответственно 26.06.2015г, то есть допущена просрочка поставки 35 дней.

Неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности, ибо уплачивается тогда, когда имеет место правонарушение, каковым выступает неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст.293ГК).

В то же время закон предусматривает возможность уменьшения размера начисленной неустойки в судебном порядке. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе изменить неустойку (ст.297ГК).

Данное правило не позволяет кредитору использовать неустойку для обогащения, ибо гражданская ответственность базируется на принципе восстановления нарушенного права, исповедуя компенсационный характер санкций, препятствуя тем самым необоснованному приобретению имущества одним лицом в ущерб другому лицу.

28 сентября 2015 года покупатель сообщает поставщику об удержании неустойки с суммы, подлежащее оплате в размере 1 178 436 тенге, то есть поставщик указывает на зачет обязательств и прекращения обязательства по оплате поставки ТМЦ.

Согласно ст.370ГК обязательства прекращаются зачетом однородных требований. Для зачета достаточно заявление одной стороны.

Однако задолженность по оплате поставки и неустойка не являются однородными требованиями, так как стоимость поставки покупатель обязан оплатить, цена товара не может быть уменьшена судом, а в случае заявления требования о взыскании неустойки, то законодатель предусматривает его изменение судом. Право требования неустойки не является бесспорным. Соответственно неустойка при наличии спора подлежит взысканию в судебном порядке, что предполагает предъявление иска.

В связи с чем, нельзя признать обоснованными доводы жалобы о нарушении требований ст.272ГК, которая предусматривает, что обязательства исполняются не только в соответствии с условиями договора, но и требованиями законодательства.

Другими доводами жалобы является, что суд не уменьшил сумму удержанной неустойки, а признал факт незаконности удержания.

Общие положения об удержании и последствиях указаны в ст.383-1,383-2ГК, которая предполагает удержание вещи до полного исполнения обязательства должником.

Коллегия считает, поскольку не заявлены встречные исковые требования, то суд по иску кредитора о взыскании суммы долга не вправе решать вопрос об уменьшении суммы удержания в виде неустойки.

Выводы суда первой инстанции не препятствуют реализации права акционерного общества на предъявление неустойки в судебном порядке по названному договору.

Из условий договора п.10.3. следует, что за просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 1% от неперечисленной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.

Обосновывая свои доводы о неправомерности взыскания неустойки, ответчик указывает, что не допущена просрочка в оплате, так как акт взаимных расчетов подписан 5 октября 2015 года, с указанного срока следует исчислять 60 дней для оплаты.

Истцом предъявлена неустойка за период с 29.09. по 20.10.2015г за 21 день в сумме 188 549 тенге, не превышающем 5% стоимости неоплаченного товара.

Согласно п.3.3 договора покупатель осуществляет платеж в течение 60 дней с момента фактической поставки качественного товара при наличии акта сверки взаимных расчетов на первое число следующего месяца и представления поставщиком перечисленных документов.

В соответствии со ст.392 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Если правила, содержащиеся в пункте первом настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Из пункта 3.3 договора следует, что для исчисления своевременности платежа сроком в 60 дней, началом исчисления является момент фактически поставки, 31.07.2015г, а не дата составления акта сверки.

Акт сверки взаиморасчетов датирован 05.10.2015г за период с 01.01.2015г по 30.09.2015г, в котором указано сальдо на 30.09.2015г составляет 3 770 995,2 тенге. В претензии от 28.09.2015г ответчик признает факт задолженности по накладным и акте №902 о приеме ТМЦ от 31.07.2015г и удерживает данную сумму в счет неустойки за просрочку поставки.

Следовательно, не будет просрочкой в оплате период с 01.08.2015г по 30.09.2015г при акте сверке и представлении документов, просрочка составления акта сверки продлевает срок своевременного платежа не на 60 дней на дни просрочки оставления акта сверки.

С учетом даты акта сверки, после 05.10.2015г для покупателя наступает просрочка в оплате. За период с 05.10.2015г по 20.10.2015г неустойка составляет 565649 тенге, присуждена сумма 188 549 тенге, не превышающая 5% неоплаченной суммы.

В связи, с чем доводы жалобы об отсутствии основания для удовлетворения иска являются несостоятельными, а апелляционная жалоба ответчика не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь п.1 ст. 358 ГПК РК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 19 ноября 2015 года по гражданскому делу по иску ТОО «Инвест Пром» к АО «СНПС-Актобемунайгаз» о взыскании суммы долга, неустойки, оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением требований статей 383-1, 383-4, 383-5 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Актюбинский областной суд.

взыскание понесенных фактических затрат, убытков, упущенной выгоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

22 декабря 2015 года г. Актобе

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Мамбетовой Ж.М., с участием представителей: истца Горобец С.В., Дельманова С.С., ответчика Әбілғазина Ғ.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «АК Актюбводстрой» к Товариществу с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» о взыскании понесенных фактических затрат, убытков, упущенной выгоды, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 ноября 2015 года,

УСТАНОВИЛА:

АО «АК Актюбводстрой» обратилось в суд с заявлением к ТОО «Казахойл Актобе» о взыскании понесенных фактических затрат, убытков, упущенной выгоды, моральный ущерб на общую сумму 22 732 737 тенге.

Определением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 ноября 2015 года производство по делу о взыскании морального вреда производством прекращено.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 ноября 2015 года в иске отказано.

В апелляционной жалобе истец просил отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении иска, ввиду несоответствия выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Заслушав пояснения ответчика, возражения представителя истца, исследовав материалы гражданского дела и изучив доводы апелляционной жалобы, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст.364 ГПК основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или норм процессуального права.

Такие нарушения судом допущены.

Согласно ст. 627 ГК РК, если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу.

Из материалов дела следует, что согласно проектного документа «Анализ разработки месторождения Кожасай» (протокол ЦКРР РК 53/ от 21 ноября 2014 года) планировался перевод под нагнетание скв.К004 на месторождении Кожасай, контрактной территории ответчика.

Между АО «АК Актюбводстрой» и ТОО «Казахойл Актобе» (далее-компания) заключен контракт №14ТРМ1Рк15 от 28 мая 2015 года на выполнение работ по объекту «СППД. Перевод скважин под нагнетание на м/р Кожасай», цена контракта 37 507 680 тенге.

Однако, позднее ТОО «Научно-исследовательский институт «Каспиймунайгаз» по результатам дополнительного анализа геологического строения месторождения Кожасай согласовал ТОО «Казахойл Актобе» перевод скважины №К091 под нагнетание воды, вместо ранее рассматриваемой скважины №К004.

В связи с чем, ТОО «Казахойл Актобе» отказалось от выполнения работ на скважине №К004, т.к. запланированные на ней работы явились технологически неэффективными.

В адрес АО «АК Актюбводстрой» направлено уведомление за исх.№2046/2.00- 1.11 от 28 августа 2015 года о расторжении в соответствии с п. 19.2. контракта с 08.08.2015г. Представитель ответчика пояснил, что произошла техническая опечатка, следует считать с 08.09.2015г.

Согласно п.19.1 контракта, контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения обязательств, за исключением досрочного прекращения.

Условиями контракта предусмотрено два основания досрочного прекращения договора: отказ от договора в п.19.2,19.5 и расторжение контракта в п.19.7.

Пунктом 19.2. контракта предусмотрено, что заказчик в любое время до сдачи ему результатов работ, имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта, направив подрядчику уведомление об отказе от исполнения контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта. В этом случае контракт считается расторгнутым по истечению 10 календарных дней с момента такого уведомления.

Право компании на односторонний отказ от исполнения контракта согласуется с требованиями ст.404ГК и условиями контракта.

В случае расторжения, в контракте предусмотрены последствия расторжения, а последствия отказа от исполнения контракта заказчиком не оговорены.

Из возражения на иск следует, что компания также считает, что подлежат применению последствия, предусмотренные в статье 627 ГК.

Таким образом, вышеуказанный контракт действовал с 28.05.2015г по 08.09.2015 года, его действие прекращено в связи с отказом компании от исполнения договора, заказчик обязан уплатить за выполненную работу и возместить убытки.

Выводы суда об отказе в удовлетворении иска не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Так, оспариваемым решением суда установлено, что истец произвел мобилизацию и комплектацию строительным материалом и оборудованием.

Отказ суда в иске в этой части мотивирован тем, что не согласован подробный план-график, предусмотренный пунктом 5.2 контракта.

В соответствии со ст.2 контракта, подрядчик выполняет комплекс строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, материалов, монтаж, наладку, испытание и передача объекта, соответствующего ПСД, контракту и требованиям Приложений №1,2,3,4,5 к контракту («календарный график выполнения работ», «детальная разбивка контрактной цены», «техническое задание», «положение о взаимоотношениях и разграничении обязанности и ответственности по безопасному производству работ», «сводный сметный расчет и локальные сметы», «отчетность по казахстанскому содержанию»).

В п.5.1 контракта оговорено, что сроки и последовательность работ в плане-график не должны противоречит Календарному графику. Подробный план-график представляет собой детальную программу сроков проведения соответствующих работ с указанием порядка выполнения работ, документы подрядчика, материально-техническое обеспечение, изготовление оборудования, доставку на стройплощадку, строительство, монтаж и тестирование. План-график не должен противоречить Календарному графику в части начала и окончания работ.

Таким образом, из статьи 5 контракта следует, что подробный план-график составляется для подрядчика в обоснование последовательности выполнения работ, а для заказчика в целях контроля за ходом выполнения работ. В контракте не оговорено, что непредставление такого плана-графика препятствует исполнению контракта, со стороны заказчика за период действия контракта не предъявлены какие-либо претензии.

По Календарному графику (приложение №1) началом работ является - работы по мобилизации 01.07. по 10.07.2015г.

Пунктом 7.2 контракта предусмотрено, что уведомление о начале работ предоставляется за 48 часов до начало работ.

Письмом от 2 июля 2015 года, истец сообщает/уведомляет, что на объект направлены техника и работники для выполнения работ, но не предоставляется площадка работ, мотивированное процессом добычи.

Компания утверждает, что письмо является претензией, но не уведомлением.

Вместе с тем, названное письмо принято компанией, которая не приняла решение об изменении даты начала работ либо отказе от договора.

Напротив, компания выдала талоны-пропуска для транспорта и работников истца для прохождения на контрактную территорию, что указывает на согласие Компании на мобилизацию, которой достоверно было известно, что подрядчик расположился возле контрактной территории.

В свою очередь подрядчик не имел право отказаться от исполнения контракта, предусматривающего штрафные санкции за нарушение контракта подрядчиком.

В действиях компании усматривается злоупотребление правом, нарушение правил добросовестности, добросовестности, разумности, предусмотренных в ст.8 ГК. Так в отзыве на апелляционную жалобу, компания напротив утверждает, что план-график был представлен, но не согласован, разрешение на ввоз спецтехники и работников не выдавалось, когда такое разрешение выдано. Изложенное свидетельствует, что до получения результатов научных исследований по скважине К-004 компания риск неисполнения обязательства возложила на подрядчика.

Выводы суда об отказе в иске о взыскании реального ущерба в виде стоимости оборудования (труб) основаны на неправильном толковании условий договора. Так, суд указывает, что в приложении №2 к контракту стоимость комплектации не определена, и ответчик должен производить выплаты только за выполненные работы в виде услуг.

Согласно п. 1 ст. 392 ГК РК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В соответствии с п. 1 контракта под определением «Работа» понимается - все работы, подлежащие выполнению подрядчиком в соответствии с условиями настоящего контракта по сооружению объекта, в том числе строительные, монтажные, пусконаладочные работы и сдача объекта, а также устранение дефектов.

Вместе с тем, согласно п.2.1. контракта предметом договора является выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте, включая поставку оборудования, комплекс услуг по наладке, испытаний и освидетельствование.

Следовательно, в понятие работы по данному контракту включаются строительно-монтажные работы, поставка материалов, оборудования и услуги по запуску объекта в эксплуатацию.

Согласно п. 6.2. контракта все поставляемое подрядчиком оборудование, кабельная продукция, приборы, изделия, конструкции и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик перед закупкой и поставкой любых материалов и оборудования на объект обязан согласовать с заказчиком производителя продукции, и только после получения согласия заказчика поставить их на объект строительства. При этом, заказчик должен рассмотреть направленные ему на утверждение документы в течение 10-ти (десяти) рабочих дней и уведомить подрядчика о своем решении. Если заказчик не представил возражения, будет считаться, что он согласовал поставляемое оборудование.

По календарному графику поставка оборудования производится с 01.06.2015 по 10.07.2015г.

Письмом от 31.07.2015г истец извещает компанию о производителе оборудования (труб) по спецзаказу - Волжского трубного завода Волгоградской области.

В свою очередь компания не представила возражения, то в силу п.6.2 контракта, считается, что подрядчик согласовал поставляемое оборудование.

На основании изложенного, судом достоверно установлено, что в период действия контракта подрядчиком произведены следующие работы: мобилизация спецтехники, работников, их содержание, осуществлен закуп оборудования.

Фактически понесенные затраты подрядчика подтверждены бухгалтерскими документами, контрактом с публичным акционерным обществом «Трубная металлургическая компания», платежными поручениями, счет-фактурой, накладными, табелями учета рабочего времени, раздаточной ведомостью.

Указанные расходы подрядчика предусмотрены контрактом, понесены подрядчиком и подлежат возмещению на общую сумму 16 569 163 тенге ( л.д.8 т.1).

Не подлежит удовлетворению требование о взыскании упущенной выгоды, как не подтвержденное в установленном порядке. Так, в случае экономии подрядчика в силу ст. 622ГК, при строительстве «под ключ» цена договора выплачивается в полном объеме после приемки объекта, однако приемка не состоялась.

При подаче иска уплачена госпошлина в размере 681 982,11 тенге с суммы иска 22 732 737 тенге, включающей сумму морального вреда в размере 1 750000тенге.

При предъявлении требования о взыскании морального вреда уплачивается госпошлина, как с требования неимущественного характера.

В части требования о взыскании морального вреда производство по делу прекращено, как не подлежащее рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Следовательно, излишне уплачена госпошлина в размере 51 509 тенге, которая подлежит возврату в соответствии со ст.548 НК отдельным определением.

На основании изложенного, коллегия считает, решение суда подлежит изменению, апелляционная жалоба удовлетворению частично.

Руководствуясь п.2 ст. 358 ГПК РК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 5 ноября 2015 года по гражданскому делу по иску Акционерного общества к Товариществу с ограниченной ответственностью «Казахойл Актобе» о взыскании понесенных фактических затрат, убытков, упущенной выгоды изменить.

Решение суда об отказе в иске АО «АК Актюбводстрой» о взыскании понесенных фактических затрат, убытков отменить.

Взыскать с ТОО«Казахойл Актобе» в пользу АО«АК Актюбводстрой» стоимость фактических затрат, убытков в размере - 16 569 163 (шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят три) тенге, возврат госпошлины 497 075 ( четыреста девяносто семь тысяч семьдесят пять) тенге.

В остальной части решение оставить без изменения.

Апелляционную жалобу истца удовлетворить частично.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением требований статей 383-1, 383-4, 383-5 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Актюбинский областной суд.

взыскание суммы задолженности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

24 марта 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Мамбетовой Ж.М., судей Алишевой Ж.К., Умирбаевой Б.У., с участием представителей: истца Ахмадуллина И.Р., действующего на основании ордера и доверенности, ответчика Кульмуханбетовой А.Е., третьего лица Есқалиева Н.Е., действующих на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по исковому заявлению ТОО «Автотехстрой Ю.С.» к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы и встречному исковому заявлению ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы,

поступившее по апелляционной жалобе истца на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 января 2016года,

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Автотехстрой Ю.С.» обратилось в суд с иском, дополнив его в порядке ст. 49 ГПК РК, к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы 6 270 000 тенге задолженности, пени 948 337 тенге, возврат госпошлины в сумме 231 551 тенге, представительские расходы в размере 500 000 тенге.

Ответчик ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» обратилось со встречным иском к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы задолженности в размере 13 200 000 тенге и сумму пени 2 640 000 тенге, возврате госпошлины в размере 475 200 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 января 2016 года постановлено: В иске ТОО «Автотехстрой Ю.С.» к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы - отказать.

Встречный иск ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы удовлетворить частично. Взыскать с ТОО «Автотехстрой Ю.С.» в пользу ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) тенге сумму задолженности, 264 000 (двести шестьдесят четыре тысячи) тенге сумму пени, возврат государственной пошлины в размере 106920 (сто шесть тысяч девятьсот двадцать) тенге.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

В апелляционной жалобе истец просил отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении основного иска и отказе в удовлетворении встречного иска, ввиду несоответствия выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального прав.

Заслушав пояснения представителя истца, возражения представителя ответчика, представителя 3-его лица, не заявляющего самостоятельные требования, исследовав материалы гражданского дела и изучив доводы апелляционной жалобы, коллегия приходит к следующему выводу.

Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке, предусмотрены в статье 427 ГПК.

Такие нарушения судом допущены.

В соответствии со ст. 458 ГК РК по договору поставки продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно ст.469 ГК РК, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором. Если договором предусмотрено, что оплата товара осуществляется получателем и последний неосновательно отказался от оплаты либо не произвел оплату товара в установленный договором срок, поставщик вправе требовать оплаты поставленного товара от покупателя.

Между ТОО «Автотехстрой Ю.С.» (поставщик) к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» (покупатель) заключен договор поставки № 1 от 14 августа 2012 года (далее договор), в силу которого поставщик обязуется поставить покупателю боковые рамы (далее товар), а покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

Согласно приложению № 1 к Договору (спецификации № 1), наименование товара «Боковые рамы», количество 80 штук, цена 330 000 тенге, общая сумма 26 400 000 тенге, пункт поставки: ТОО«Қамқор Вагон» филиал «Шалкарское вагоноремонтное депо».

Ответчик по основному иску в силу п. 2.3.1., 2.3.2 договора осуществил предварительную оплату в размере 50 % от общей суммы выставленного счета, что составляет 13 200 000 тенге.

Согласно п.3.4 договора, передача Товара осуществляется сопроводительными документами продавца; товарно-транспортная накладная, счет-фактура, акт приема-передачи.

Отказывая в удовлетворении основного иска, суд первой инстанции, пришел к противоречивым выводам, признав представленные истцом накладные о передаче товара, недопустимыми доказательствами, ввиду того, что Кульбараковым Е.А. не признал свою подпись, в то же время исходя из пояснения представителя третьего лица, суд установил, что была частичная поставка по договору.

Между тем, в соответствии со ст. 65 ГПК допустимым признается доказательство, если оно получено в порядке, предусмотренном настоящим кодексом. Обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В разрез требованиям названной нормы, суд первой инстанции оставил без внимания другие письменные доказательства в совокупности, подтверждающие факт поставки.

Накладные о передаче товара представлены истцом, 3-им лицом, в адрес которого стороны договора согласились осуществлять поставку товара. Несоответствие содержащихся в нем сведений действительности подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу.

Из материалов дела следует, что по договору №1 от 14.08.2012г осуществлена поставка товара по накладным от 18.09.2012 в количестве 22 боковых рам и от 22.11.2012г в количестве 50 боковых рам, оформленные на ст. Шалкар ТОО«Қамқор Вагон» филиал «Шалкарское вагоноремонтное депо», осуществляющим ремонтные работы вагонов для ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай». (т. 2 л.д.13-15 )

Эти факты подтверждаются письмами ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» за №680 от 31.10.2012г, где указано, что 18.09.2012г поставлено 22 боковых рам, из которых 5 является браком.

Далее, письмом №78 от 05.02.2013г ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» подтверждает поставку 22 боковых рам (5 брак) и 20.11.2012г 37 боковых рам из 80 по договору.

Вышеуказанные письма подписаны техническим директором Отарбаевым А.О., изготовлены Кульбараковым Е.А., который по доверенности представлял интересы товарищества в ТОО «Камкор Вагон», с правом получения запасных частей. (т.3 л.д.93-96)

В соответствии с указанными поставками выставлены три счет- фактуры № 00000000073 от 06.12.2012г, №00000000080 от 29.12.2012г, №00000000006 от31.01.2013г на общую сумму 19 470 000тенге.

В суде первой инстанции представитель ответчика представил декларации по НДС за указанные кварталы, в которых отсутствует названные счет-фактуры.

Коллегией удовлетворено ходатайство представителя истца об истребовании названной налоговой отчетности с налогового органа, которое было оставлено без удовлетворения судом первой инстанции.

При исследовании налоговой отчетности по НДС за 4 квартал 2012г и 1 квартал 2013г коллегией установлено, что все три счет-фактуры отражены в приложениях к декларации по НДС в ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай», как приобретенные товары в указанные периоды. В представленных также налоговым органом дополнительных декларациях, вышеуказанные счет-фактуры не исключены.

Кроме того, в переписке сторон ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» просит подтвердить имеющуюся кредиторскую задолженность перед ТОО «Автотехстрой Ю.С.» по состоянию на 31.12.2013г (т.3 л.д.74).

Из представленных Шалкарским филиалом ТОО «Камкор Вагон» актов о переподкатке за период с 27.09.2012г по январь 2013г следует, что установлено 30 боковых рам, поставленных истцом, однако сведения об установке боковых рам за последующие периоды не представлены.

В соответствии с разделом 4 договора замена некачественного товара производится после составления акта о браке. Из чего следует, что количество бракованного товара должно оформляться дефектным актом.

В соответствии со ст. 72-74 ГПК не представлены доказательства, что из признанных 37 боковых рам из поставки от 22.11.2012г в дальнейшем имелся бы брак.

Коллегия считает, достоверно установленным факт поставки боковых рам в количестве 54 штук по цене 330 000 тенге каждая, всего на сумму 17 820 000 тенге, с учетом суммы предоплаты 13 200 000 тенге, подлежит взысканию 4 620 000 тенге.

Согласно ст.293 ГК РК неустойкой (штраф, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Истец просит взыскать сумму неустойки в размере 948 337 тенге.

Вместе с тем, в соответствии со ст.297 ГК РК, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора.

Учитывая степень выполнения обязательства должником, а также действия истца, заявившего иск по истечению более 2,5 лет, приведшие к увеличению пени, коллегия считает, будет разумным уменьшение суммы пени до 50 000 тенге.

При вышеизложенных обстоятельствах, коллегия считает, что встречный иск ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы не подлежит удовлетворению, так как поставка осуществлена на сумму, превышающую размер предоплаты.

Согласно договору об оказании юридических услуг №52 от 21.10.2015г, квитанции №044054 произведена оплата представительских услуг адвоката Ахмадуллина И.Р. в сумме 500 000 тенге. В соответствии со ст.113ГПК, с учетом принципов разумности и справедливости, подлежит уменьшению размер представительских расходов до 100 000 тенге.

В соответствии со ст.109 ГПК подлежит возврату госпошлина в размере 140 100 тенге (4670000х3%).

Руководствуясь п. 2 ст. 424 ГПК РК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 января 2016 года по гражданскому делу по иску ТОО «Автотехстрой Ю.С.» к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы и встречному исковому заявлению ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы изменить.

Решение суда об отказе в иске ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы отменить и вынести новое решение об удовлетворении иска частично.

Взыскать с ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай»в пользу ТОО «Автотехстрой Ю.С.» сумму долга в размере 4 620 000(четыре миллиона шестьдесят двадцать тысяч) тенге, пеню в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, возврат госпошлины в размере 140 100 (сто сорок тысяч сто) тенге, представительские расходы 100 000 (сто тысяч) тенге, в остальной части отказать.

Решение суда об удовлетворении встречного иска ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» отменить и вынести новое решение об отказе в удовлетворении встречного иска ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы.

Апелляционную жалобу истца удовлетворить частично.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

В соответствии с п.3) ч.2 ст.434 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан постановление суда не подлежит пересмотру в кассационном порядке.

Вступившие в законную силу судебные акты местных и других судов в случае несоблюдения апелляционного порядка их обжалования, а также по делам, указанным в части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в кассационном порядке по представлению Председателя Верховного Суда Республики Казахстан и протесту Генерального Прокурора Республики Казахстан при наличии оснований, предусмотренных частью шестой статьи 438 настоящего Кодекса.

признание недобросовестным участником государственных закупок

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

15 июня 2016 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Жусупова А.М., при секретаре судебного заседания Кангужиной А.Ж., с участием представителей истца Кузьминой Л.К., ответчика Танауовой А.К.,

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ГКП «Городская поликлиника №2» к ИП Канатбаевой А.Т. о признании недобросовестным участником государственных закупок,

УСТАНОВИЛ:

ГКП «Городская поликлиника №2» обратилось в суд с исковым заявлением о признании ИП Канатбаевой А.Т. недобросовестным участником государственных закупок, мотивируя тем, что по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений с ИП Канатбаевой А.Т. заключен договор №55 от 18.02.2016г. Обязательства не исполнены.

Представитель истца иск поддержала, пояснив, что по настоящее время обязательства не исполнены, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика иск не признала и пояснила, что товар доставлен 16.04.2016 года с просрочкой. Однако, истец отказывается принять товар. Негативных последствий для истца нет. Просила в иске отказать.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении иска по следующим основаниям.

Закон РК «О государственных закупках» регулирует общественные отношения, возникающие между субъектами системы государственных закупок в процессе осуществления ими деятельности в сфере государственных закупок.

Статья 38 Закона регламентирует порядок организации и проведения государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

Из материалов дела следует, что ГКП «Городская поликлиника №2» являвшимся организатором и заказчиком государственных закупок товаров, работ, услуг, объявлены и осуществлены государственные закупки товара способом запроса ценовых предложений - система электронной очереди.

По итогам рассмотрения заявок от 17.02.2016 года, с победителем ИП Канатбаевой А.Т. заключен договор о государственных закупках №55 от 18.02.2016 года по поставке системы электронной очереди на сумму 2152800 тенге. Срок поставки 30 календарных дней. То есть до 19.03.2016 года.

Обязательства ответчиком по договору не исполнены.

В соответствии с пп.3) п.4 ст.12 Закона РК «О государственных закупках» (далее Закон) реестр недобросовестных участников государственных закупок представляет собой перечень: поставщиков, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках.

В случаях, указанных в подпунктах 1) и 3) части первой настоящего пункта, заказчик обязан не позднее тридцати календарных дней со дня, когда ему стало известно о факте нарушения поставщиком законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, обратиться с иском в суд о признании такого потенциального поставщика или поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Согласно п.5 ст.12 Закона, реестр недобросовестных участников государственных закупок, предусмотренных подпунктами 1) и 3) части первой пункта 4 настоящей статьи, формируется на основании решений судов, вступивших в законную силу.

Поскольку ИП Канатбаева А.Т. не исполнила обязательства по заключенному договору о государственных закупках, суд считает обоснованным требование истца о признании недобросовестным участником государственных закупок.

Доводы ответчика о том, что не наступили негативные последствия, в связи с чем в иске необходимо отказать, являются необоснованными. Представитель ответчика не отрицает нарушение обязательства, товар не принят. В связи с чем, вопрос о наличии либо отсутствии негативных последствий разрешается лишь в случае принятия товар истцом надлежащим образом.

В силу ст. 109 ГПК РК с ответчика надлежит взыскать в пользу истца государственную пошлину в размере 1061 тенге.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 223-226 ГПК РК суд

РЕШИЛ:

Иск ГКП «Городская поликлиника №2» удовлетворить.

Признать индивидуального предпринимателя Канатбаеву А.Т. недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Канатбаевой А.Т. в пользу ГКП «Городская поликлиника №2» в счет возврата государственной пошлины 1061 (одна тысяча шестьдесят один) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

взыскание суммы задолженности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

14 июня 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Алимбаевой Г.С., судей Алматовой Б.Ш., Уристембаевой М.Г., при секретаре Есенамановой А., с участием представителя истца Султамуратова С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску АО «Казкоммерцбанк» к Мурзагалиевой А.Т. о взыскании суммы задолженности, поступившее по апелляционной жалобе представителя истца на решение суда города Актобе от 06 апреля 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

АО «Казкоммерцбанк» обратился в суд с иском к Мурзагалиевой А.Т. о взыскании суммы задолженности в размере 1 677 946 тенге, из которой 1 262 232 тенге просроченный основной долг, 232 251 тенге просроченное вознаграждение, 112 903 тенге пеня, 70 560 комиссия за обслуживание кредита (КОК), мотивируя ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору банковского займа № 065679849 от 04 марта 2014 года.

Решением суда города Актобе от 06 апреля 2016 года иск удовлетворен частично, с Мурзагалиевой А.Т. в пользу АО «Казкоммерцбанк» взыскана сумма задолженности в размере 1 505 773 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 45 173 тенге. В остальной части в иске отказано.

В апелляционной жалобе представитель истца просит об отмене решения суда в части уменьшения пени и отказа во взыскании комиссии за обслуживание кредита (КОК), мотивируя тем, что судом нарушены нормы материального и процессуального закона, выводы суда не соответствуют условиям заключенного между сторонами договора банковского займа, судом не применены подлежащие применению положения Закона «О банках и банковской деятельности», в действующем законодательстве отсутствуют ограничения по взиманию комиссии в связи с выдачей и обслуживанием займа.

Ответчик, надлежащим образом извещенная о месте и времени судебного заседания, на заседание коллегии не явилась, о причинах неявки не сообщила, потому неявка ответчика не является препятствием к разбирательству дела.

Заслушав пояснения представителя истца, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; 5) в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

В соответствии с пунктами 1,3 статьи 727 Гражданского кодекса Республики Казахстан по договору банковского займа займодатель обязуется передать взаймы деньги заемщику на условиях платности, срочности, возвратности.

К договору банковского займа применяются правила, касающиеся договора займа, с особенностями, предусмотренными статьей 728 Кодекса.

Из материалов дела следует, что между АО «Казкоммерцбанк» и ответчиком заключен договор банковского займа № 065679849 от 04 марта 2014 года, по условиям которого Банк предоставил ответчику заем в размере 1 470 000 тенге, сроком на 51 месяцев, с уплатой вознаграждения 18 % годовых от суммы кредита.

Ответчиком обязательства по данному договору исполнялись ненадлежащим образом, в связи с чем судом правомерно принято решение о взыскании просроченного основного долга в сумме 1 262 232 тенге, просроченного вознаграждения в сумме 232 251 тенге.

Согласно 4.3 договора банковского займа заемщик ежемесячно в те даты, что определены Графиком платежей для погашения кредита, взимается комиссия за обслуживание кредита 0,4% от суммы предоставленного кредита.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании комиссии за обслуживание кредита, правомерно исходил из следующего.

В соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Согласно подпункту 1 пункта 1 Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №19 банковские услуги - осуществление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - банки) банковских и иных операций, установленных статьей 30 Закона о банках.

В силу статьи 30 Закона к банковским операциям помимо прочего относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» банковский счет- это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию клиента; банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, а также корреспондентские счета банков. Не являются банковским счетами, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

Таким образом, открытие и ведение счета для обслуживания кредита является обязанностью банка второго уровня перед Национальным Банком Республики Казахстан, а не перед заемщиком. Счет для обслуживания кредита предназначен для целей отражения задолженности заемщика по выданным кредитам и является способом бухгалтерского учета денежных средств, и не относится к расчетным операциям. Ссудный счет заемщика не является банковским счетом, открытие и ведение такого счета нельзя считать отдельной банковской операцией.

Указанный вид комиссии не предусмотрен законом и другими нормативными актами, потому действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются как незаконные и нарушающие права заемщика, потому не подлежат взысканию.

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия считает, что решение суда об отказе в удовлетворении иска о взыскании комиссии за обслуживание кредита основано на требованиях действующего законодательства.

Кроме того, обоснованными являются выводы суда об уменьшении размера пени до 11 290 тенге, поскольку согласно положениям статьи 364 Гражданского кодекса суд уменьшает ответственность должника, когда кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

Установлено, что банком меры к своевременному взысканию задолженности, не принимались, что повлекло увеличение размера ответственности должника (пени).

Таким образом, судом первой инстанции установлены все обстоятельства и правильно применен материальный закон, поэтому оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы банка не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1) статьи 424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 06 апреля 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит.

взыскание суммы убытков в виде упущенной выгоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

9 февраля 2016 года г.Актобе

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Жаркынбекова М.К., судей Мамбетовой Ж.М., Алишевой Ж.К., с участием представителей истца - Ермохиной П.А., Капустиной Н.Ю., Штыфановой О.В., ответчика - Белоусовой С.И., Дядчук И.А., Куанышева Б.М., Сермахановой Д.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску ТОО «Рикс ЛТД» к АО «Акбулак» о возмещении убытков, поступившее по апелляционной жалобе ТОО «Рикс ЛТД» на решение Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 21.12.2015 года,

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Рикс ЛТД» (далее-Товарищество) обратилось в суд с иском к АО «Акбулак» (далее- Акционерное общество) о взыскании суммы убытков в виде упущенной выгоды в размере 64 247 299 тенге и судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от.12.2015 года в удовлетворении иска ТОО «Рикс ЛТД» отказано.

В апелляционной жалобе истец просит отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении исковых требований, указывая, что суд первой инстанции оставил без внимания и правовой оценки представленные истцом доказательства, сделал не соответствующие обстоятельствам дела выводы, не применил нормы права, подлежащие применению.

Заслушав пояснения и возражения представителей сторон, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, коллегия считает решение суда подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 22.01.2014 года между сторонами заключен Договор №4708 на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод.

20 июля 2015 года истец осуществил работы по подключению к сетям водоснабжения в водопроводную сеть д-600 мм, врезку в данную сеть производило АО «Акбулак».

Истец, предъявляя требование о взыскании с ответчика убытков в виде упущенной выгоды на сумму 64 247 299 тенге, обосновал тем, что в нарушение условии заключенного договора последний не поставил воду надлежащего качества в период с 21 июля по 13 августа и с 21 по 23 августа 2015 года. В подтверждение своих доводов истец ссылается на Протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, составленных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области за №1189 от 04.08.2015г., №1238, 1239, 1240, 1241 от 07.08.2015г., №1259, 1260 от 13.08.2015г., №1339 от 21.08.2015г., согласно которым уровень свободного хлора в воде превышал допустимые нормы ГОСТ 18190-72 и СанПиН №209 и составлял 0,64 - 0,74 мг/л..

В соответствии со ст. 77 ГПК РК, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения гражданского дела.

Как установлено в суде первой инстанции, отбор проб воды производился в отсутствие представителей АО «Акбулак», а значит, неизвестно место их получения, а также были ли соблюдены необходимые для данной процедуры требования. В этой связи суд первой инстанции обоснованно признал указанные протокола недопустимыми в качестве доказательства.

Из имеющихся в материалах дела писем Товарищества от 30, 31 июля 2015 года видно, что представители Акционерного общества были приглашены для отбора проб и проведения анализа на содержание хлора в воде, однако, не указана конкретная дата для осуществления указанных совместных действий.

В последующем, АО «Акбулак» с участием истца отбор пробы воды произвело 25 августа, 2 сентября 2015 года, по результатам которых составлены протоколы испытаний проб воды №№1242, 1243 от 26.08.2015 года, №№322, 323 от 07.09.2015 года. Согласно данных документов показатель свободного хлора в воде не превышал установленного норматива: 0,3-0,5 мг/л..

Апелляционная коллегия также принимает во внимание, что при проведении расчетов определения свободного хлора в воде, приведенных в Протоколах исследования образцов питьевой воды, составленных РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области и Протоколах испытаний проб воды, составленных лабораторией АО «Акбулак», имеются разночтения в выполнении порядка арифметических действий. Согласно имеющихся в материалах дела писем Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова, Общественного объединения бухгалтеров и аудиторов «Есеп» по городу Актобе порядок выполнения арифметических действий расчета остаточного хлора в воде, который был применен АО «Акбулак» является правильным.

Кроме того, согласно представленных ответчиком суду первой инстанции документов следует, что хлорирование воды в городе Актобе осуществляется согласно графика, который согласовывается в начале года с Управлениям по защите прав потребителей г.Актобе. При этом население города Актобе через средства массовой информации предварительно оповещается о предстоящих работах по промывке и дезинфекции водопроводных сетей. В 2015 году такая работа проводилась в период с 26 по 27 мая. Согласно пояснениям представителей Акционерного общества хлорирование воды после проведения работ по врезке в водопроводные сети возможно при наличии специальной техники, которая у ответчика отсутствует. Дезинфекция воды на отдельных участках водопроводной сети технологически невозможна. В периоды с 21 июля по 13 августа и с 21 по 23 августа 2015 года АО «Акбулак» дезинфекционные работы не проводило.

О том, что не имелось претензий в указанный период по качеству воды и избыточном количестве хлора, подтверждается имеющимися в материалах дела письмами организаций ТОО «Ленда-Сервис», Корпорация «Алатау», ТОО «Альянс Сити» -ресторан «Пивовароф», ТОО «Актобе Нан», КСК «Арайлым» и Кондоминиума жилого дома 4/1 по улице Рыскулова, расположенных вблизи от предприятия ТОО «Рикс ЛТД».

Ответчиком также в суде первой инстанций представлены доказательства того, что в период 3 по 17 августа 2015 года ежедневно проводился анализ питьевой воды на содержание остаточного хлора в водопроводном колодце по ул. Рыскулова на входе водопровода на территорию АФ ТОО «Рикс ЛТД» и результаты анализов на остаточный хлор в питьевой воде, отобранных проб в водопроводном колодце по ул. Рыскулова составляли 0,16-0,32 мг./л., т.е., в пределах нормы.

Таким образом, истцом не представлены достоверные доказательства в подтверждение доводов о некачественной поставке воды в период с 21 июля по 13 августа и с 21 по 23 августа 2015 года, в связи с чем, суд первой инстанции правильно пришел к выводу о недоказанности указанного обстоятельства.

В соответствии с п.4 ст. 9 ГК РК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Товарищество в обоснование своего искового требования указывает, что им были получены заявки на производство 1 300 000 бутылок напитков, однако указанный объем не был произведен по вине ответчика.

Апелляционная коллегия учитывает, что для взыскания убытков в виде упущенной выгоды необходима причинная связь между поведением ответчика и наступлением этих убытков, при этом обязательно, чтобы поведение последнего вызвало результат для истца, либо, по крайней мере, создало конкретную возможность его наступления.

Между тем, истцом в судах первой и апелляционной инстанции не были представлены фактические данные, которые объективно подтверждали бы доводы о недополученном доходе, в частности, отсутствие возможности предоставления альтернативного варианта получения воды для выполнения контрактных обязательств перед третьими лицами, документы, свидетельствующие о снижении дохода в период приостановления производства на заводе, и др..

При таких обстоятельствах, коллегия решение суда считает законным и обоснованным, оснований к пересмотру не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.424, пп.1) ст.425 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 21.12.2015 года по гражданскому делу по иску ТОО «Рикс ЛТД» к АО «Акбулак» о возмещении убытков оставить без изменения, апелляционную жалобу ТОО «Рикс ЛТД» без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе с соблюдением требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Казахстан.

взыскание суммы задолженности;

обращение взыскание на предмет залога

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 января 2016 года г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Жусупова А.М., при секретаре судебного заседания Кангужиной А.Ж., с участием представителя истца Каракулова Д.А.,

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Цеснабанк» к ИП Чегодаевой Н.Ю. о взыскании суммы задолженности и обращения взыскания на предмет залога,

УСТАНОВИЛ:

АО «Цеснабанк» обратилось в суд с исковым требованием к ИП Чегодаевой Н.Ю. о взыскании суммы долга в размере 7319742,89 тенге мотивируя свои требования тем, что 21.06.2011 года между сторонами заключен Договор банковского займа, согласно которому заемщику был предоставлен кредит в сумме 7200000 тенге сроком пользования 48 месяцев, с выплатой процентной ставки в размере 15% годовых за пользование займа.

В результате допущенного должником неисполнения образовалась задолженность заемщика перед банком по договору банковского займа в размере 7319742,89 тенге. В обеспечение исполнения обязательств на основании договором залога были предоставлены принадлежащие на праве собственности Чегодаевой Н.Ю. автотранспортные средства марки Урал.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал и просил удовлетворить.

Представитель ответчика извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в суд не явился. От ответчика поступило заявление, в котором указала о причинах неявки.

Согласно ч. 4 статьи 196 ГПК РК, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Суд признает причины неявки ответчика неуважительными и считает возможным рассмотреть дело без его участия.

Заслушав пояснения стороны, проверив материалы дела, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд считает иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.72 ГПК РК, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

В соответствии со ст. 722 ГК РК Заемщик обязан возвратить предмет займа в порядке и сроки, предусмотренные договором.

В соответствии со ст. ст. 268-273 ГК РК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.д. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборотами или обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. При этом, под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом.

В обоснование своих исковых требований истцом представлены доказательства, а именно Договор банковского займа №910/0426-11 от 21.06.2011г. согласно которому заемщику был предоставлен кредит в сумме 7200000 тенге, сроком пользования 48 месяцев, с уплатой вознаграждения за пользование кредитом, на условиях целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, и возвратности.

В ходе судебного разбирательства установлено, что согласно сведениям АО «Цеснабанк» долг ИП Чегодаевой Н.Ю. по состоянию на 05.11.2015 года составляет 7319742,89 тенге, с учетом пени и штрафных санкций.

По смыслу ст.722 ГК нарушение заемщиком срока, установленного для возврата очередной части предмета займа является ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному соглашению.

Согласно ст.317 ГК основанием обращения взыскания на заложенное имущество является неисполнение или ненадлежащее исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

Между Банком и ИП Чегодаевой Н.Ю. заключены Договоры залога №910/0426-11/1 и №910/0426-11/2 от 21.11.2011г. В обеспечение исполнения обязательств по договору банковского займа, ИП Чегодаевак Н.Ю. предоставила банку в залог движимое имущество: автотранспортное средство марки Урал 654200, регистрационный номер D841ZZM, год выпуска 2008 г., кузов №Н.У., номер двигателя 80003342, шасси №63685080001696, цвет голубой и марки Урал 63685, регистрационный номер D844ZZM, год выпуска 2008г., кузов №Н.У., номер двигателя 80004149, шасси №63685080001801, цвет голубой.

Стороны оценили предмет залога на сумму по 4500000 тенге каждый автотранспорт. Рыночная стоимость данного имущества составляет 7500000 тенге каждый.

В соответствии со ст. 317 ГК РК взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства, за которое он отвечает.

В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Суд считает требования об обращении взыскания на заложенное имущество подлежит удовлетворению, так как должник не исполняет свои обязательства по Договору банковского займа, допущенное должником нарушение является значительным, размер задолженности должника по основному долгу составляет - 7319742,89 тенге.

Судебные расходы в виде госпошлины подлежат распределению в пользу стороны, которой состоялось решение суда. Подлежит возмещению расходы по госпошлине в размере 219592 тенге с ИП Чегодаевой Н.Ю.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 223-226 ГПК РК суд

РЕШИЛ:

Иск АО «Цеснабанк» удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Чегодаевой Н.Ю. в пользу АО «Цеснабанк» сумму долга 7319743 (семь миллионов триста девятнадцать тысяч семьсот сорок три) тенге, обратить взыскание на заложенное движимое имущество принадлежащее на праве собственности Чегодаевой Н.Ю. на автотранспорт марки Урал 654200, регистрационный номер D841ZZM, год выпуска 2008г., кузов №Н.У., номер двигателя 80003342, шасси №63685080001696, цвет голубой и марки Урал 63685, регистрационный номер D844ZZM, год выпуска 2008г., кузов №Н.У., номер двигателя 80004149, шасси №63685080001801, цвет голубой.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Чегодаевой Н.Ю. в пользу АО «Цеснабанк» возврат госпошлины - 219592 (двести девятнадцать тысяч пятьсот девяносто два) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию суда Актюбинской области через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области суд в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

о взыскании задолженности

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

3 марта 2016 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Назаровой А.Ж., при секретаре судебного заседания Абдраевой А., с участием представителя истца Елемесовой М.Т., представителя ответчика Надырбаевой С.Н.

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ТОО «Алга-Тазалык» к ТОО «Таза-Алга» о взыскании задолженности,

У С Т А Н О В И Л:

Истец ТОО «Алга-Тазалык» обратился в суд с иском к ТОО «Таза-Алга» о взыскании задолженности, мотивируя тем, что между ними был заключен договор аренды от 1 сентября 2015года по условиям которого истцом были переданы во временное возмездное пользование ответчику: автомашина марки ГАЗ-330900 (мусоровоз), 2013 года выпуска, фронтальный погрузчик марки YN 935, 2012 года выпуска, производственное помещение под офис в городе Алга, ул.Торговая, 6А и производственная база (гараж) в г.Алгаул, Торговая, 6А. Арендная плата в месяц 350 000 тенге. По состоянию на 1 января 2016 года общая сумма долга по договору за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы составляет 1 050 000 тенге.

Представитель истца иск с учетом доводов изложенных в иске поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика исковые требования признала частично и пояснила, что автомашина марки ГАЗ-330900 (мусоровоз) с октября месяца находится в неисправном состоянии, ключи от фронтального погрузчика были изъяты представителем истца 12 декабря 2015 года, производственным гаражом практически не пользовались. Согласны оплатить сумму задолженности с учетом перерасчета.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.ст.268-273 ГК РК в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.д. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборотами или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со ст.ст.72, 73 ГПК РК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, суду первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Непредставление суду имеющихся у сторон доказательств, исключает возможность представления этих доказательств суду апелляционной, кассационной инстанций.

В судебном заседании установлено, что между истцом и ответчиком был заключен договор №25 от 1 сентября 2015 года, согласно которого ТОО «Алга-Тазалык» обязался предоставить ТОО «Таза-Алга» во временное пользование автомашину марки ГАЗ-330900 (мусоровоз), гос.номер 458AL04, 2013 года выпуска, технически в исправном состоянии, без экипажа, фронтальный погрузчик марки YN 935, гос.номер ADD757D, 2012 года выпуска, технически в исправном состоянии, без экипажа, производственное помещение под офис общей площадью 16,0 кв.м., 1975 года постройки, в хорошем состоянии в городе Алга, ул.Торговая, 6А и производственная база (гараж) площадью 109 кв.м., 1975 года постройки в хорошем состоянии в г.Алгаул, Торговая, 6А.

По условиям договора п.п.3.1., 3.2.сумма арендной платы имущества в месяц составляет 350 000 тенге. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.

Из материалов дела следует, что актами №1,2 подтверждается прием-передача транспортных средств. При передаче установлено, что автомашина и фронтальный погрузчик на ходу, все агрегаты в исправном состоянии, инструменты (домкрат, шланг подкачки, баллонный ключ) имеются.

Актами №3,4 подтверждается прием-передача производственного помещения (офис) и производственного гаража (бокс). В актах указано, что здания находятся в удовлетворительном состоянии. Вышеуказанные обстоятельства не опровергаются представителем ответчика.

В суде также установлено, что ответчиком была произведена оплата за сентябрь месяц в размере 350 000 тенге, за октябрь, ноябрь и декабрь месяцы оплата не производилась.

Доводы ответчика ТОО «Таза-Алга» о том, что автомашина марки ГАЗ-330900 (мусоровоз) с октября месяца находится в неисправном состоянии, ключи от фронтального погрузчика были изъяты представителем истца 12 декабря 2015 года, производственным гаражом практически не пользовались, в связи с чем сумма задолженности подлежит перерасчету, суд считает необоснованные, поскольку представителем ответчика не представлен расчет с учетом вышеназванных обстоятельств, более того, в соответствии с требованиями ст.ст.72, 73 ГПК РК суду не представлены доказательства, подтверждающие возможность произвести перерасчет. Напротив, из условий договора следует, что сумма арендной платы в месяц составляет 350 000 тенге, то есть, определена сумма оплаты всего имущества переданного в аренду в целом.

Касательно доводов о транспортном средстве, находящейся в неисправном состоянии, суд также считает несостоятельными, так как в соответствии с требованиями ст.ст.594-3, 594-4 ГК РК если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего и капитального ремонта. Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание арендованного транспортного средства, его страхование, включая страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией.

Принимая во внимание условия договора, нормы ст.ст.268-273 ГК РК суд считает исковые требования ТОО «Алга-Тазалык» подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Судебные расходы подлежат возмещению согласно подпункта 9 ст.108, ст.109 ГПК РК.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.223-226 ГПК РК, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ТОО «Алга-Тазалык» удовлетворить.

Взыскать с ТОО «Таза-Алга» в пользу ТОО «Алга-Тазалык» сумму задолженности в размере 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяча) тенге, возврат государственной пошлины в сумме 31 500 (тридцать один тысяча пятьсот) тенге, расходы в сумме 435 (четыреста тридцать пять) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию Актюбинского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных ГПК, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

о взыскании суммы задолженности, неустойки

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

27 апреля 2016 года г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Назаровой А.Ж., при секретаре судебного заседания Абдраевой А., с участием представителя истца Петренко Е., представителя ответчика Аязова Б.С.

в открытом судебном заседании рассмотрел гражданское дело по иску ТОО «Кроун Плюс» к ТОО «Реал Ракурс» о взыскании суммы задолженности, неустойки

У С Т А Н О В И Л:

Истец ТОО «Кроун Плюс» обратилась в суд с иском к ТОО «Реал Ракурс» о взыскании суммы задолженности, неустойки, мотивируя свои требования тем, что 1 июля 2014года между ними был заключен договор№КП 030 на поставку ГСМ, по условиям которого истец осуществил поставку нефтепродуктов в адрес ответчика на общую сумму 22 770 380 тенге, что подтверждается накладными. При этом общая задолженность ответчика перед истцом составила сумму в размере 37 024 205,99 тенге, включая переходящую задолженность по договору за 2014 год в размере 5 405 225 тенге и задолженность согласно договора уступки права требования от 3 декабря 2013 года в размере 8 848 573,99 тенге. В связи с частичной оплатой сумма задолженности составляет 14 301 210 тенге. Просит взыскать сумму долга в размере 14 301 210тенге, сумму неустойки в размере 2 174 721 тенге, возврат государственной пошлины.

В судебном заседании представитель истца ТОО «Кроун Плюс» исковые требования поддержал и в порядке ст.48 ГПК просил уменьшить сумму иска в связи с частичной оплатой и просил взыскать сумму долга в размере 11 301 210 тенге, сумму неустойки 2 174 721 тенге, возврат государственной пошлины.

Представитель ответчика ТОО «Реал Ракурс» исковые требования признал частично и пояснил, что сумму долга в размере 11 301 210 тенге признает и обязуется оплатить в течении месяца, в части взыскания неустойки требования истца не признает, просит в этой части отказать.

Заслушав доводы представителей сторон, проверив материалы дела, суд считает иск ТОО «Кроун Плюс» подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст.273 ГК РК односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

В соответствии со ст.359 ГК РК должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

В судебном заседании установлено, что согласно договора №КП 030 от 1 июля 2014 года истец обязуется передать, а покупатель принять и оплатить ГСМ в объеме и на условиях, предусмотренных договором и Приложениями.

Из материалов дела следует, что истцом в 2015 году была произведена поставка товара на сумму 22 770 380 тенге, что подтверждается счет-фактурами, накладными на отпуск запасов на сторону и актом сверки взаимных расчетов, кроме того задолженность за 2014 год по данному договору составляет 5 405 225 тенге.

В суде также установлено, что согласно договора уступки права требования от 3 декабря 2013 года ТОО «Фаин Трей» уступает ТОО «Кроун Плюс» право требования с ТОО «Реал Ракурс» суммы задолженности в размере 8 848 573,99 тенге по договору поставки нефтепродуктов №120 от 7 июля 2015 года.

В соответствии со ст.ст.48, 171 ГПК РК ответчик вправе признать иск, путем подачи письменного заявления, признание иска ответчиком освобождает суд от обязанности исследования доказательств и является основанием для удовлетворения исковых требований истца.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, в связи с частичной оплатой, задолженность ответчика перед истцом составила 11 301 210 тенге, которую ответчик признает в полном объеме, а потому суд считает иск ТОО «Кроун Плюс» о взыскании суммы долга в размере 11 301 210 тенге обоснован и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст.293 ГК РК неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Статья 298 ГК РК регламентирует, неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства (ст.359 ГК).

Так из условий договора от 1 июля 2014 года п.6.3. следует, что за нарушение сроков оплаты поставленного товара, покупатель выплачивает поставщику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.

Из расчета истца сумма пени составляет 112 559 тенге.

Из условий договора от 7 июля 2015 года п.7.2. следует за несвоевременную оплату счетов-фактур, выставляемых продавцом, покупатель выплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, но не более 10% этой стоимости. Из расчета истца сумма пени составляет 2 062 162 тенге.

Общая сумма пени составляет 2 174 721 тенге, расчет представителем истца представлен, однако суд считает необходимым уменьшить сумму пени до 700 000 тенге, руководствуясь критериями добросовестности, справедливости и разумности, предусмотренными п.4 ст.8 ГК РК и ч.5 ст.6 ГПК РК.

Согласно ст.109 ГПК РК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Если иск удовлетворен частично, то расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Исходя из норм закона с ТОО «Реал Ракурс» в пользу ТОО «Кроун Плюс» подлежат взысканию судебные расходы в виде госпошлины в размере 360 036тенге.

Согласно ч.2 ст.225 ГПК РК, суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Руководствуясь ст.223-226 ГПК РК, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ТОО «Кроун Плюс» удовлетворить частично.

Взыскать с ТОО «Реал Ракурс» в пользу ТОО «Кроун Плюс» сумму долга 11 301 210 (одиннадцать миллионов триста одна тысяча двести десять) тенге, неустойку в сумме 700 000 (семьсот тысяча) тенге, возврат государственной пошлины в сумме 360 036 (триста шестьдесят тысяча тридцать шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную коллегию Актюбинского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных ГПК, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества действительной, признании права собственности, отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

16 февраля 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Алимбаевой Г.С., судей Алматовой Б.Ш., Бакытжановой А.А., с участием истцов Камалярова К., Акметовой Ж., представителя истцов Мукушева А.М., ответчика Джумаевой Е.П., представителя ответчика Поповой Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску Камалярова К., Акметовой Ж. к Джумаеву Якубу Джума-Оглы, Джумаевой Е.П., ГУ «Департамент юстиции Актюбинской области», ГУ «Отдел земельных отношений г. Актобе» о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества действительной, признании права собственности, отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество по иску Джумаева Якуба Джума оглы к Камалярову К., Акметовой Ж. о выселении, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение суда города Актобе от 24 ноября 2015 года,

УСТАНОВИЛА:

Камаляров К., Акметова Ж. обратились в суд с иском о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества действительной, признании права собственности, отмене регистрации права собственности на недвижимое имущество за Джумаевым Я.Д., мотивируя свои требования тем, что в августе 1996 года по договоренности с Джумаевой Е.П., действовавшей от имени Джумаева Якуба Джума-Оглы, приобрели жилой дом, расположенный в г. Актобе, ул. Кулымбетова (Карагандинская), 83 Б. Согласно расписки от 12.08.1996 года в качестве задатка передали денежные средства в сумме 50 000 тенге, стоимость дома составляла 5000 долларов США, ответчик после передачи оставшейся суммы обязалась в течение двух месяцев зарегистрировать указанный жилой дом на них, однако когда они приготовили сумму денег продавец Джумаева Е.П. к ним не приходила, не звонила, не появлялась, попытки ее поиска оказались безрезультатными. После чего они проживали в спорном доме, несли бремя его содержания, оплачивали коммунальные услуги, провели газовое отопление, владели и пользовались данным имуществом как своим имуществом открыто, добросовестно и непрерывно в течение 19 лет. В связи с чем, просят признать сделку купли-продажи недвижимого имущества действительной, признать за ними право собственности на спорное недвижимое имущество, а также отменить регистрацию права собственности на домовладение и земельный участок за Джумаевым Якуба Джума оглы, поскольку последний является гражданином другого государства (Республика Азербайджан), вид на жительство в Республике Казахстан не имеет, на территории республики не проживает, потому в соответствии с действующим законодательством последний не имеет права на приобретение недвижимого имущества в Республике Казахстан.

ДжумаеваЕ.П., действующая от имени Джумаева Якуба Джума оглы, обратилась в суд с иском к Камалярову К., Акметовой Ж. о выселении, мотивируя свои требования тем, что в настоящее время собственником спорного жилого дома с земельным участком является Джумаев Я.Д. Ответчики проживают в домовладении незаконно и отказываются освободить его, в связи с чем, просит выселить их из данного жилого помещения.

Решением суда города Актобе от 24 ноября 2015 года постановлено отменить регистрацию права собственности за Джумаевым Якубом Джума оглы 19 августа 2015 года на недвижимое имущество в виде домовладения, пристроек, расположенных на земельном участке по адресу г. Актобе, улица Кулымбетова, 83Б.

В удовлетворении иска Камалярова К., Акметовой Жанылган о признании сделки купли-продажи недвижимого имущества действительной, признании права собственности на домовладение отказать.

В удовлетворении искаДжумаева Якуба Джума Оглы о выселении отказать.

В апелляционной жалобе представитель ответчика просит об отмене решения суда со ссылкой на нарушение норм материального и процессуального закона, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение судом требований статьи 9 Закона «О правовом положении иностранцев», нарушение права иностранного гражданина иметь на праве собственности имущество в Республике Казахстан, заключение договора купли-продажи с бывшим собственником Шестаковой В.Г. в 1978 году.

Заслушав пояснения ответчика Джумаевой Е.П., представителя ответчика Поповой Н.И., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения представителя истца Мукушева А.М., изучив материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: 1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; 5) в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом не допущены.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев» иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, в жилищных отношениях имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами.

Иностранцы могут иметь в Республике Казахстан на праве собственности жилище (за исключением временно пребывающих иностранцев) и иное имущество, а также иные имущественные и личные неимущественные права, за исключением случаев, установленных Конституцией, законами и международными договорами.

Иностранцы, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются своими имущественными и личными неимущественными правами наравне с гражданами Республики Казахстан.

Временно пребывающие в Республике Казахстан иностранцы имеют право пользования имущественными и личными неимущественными правами на основаниях и в порядке, установленном законодательством и международными договорами Республики Казахстан.

Из изложенного следует, что жилище и иное недвижимое имущество могут приобретать иностранные граждане, постоянно проживающие в республике, то есть имеющие соответствующее разрешение на проживание (вид на жительство).

Из материалов дела следует, что 19 августа 2015 года регистрирующим органом произведена регистрация права собственности на домовладение и земельный участок, расположенных на земельном участке по адресу г. Актобе, улица Кулымбетова, 83Б за Джумаевым Якубом Джума оглы.

Основанием к регистрации явились договор купли-продажи от 20.07.1978 года, решение суда об установлении юридического факта от 30.10.2014 года, постановление акимата №2847 от 17.07.2015 года, типовой договор от 24.07.2015 года.

Между тем, установлено, что приобретатель недвижимого имущества Джумаев Якуб Джума оглы является гражданином Республики Азербайджан, выехал в 1996 году из Республики Казахстан на постоянное место жительства в Республику Азербайджан, в дальнейшем на территорию республики не въезжал, гражданство Республики Казахстан не принимал, на территории республики не проживает и не прописан, то есть является иностранным гражданином, не имеющим постоянного места жительства в Республике Казахстан.

Установлено, что спорное домовладение до 19.08.2015 года было зарегистрировано за Шестаковой В.Г.

По договору купли-продажи от 20.07.1978 года Шестакова В.Г. продает данное недвижимое имущество Джумаеву Якубу Джума оглы, однако данныйдоговор в дальнейшем в регистрирующих органах не зарегистрирован.

В августе 1996 года Джумаева Е.П., действовавшая по доверенности от имени Джумаева Якуба Джума-Оглы, по договоренности продает спорный дом Камалярову К., Акметовой Ж., которые согласно расписки от 12.08.1996 года в качестве задатка передали денежные средства в сумме 50 000 тенге, стоимость дома определена 5000 долларов США.

После передачи суммы задатка Камаляров К. и Акметова Ж. вселились в спорный дом, проживали в нем, несли бремя его содержания, оплачивали налоговые платежи, коммунальные услуги, провели газовое отопление, владели и пользовались данным имуществом как собственным в течение девятнадцати лет.

Согласно статьей 250 ГК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия (бездействие), определенно свидетельствующие об его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до момента приобретения права собственности на данное имущество другим лицом.

Установлено, что Джумаев Я.Д. с момента выезда из Республики Казахстан по настоящее время обязанность по содержанию имущества не исполнял, судьбой имущества не интересовался, претензий к приобретателям имущества не заявлял, что свидетельствует об отказе его от права собственности на спорное имущество.

Суд первой инстанции, признавая регистрацию права собственности на спорное имущество за Джумаевым Я.Д. недействительной, правомерно исходил из того, что последний является иностранцем, в Республике Казахстан не проживает, временно находился на территории республики до 1996 года, на протяжении 19 лет в республику не въезжал, обязанности по содержанию имущества не осуществлял, никакой заинтересованности о судьбе имущества не проявлял, устранился от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 31 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» отказ в государственной регистрации осуществляется при несоответствии субъектов и объектов правоотношений, вида права или обременения права на недвижимое имущество и иных объектов регистрации либо оснований их возникновения, изменения или прекращения требованиям законодательства.

Таким образом, иностранец, не имеющий разрешение на постоянное место жительства в Республике Казахстан, не вправе иметь на территории республики жилище или иное недвижимое имущество (кроме наследства).

При таких обстоятельствах, регистрирующий орган в связи с несоответствием субъекта правоотношений требованиям законодательства обязан был отказать в регистрации права собственности на недвижимое имущество за Джумаевым Я.Д., поскольку последний не отвечает требованиям статьи 9 Закона Республики Казахстан «О правовом положении иностранцев», а спорное имущество согласно статьи 252 ГК не может принадлежать Джумаеву Я.Д., как гражданину иностранного государства, не имеющему разрешение на постоянное место жительства в РК, а также совершившего действия (бездействие), определенно свидетельствующие об отказе от прав на имущество.

Регистрация в 2015 году договора купли-продажи спорного дома от 20.07.1978 года, влекущим возникновение права собственности на жилище за иностранным гражданином, не имеющим разрешения на постоянное место жительства в Республике Казахстан, является неправомерным.

Кроме того, регистрирующим органом основанием к регистрации права собственности принято решение суда г. Актобе от 30.10.2014 года, которым установлен лишь юридический факт ошибочного указания в договоре адреса домовладения в г.Актобе, ул.Карагандинская,83А.

Судом решение о признании права собственности на спорное домовладение за Джумаевым Я.Д не принималось.

С учетом обстоятельств дела и требований закона, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о признании регистрации права собственности за Джумаевым Я.Д. на спорное недвижимое имущество недействительным.

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия считает, что судом первой инстанции обстоятельства дела установлены правильно, нормы материального и процессуального права к спорным отношениям применены правильно, потому оснований к пересмотру решения суда не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1) статьи 424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 24 ноября 2015 года оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны, их представители и другие лица, участвующими в деле, вправе с соблюдением требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать постановление в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

о взыскании суммы основного долга, неустойки

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р Е С П У Б Л И К И К А З А Х С Т А Н

03 октября 2016 года г.Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Байманова Е.Е., при секретаре судебного заседания Нургалиева И.К., с участием представителя истца Ахмадуллина И.Р., представителя ответчика Кульмуханбетовой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по исковому заявлению ТОО «Автотехстрой Ю.С.» к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы основного долга, неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

ТОО «Автотехстрой Ю.С.» обратилось в суд с иском к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы основного долга в размере 9100000 тенге, неустойки в размере 1251250 тенге. Требования мотивированы тем, что 23 декабря 2013 года между сторонами заключен Договор на поставку боковых рам. ТОО «Автотехстрой Ю.С.» (поставщик) по требованию ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» (покупатель) поставил в ТОО «Камкор Вагон» 26 боковых рам на общую сумму в размере 9100000 тенге. Однако до настоящего времени покупателем расчет за полученный товар не произведен. Истец также просит суд взыскать неустойку в размере 1251250 тенге за нарушение исполнения обязательств по оплате товара, исходя из установленной ставки рефинансирования Национального банк РК.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил суд удовлетворить их в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признала, просила суд отказать в удовлетворении иска, поскольку ранее решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 января 2016 года, а также постановлением судебной коллегией по гражданским делам Актюбинского областного суда от 24 марта 2016 года данный спор был разрешен, повторное обращение в суд не допускается.

Выслушав доводы представителя истца, возражения представителя ответчика, судебные прения, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.ст. 268, 271-272 ГК РК, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.д., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Кредитор обязан принять от должника исполнение. Обязательства возникают из договора, причинения вреда или иных оснований, указанных в статье 7 настоящего Кодекса. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства. При этом согласно ст.273 ГК РК, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.

Согласно ст.458 ГК РК, по договору поставки продавец (поставщик), являющийся предпринимателем, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании п.1 ст.469 ГК РК, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором.

В судебном заседании установлено, что 23 декабря 2013 года между сторонами заключен Договор поставки №273, по условию которого ТОО «Автотехстрой Ю.С.» (поставщик) обязуется поставить запасные части, а именно боковые рамы, в количестве 42 штук, цена за единицу - 350000 тенге, в г.Шалкар, а ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» обязуется принять и оплатить его стоимость. Право собственности на товар переходит к покупателю с момента принятия его в ТОО «Камкор Вагон» филиала «Шалкарское вагонно-ремонтное депо». Оплата за товар осуществляется покупателем путем 100% после принятие его в ТОО «Камкор Вагон» филиала Шалкарского вагонно-ремонтного депо, уполномоченным лицом покупателя и представителем Шалкарского вагонно-ремонтного депо о прохождении дефектоскопирования.

Согласно накладной от 20 января 2014 года товар в количестве 26 боковых рам на общую сумму 9100000 тенге (26 шт. * 350000 тенге) принят представителем покупателя Отарбаевым А.О.

Представитель ответчика по данному факту поясняет, что данная поставка 26 боковых рам на сумму 9100000 тенге осуществлена в рамках договора №1 от 14 августа 2012 года, о чем свидетельствует счет-фактура от 20 января 2014 года.

В представленной суду счет-фактуре №00000000010 от 20 января 2014 года указывается - Договор поставки №1 от 14 августа 2012 года. При этом представитель истца данный факт объясняет опиской.

Постановлением судебной коллегией по гражданским делам Актюбинского областного суда от 24 марта 2016 года постановлено решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 января 2016 года по гражданскому делу по иску ТОО «Автотехстрой Ю.С.» к ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» о взыскании суммы и встречному исковому заявлению ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы изменить.

Решение суда об отказе в иске ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы отменить и вынести новое решение об удовлетворении иска частично.

Взыскать с ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай»в пользу ТОО «Автотехстрой Ю.С.» сумму долга в размере 4620000 тенге, пеню в размере 50000 тенге, возврат госпошлины в размере 140100 тенге, представительские расходы 100000 тенге, в остальной части отказать.

Решение суда об удовлетворении встречного иска ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» отменить и вынести новое решение об отказе в удовлетворении встречного иска ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» к ТОО «Автотехстрой Ю.С.» о взыскании суммы.

Вышеуказанным судебным актом установлено, что обязательства ответчика по оплате за товар возникли на основании Договора №1 от 14 августа 2012 года (цена за единицу - 330000 тенге), накладным от 18 сентября 2012 года в количестве 22 боковых рам и от 22 ноября 2012 года в количестве 50 боковых рам. Данные факт подтверждаются письмами ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» за №680 от 31 октября 2012 года, где указано, что 18 сентября 2012 года поставлено 22 боковых рам, из которых 5 является браком, а также письмом №78 от 05 февраля 2013 года ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» подтверждает поставку 22 боковых рам (5 брак) и 20 ноября 2012 года 37 боковых рам из 80 по договору.

В связи с чем, постановлением судебной коллегией по гражданским делам Актюбинского областного суда от 24 марта 2016 года с ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» в пользу ТОО «Автотехстрой Ю.С.» взыскана сумма долга в размере 4620000 тенге, то есть ((22 боковые рамы - 5 брак) + 37 боковые рамы) * 330000 тенге - предоплата 13200000 тенге.

Таким образом, основанием для частичного удовлетворения ранее рассмотренного иска явился Договор №1 от 14 августа 2012 года, где цена за одну единицу боковой рамы составляет 330000 тенге, тогда как предъявленная сумма к взысканию в настоящем иске - 9100000 тенге, то есть исходя из цены за одну единицу боковой рамы - 350000 тенге * 26 шт., как указано в Договоре поставки №273 от 23 декабря 2013 года.

Данное обстоятельство противоречит возражениям представителя ответчика о том, что данный предмет спора по тем же основаниям был рассмотрен судебными инстанциями, и наоборот подтверждает пояснения представителя истца о том, что в представленной суду счет-фактуре №00000000010 от 20 января 2014 года, где указанный Договор поставки №1 от 14 августа 2012 года, является опиской.

26 июля 2016 года ТОО «Автотехстрой Ю.С.» в адрес Казалинского вагонно-ремонтного депо ТОО «Камкор Вагон» направило запрос о предоставлении на какие вагоны ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» были установлены 26 боковых рам, поставленные ТОО «Автотехстрой Ю.С.» в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

В ответ 27 июля 2016 года Казалинское вагонно-ремонтное депо ТОО «Камкор Вагон»предоставило список номеров 26 боковых рам, с указанием на какие вагоны они были установлены. То есть данный факт подтверждает поставку 26 боковых рам в период действия Договора поставки №273 от 23 декабря 2013 года. Хотя товар был поставлен в Казалинское вагонно-ремонтное депо, а не в Шалкарское вагонно-ремонтное депо, как указанно в Договоре, между тем данный факт не оспаривается сторонами и оценивается судом как обоюдное согласие в части изменения места поставки.

По ходатайству представителя истца в РГУ «Управление государственных доходов по г.Актобе» истребованы декларации по НДС с реестрами счетов-фактур ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» за 1 квартал 2014 года. При исследовании налоговой отчетности по НДС за 1 квартал 2014 года установлено, что счет-фактура №00000000010 от 20 января 2014 года отражена в приложении к декларации по НДС в ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай», как приобретенные товары в указанный период. Представитель ответчика по данному факту поясняет, что бухгалтером путем подачи дополнительной декларации в декларацию по НДС за 1 квартал 2014 года были внесены изменения, однако в силу ст.72 ГПК РК какие-либо подтверждающие документы ею не представлены.

В соответствии с ст.293 ГК РК, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законодательством или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец просит взыскать сумму неустойки в размере в размере 1251250 тенге за нарушение исполнения обязательств по оплате товара, исходя из установленной ставки рефинансирования Национального банк РК.

На основании ст.297 ГК РК, если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и кредитора.

Учитывая действия истца, заявившего иск по истечению более 2,5 лет, приведшее к увеличению размера неустойки, суд считает разумным уменьшить сумму неустойки до 80000 тенге.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исковое заявление ТОО «Автотехстрой Ю.С.» удовлетворить частично, взыскать с ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай» в пользу ТОО «Автотехстрой Ю.С.»сумму основного долга в размере 9100000тенге, неустойки в размере 80000 тенге.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст.109 ГПК.

Согласно квитанции №044065 произведена оплата представительских услуг адвоката Ахмадуллина И.Р. в сумме 500 тенге. В соответствии с ст.113 ГПК РК, с учетом принципов разумности и справедливости подлежит уменьшению представительских услуг до 120000 тенге.

Руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК, суд

Р Е Ш И Л:

Иск ТОО «Автотехстрой Ю.С.»- удовлетворить частчино.

Взыскать с ТОО «Транспортно-экспедиционная компания Казинтерфрахт-Аксай», в пользу ТОО «Автотехстрой Ю.С.»сумму основного долга в размере 9100000 (девять миллионов сто тысяч) тенге, неустойки в размере 80000 (восемьдесят тысяч) тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере275400 (двести семьдесят пять тысяч четыреста) тенге, услуг представителя в размере 120000 (сто двадцать тысяч) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Актюбинского областного суда через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

о признании и распределении расходов между участниками консорциума, признании незаконными и отмене дополнительных соглашений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

11 октября 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Примашева Н.М., судей Алишевой Ж.К., Мамбетовой Ж.М., при секретаре Ботагариной А., с участием представителей истцов Буктыбаева Ж.И., ответчиков Прохина С.В., действующих по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» к ТОО «Кызыл Каин Мамыт» Жансеитову Т.Ф. о выделе доли, взыскании суммы, признании незаконными действия Жансеитова Т.Ф. и встречному иску ТОО «Кызыл Каин Мамыт», «KazakhMetalsInc» к ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» о признании и распределении расходов между участниками консорциума, признании незаконными и отмене дополнительных соглашений, поступившее по апелляционной жалобе ответчиков на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 августа 2016 года,

У С Т А Н О В И Л А:

ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия Инвест» обратились с иском к ТОО «Кызыл Каин Мамыт» о выделе доли в натуре в размере 121 792 418 тенгев пользу ТОО «Корпорация Азия-Инвест», в пользу ТОО «ГРК Койтас» 191 913 297,15тенге, опризнании действий Жансеитова Т.Ф. противоречащими законодательству и взыскании ущерба в размере 1 тенге.

ТОО «Кызыл Каин Мамыт» и «KazakhMetalsInc» обратились со встречным иском к ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» о признании и распределении расходов между участниками консорциума, признании незаконными и отмене дополнительных соглашений № 1 от 06.05.2009 года, соглашение о проведении взаимозачета денежных обязательств от 11.11.2009 года и отмене проведения переоценки первоначального вклада.

Решением Каргалинского районного суда Актюбинской области от 24 февраля 2016 года требования первоначального иска удовлетворены частично в части выдела доли в консорциуме и взыскании суммы. В удовлетворении встречного иска отказано.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 15 июня 2016 года решение суда отменено в полном объеме и дело направлено для рассмотрения в экономический суд по подсудности.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 августа 2016 года постановлено: иск ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия Инвест» удовлетворить частично. Выделить из общей долевой собственности консорциума созданного в соответствии Договора № 210-03-ККМ от 3 марта 2008 года «О совместной деятельности» сумму ранее внесенного со стороны ТОО «ГРК Койтас» вклада в размере 191 913 297 тенге в натуре.

Выделить из общей долевой собственности консорциума созданного в соответствии Договора № 210-03-ККМ от 3 марта 2008 года «О совместной деятельности» сумму ранее внесенного со стороны ТОО «Корпорация Азия Инвест» вклада в размере 121 792 418 тенге в натуре.

Взыскать с ТОО «Кызыл Каин Мамыт» в пользу ТОО ГРК «Койтас» сумму в размере 191 913 297 (сто девяносто один миллион девятьсот тринадцать тысяч двести девяносто семь) тенге и в счет возврата госпошлины сумму 5 757 399 (пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто девять) тенге.

Взыскать с ТОО «Кызыл Каин Мамыт» в пользу ТОО «Корпорация Азия Инвест» сумму ранее внесенного вклада в размере 121 792 418 (сто двадцать один миллион семьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) тенге и в счет возврата госпошлины сумму 3 653 772 (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят два) тенге.

В удовлетворении требовании о признании действия Жансеитова Т.Ф. противоречащим гражданским правоотношениям и взыскании суммы ущерба - отказать.

В удовлетворении встречного иска ТОО «Кызыл Каин Мамыт», «KazakhMetalsInc» к ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» о признании и распределении расходов между участниками, признании незаконным и отменить дополнительное соглашение № 1 от 06.05.2009 года, соглашение о проведение взаимозачета денежных обязательств от 11.11.2009 года и отмене проведения переоценки первоначального вклада - отказать.

В апелляционной жалобе ТОО «Кызыл Каин Мамыт», «KazakhMetalsInc»просили отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в удовлетворении первоначального иска и удовлетворении встречного иска, ввиду несоответствия выводов суда в решении фактическим обстоятельствам, неправильного применения норм материального права.

Коллегией отказано в удовлетворении ходатайства представителя истца о возврате апелляционной жалобы без рассмотрения, как подписанное лицом, не имеющим полномочия, в связи с назначением банкротного управляющего ТОО «Кызыл Каин Мамыт», так как апелляционная жалоба также подписана представителем компании «KazakhMetalsInc», не согласного с решением суда.

Кроме того, в суде первой инстанции участвовал банкротный управляющий, который не возражал против участия представителя Жансеитова Т. и Прохина С. тем самым одобрил представительство по данному спору указанных лиц.

Заслушав лиц, участвующих по делу, исследовав материалы гражданского дела, изучив доводы апелляционной жалобы, коллегия приходит к следующему.

Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке предусмотрены статьей 427 ГПК. Такие нарушения судом допущены.

Из материалов дела следует, что 21 мая 2007 года ТОО «Корпорация Азия -Инвест» подписало с МЭМР 5 контрактов на добычу никель-кобальтовых руд в Актюбинской области по ряду месторождений, относящихся к Кемпирсайской группе силикатных никелевых месторождений.

В марте 2008 года в целях выполнений условий Рабочих Программ контрактов компания ТОО «Корпорация Азия-Инвест» организовало Консорциум в виде простого товарищества для организации строительства никель перерабатывающего завода совместно с ТОО «Кзыл Каин Мамыт» и ТОО «ГРК Койтас», которые также имеют право добычи никелевых руд на других месторождениях Кемпирсайской группы.(т.2 л.д.23-25)

В соответствии со ст.233ГК консорциум - это временный добровольный равноправный союз (объединение) на основе договора о совместной хозяйственной деятельности, в котором юридические лица объединяют те или иные ресурсы и координируют усилия для решения конкретных хозяйственных задач.

03 марта 2008 годамежду ТОО «Кызыл Каин Мамыт», ТОО «ГРК Койтас» и ТОО «Корпорация Азия Инвест» заключен Договор о совместной деятельности «Консорциум» № 210-03-ККМ для строительства завода по переработке никель-кобальтовых руд путем создания единой инфраструктуры в пос. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области.

Оператором Консорциума на проведение работ по совместному строительству завода определен ТОО «Кызыл Каин Мамыт».

В соответствии со ст.230ГК на имущество участника договора распространяются нормы настоящего кодекса об общей долевой собственности, если иное не предусмотрено нормами настоящей главы, другими законодательными актами или договором о совместной деятельности.

В силу п.3.1,4.1 договора денежные и имущественные взносы участников составляют их долевую собственность и могут вноситься деньгами или другим имуществом либо выполнением работ (в том числе проектные, опытно-изыскательные, исследовательские и прочие работы).

Доли участников консорциума определены в следующем порядке: ТОО «Кызыл КаимМамыт» - 50% или 2 333 000 000 тенге, ТОО «ГРК Койтас» 40 % или 2 278 000 000 тенге, и ТОО Корпорация Азия Инвест» -10 % или 97 400 000 тенге.

До 1 марта 2009 года участники должны перечислить вклады на расчётный счет оператора Консорциума.

ТОО «ГРК Койтас» и ТОО «Корпорация Азия Инвест» внесли вклады в полном объеме ввиде денежных сумм.

Договор от 03.03.2008 года о создании консорциума дополнили пунктом 3.8. об индексации платежей на день оплаты.

Вследствие уступки право требования учредителей участников консорциума и соглашения о зачете между ТОО «ГРК Койтас» и ТОО «Кызыл Каин Мамыт», размер первоначального вклада ТОО «ГРК Койтас» зачтен полностью встречным денежным обязательством, то есть вклад в консорциум становится равным нулю.

В связи с индексацией первоначального вклада определяют остаточную сумму задолженности ТОО «Кызыл Каин Мамыт» перед ТОО «ГРК Койтас» согласно договору о совместной деятельности (консорциума) от 03.03.2008 года - 565 143 597 тенге.

Также внесены изменения в договор о совместной деятельности в пункт 3.3. изложив в следующей редакции ТОО «Кызыл Каим Мамыт» - 50% или 686 936 015 тенге, ТОО «ГРК Койтас» 40 % или 565 143 597 тенге, и ТОО Корпорация Азия Инвест» -10 % или 121 792 418 тенге, взнос до 1 марта 2010 года.

Условия соглашений об индексации имущества, находящегося в долевой собственности являются ничтожными, поскольку они совершены с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка или нравственности (пункт 1 статьи 158 ГК).Согласно ст.230 ГК, определяющей правовой режим имущества участников консорциума, расположенной в разделе 2 кодекса, регулирующей право собственности и вещные права, следует, что сумма взноса (вклада) не является задолженностью, а является имуществом, собственностью участников консорциума.

К отношениям права собственности не применимы правила п.3 ст.282 ГК (раздел обязательственное право), предусматривающей индексацию к долгосрочным денежным обязательствам. В силу денежного обязательства должник обязан уплатить деньги кредитору, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его обязанности по уплате денег.

Участники консорциума создают добровольный и равноправный союз юридический лиц для решения конкретной задачи, в котором участники не вправе требовать исполнения обязанности по уплате денег, взноса в силу обязательства. В случае нарушения прав кого-либо из участников, участник вправе требовать лишь выдела доли.

Также в нарушение требования закона проиндексирован вклад ТОО «Корпорация Азия Инвест» с 97 400 000 тенге до 121 792 418 тенге, так как сумма индексации не является вкладом.

В связи с чем, требования о выделе доли ТОО «ГРК Койтас» не подлежали удовлетворению, требование ТОО «Корпорация Азия Инвест» подлежало удовлетворению частично в размере внесенного вклада 97 400 000 тенге.

Однако, из материалов дела следует, что 3 августа 2016 года принято решение о признании ТОО«Кызыл Каин Мамыт» банкротом, и назначен банкротный управляющий. Решение на момент рассмотрения настоящего дела в коллегии вступило в законную силу.

В соответствии с п.11 ст.243ГПК решение о признании банкротом подлежит немедленному исполнению.

Согласно пп.4) п.1 ст.87закона «О реабилитации и банкротстве» и п.10 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 2 октября 2015 года «О практике применения законодательства о реабилитации и банкротстве» со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом прекращаются все дела имущественного характера с участием должника в качестве ответчика, находящиеся в суде. Имущественные требования кредиторов могут быть предъявлены должнику в рамках банкротства.

При изложенных обстоятельствах, суд обязан был прекратить производство по делу в части спора о выделе доли и взыскании суммы, предъявленного к банкроту.

Нарушение норм специального закона является основанием к отмене решения суда о выделе доли участников консорциума в натуре и взыскании суммы с прекращением производства по делу в этой части.

Отказ в иске к Жансеитову Т.Ф. достаточно мотивирован судом и является обоснованным.

Коллегия считает, в связи с пропуском срока исковой давности, правомерно отказано в удовлетворении встречных требований признании недействительными дополнительные соглашения от № 1 от 06.05.2009 года и от 11.11.2009 года.

Кроме того, ничтожность сделки признается таковой без признания сделки недействительной в силу прямого указания на ее недействительность в законе.

Коллегия приходит к выводу, что не подлежит отдельному оспариванию требование истцов о признании и распределении расходов между участниками консорциума, так как доказательства о расходах подлежат оценке при выделении доли в общем имуществе. Поскольку последствия прекращения производства по делу и отказа в иске равнозначны, коллегия считает, в этой части решение также подлежит оставлению без изменения.

Нарушение нормы материального права явилось основанием к изменению решения, в связи с чем,апелляционная жалоба подлежит удовлетворению частично.

Руководствуясь п.4 ст. 424 ГПК, судебная коллегия,

П О С Т А Н О В И Л А:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 августа 2016 года по гражданскому делу по искуТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» к ТОО «Кызыл Каин Мамыт» Жансеитову Т.Ф. о выделе доли, взыскании суммы, признании незаконными действия Жансеитова Т.Ф. и встречному иску ТОО «Кызыл Каин Мамыт», «KazakhMetalsInc» к ТОО «ГРК Койтас», ТОО «Корпорация Азия-Инвест» о признании и распределение расходов между участниками консорциума, признании незаконными и отмене дополнительных соглашений, изменить.

Отменить решение суда в части выделения из общей долевой собственности консорциума созданного в соответствии Договора № 210-03-ККМ от 3 марта 2008 года «О совместной деятельности» сумму ранее внесенного со стороны ТОО «ГРК Койтас» вклада в размере 191 913 297 тенге в натуре и взыскания с ТОО «Кызыл Каин Мамыт» в пользу ТОО «ГРК Койтас» 191 913 297 (сто девяносто один миллион девятьсот тринадцать тысяч двести девяносто семь) тенге и в счет возврата госпошлины сумму 5 757 399 (пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч триста девяносто девять) тенге и прекратить производство по гражданскому делу в этой части.

Отменить решение суда о выделении из общей долевой собственности консорциума, созданного в соответствии Договора № 210-03-ККМ от 3 марта 2008 года «О совместной деятельности» сумму вклада ТОО «Корпорация Азия Инвест» вклада в размере 121 792 418 тенге в натуре, взыскания 121 792 418 (сто двадцать один миллион семьсот девяносто две тысячи четыреста восемнадцать) тенге и в счет возврата госпошлины сумму 3 653 772 (три миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят два) тенге, и прекратить производство по гражданскому делу в этой части.

В остальной части решение оставить без изменения.

Апелляционную жалобу ответчиков удовлетворить частично.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением требований статей 435,436,439 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Казахстан.

о признании сделки недействительной, об определении доли в общем имуществе, о разделе общего имущества, выплате доли в денежном выражении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

12 октября 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего Примашева Н.М., судей Алматовой Б.Ш., Алимбаевой Г.С., при секретаре Жусипалиевой Ж., с участием истца Жанділдаевой А.К., представителя истца Дельманова С.С., ответчика Жанділдаева Е. Ұ., представителя ответчика Куашова М.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении областного суда гражданское дело по иску Жанділдаевой Алтыншаш Қуандыққызык Жанділдаеву Ерболату Ұзақұлы, Жандилдаеву Утетлеу Узаковичу о признании сделки недействительной, об определении доли в общем имуществе, о разделе общего имущества, выплате доли в денежном выражении, поступившее по апелляционной жалобе представителя ответчика на решение суда города Актобе от 28 июля 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

Истец Жанділдаева А.К. обратилась в суд с искомк Жанділдаеву Е.Ұ. Жанділдаеву У.У. о признании сделки недействительной, определении доли в общем имуществе, о разделе имущества, выплате ответчику его доли в денежном выражении, мотивируя тем, что с Жанділдаевым Е.Ұ. состояли в зарегистрированном браке с 30.08.1997 года по 22.02.2016 года, от брака имеют трех несовершеннолетних детей. В период брака ими приобретен земельный участок, расположенный по адресу г.Актобе с/к Акт.Нефт.Экс.Глуб.Бур-1 уч. 36, площадью 0,0526 га., на котором построили дачный дом, площадью 112,6 кв.м. После расторжения брака ответчик без ее согласия продал их общее имущество по договору купли продажи от 06.04.2016 года своему родному брату Жандильдаеву У.У. Поскольку сделка совершена без ее согласия, нарушает ее права, а также права несовершеннолетних детей, просит признать данный договор купли продажи недействительным, привести стороны в первоначальное положение, произвести раздел имущества с увеличением ее доли с учетом интересов несовершеннолетних детей, а также выделить долю ответчика в денежном выражении.

Решением суда города Актобе от 28 июля 2016 года договор купли- продажи от 06 апреля 2016 года, заключенный между Жанділдаевым Е.Ұ. и Жандилдаевым У.У., признан недействительным с приведением сторон в первоначальное положение. За истцом Жанділдаевой А.Қ. с учетом интересов несовершеннолетних детей определена доля в виде ¾ жилого дома, за Жанділдаевым Е.Ұ. в виде ¼ жилого дома. На ответчика возложена обязанность предоставить истцу правоустанавливающие документы на дачный дом. В остальной части в иске отказано.

В апелляционной жалобе представитель ответчика просит об отмене судебного акта со ссылкой на существенное нарушение норм материального и процессуального права, неправильное установление обстоятельств дела, необоснованность выводов суда в части признания сделки недействительной, отсутствие спора о разделе имущества в момент расторжения брака, неправильное применение судом норм статей 33-34 Кодекса «О браке (супружестве) и семье».

Заслушав пояснения ответчика, представителя ответчика, поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения истца, представителя истца, изучив материалы дела и доводы жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

В соответствии со статьей 33, 34 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»имущество, нажитое супругами во время брака (супружества), является их общей совместной собственностью.

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки требующей нотариального удостоверения и регистрации в установленном законом порядке необходимо получить нотариальное согласие другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Из материалов дела следует, что стороны состояли в зарегистрированном браке с 30 августа 1997 года по 22 февраля 2016 года, от брака имеют трех несовершеннолетних детей.

В период брака сторонами приобретен земельный участок, расположенный по адресу г. Актобе с/к Акт.Нефт.Экс.Глуб.Бур-1 уч. 36, площадью 0,0526 га.

Актом о приемке построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно от 26.06.2013 года дачный дом, площадью 112,6 кв.м, введен в эксплуатацию.

Право собственности за ответчиком зарегистрировано 26 июня 2013 года.

Таким образом, из изложенного следует, что спорное недвижимое имущество является общим совместным имуществом, приобретенным супругами в период брака, потому распоряжение им должно производиться по их общему согласию.

Согласно пункта 1 статьи 157 Гражданского кодекса при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.

Заинтересованным лицом является лицо, права и законные интересы которого нарушены или могут быть нарушены в результате совершения указанной сделки.

Установлено, что ответчик после расторжения брака без согласия истца произвел отчуждение жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи от 06 апреля 2016 года своему родному брату Жандильдаеву У.У.

Однако после совершения оспариваемой сделки ответчик Жанділдаев Е.Ұ. до настоящего времени продолжает проживать в спорном жилом доме, владеет и пользуется этим имуществом, несет бремя его содержания.

Суд первой инстанции, признавая данную сделку недействительной, правомерно исходил из того, что при совершении сделки согласие другого собственника не получено, спорная сделка совершена в период раздельного проживания сторон и расторжения брака между ними.

В соответствии со статьей 8 ГК граждане и юридические лица при осуществлении принадлежащих им прав должны действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательства требования, не нарушая прав и охраняемых законодательством интересов других субъектов права.

Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением, суд обязан разрешать соответствующие вопросы, исходя из критерия справедливости и разумности.

Поскольку оспариваемая сделка совершена с существенным нарушением требований закона и прав истца, то судом принято правильное решение о признании ее недействительной и приведении сторон в первоначальное положение.

Согласно пункту 1 статьи 38 Кодекса «О браке (супружестве) и семье»при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли каждого из супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.

Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из интересов одного из супругов, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи без согласия второго супруга.

С учетом обстоятельств дела и требований закона, суд исходя из интересов несовершеннолетних детей, постоянно проживающих с матерью и находящихся на ее иждивении, для которых жилой дом является привычной обстановкой, учебные заведения, в которых они обучаются, находятся вэтом же районе, принял обоснованное решение об отступе от начала равенства доли и правомерно определил долю истца в виде ¾ жилого дома, долю ответчика в виде ¼ части дома.

Поскольку судом первой инстанции обстоятельства спора установлены в полном объеме и правильно применен к спорным отношениям материальный закон, то оснований для пересмотра состоявшегося по делу судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Доводы апелляционной жалобы коллегия считает необоснованными, поскольку они были предметом исследования в суде первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1)статьи 424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 28 июля 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Постановление может быть обжаловано сторонами, их представителями и другими лицами, участвующими в деле, с соблюдением требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в кассационном порядке в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

о признании пункта договора банковского займа

в части взимания комиссии за обслуживание кредита недействительным

и взыскании удержанной суммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

21 сентября 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего Примашева Н.М., судей Бакытжановой А.А., Алимбаевой Г.С., при секретаре Есенамановой А., с участием представителя истца Кенжебай И.К., представителя ответчика Вахитова Т.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании областного суда гражданское дело по иску Уразалиева Д.М. к АО «Евразийский банк» о признании пункта договора банковского займа в части взимания комиссии за обслуживание кредита недействительным и взыскании удержанной суммы, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение суда города Актобе от 01 августа 2016года,

УСТАНОВИЛА:

Истец Уразалиев Д.М. обратился в суд с иском к АО «Евразийский банк» о признании подпункта 2) пункта 1.2 раздела 1 договора банковского займа №L211030650520 от 19.11.2014 года в части взимания комиссии за обслуживание кредита недействительным и взыскании удержанной суммы в виде комиссии за обслуживание кредита в размере 85 817 тенге, мотивируя тем, что действующим законодательством не предусмотрено взыскание комиссии за обслуживание кредита, обслуживание займа не относится к банковским операциям.

Решением суда г. Актобе от 01 августа 2016 года постановлено признать п.п.2) пункта 1.2. раздела 1 договора банковского займа №L211030650520 от 19.11.2014 года в части установления платы за обслуживание кредита, заключенного между АО «Евразийский банк» и Уразалиевым Д.М., недействительным. Взыскать с АО «Евразийский банк» в пользу Уразалиева Д.М. удержанную сумму в размере 85 817 тенге, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 918 тенге.

В апелляционной жалобе ответчик просит об отмене судебного акта со ссылкой на нарушение норм процессуального и материального закона, неправильное установление фактических обстоятельств дела, необоснованность выводов суда о признании незаконным договора в части уплаты комиссии за обслуживание займа, право банка самостоятельно устанавливать ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы на оказание банковских услуг, отсутствие в законодательстве ограничения на взимание комиссии за обслуживание займа.

Заслушав стороны, изучив материалы дела и доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 427 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются: неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, обстоятельствам дела; нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права; в деле отсутствует протокол судебного заседания, отдельного процессуального действия, когда обязательность его ведения предусмотрена настоящим Кодексом.

Однако такие нарушения судом первой инстанции не допущены.

Из материалов дела следует, что19.11.2014 года между АО «Евразийский банк» и Уразалиевым Д.М. заключен договор банковского займа №L211030650520 о предоставлении займа на приобретение транспортного средства, согласно которому банк предоставил заемщику кредит в сумме 2 738 000 тенге.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1.2 раздела 1 договора комиссия за обслуживание выданного займа (ежемесячно согласно Графику погашения) составляет 5791 тенге; комиссия за обслуживание выданного Займа при частичном досрочном погашении (ежемесячно согласно Графику погашения) составляет 0,231% от остатка основного долга на дату частичного погашения.

Установлено, что согласно условиям договора с истца удержана комиссия за обслуживание кредита в общей сумме 85 817 тенге.

Суд первой инстанции, признавая оспариваемый пункт договора недействительным и принимая решение о возврате удержанной суммы комиссии, правомерно исходил из требований действующего законодательства.

Так, в соответствии со статьей 39 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» ставки вознаграждения и комиссии, а также тарифы за оказание банковских услуг устанавливаются банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, самостоятельно с учетом ограничений, установленных законами Республики Казахстан.

Согласно подпункту 1 пункта 1 Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №19 банковские услуги - осуществление банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, (далее - банки) банковских и иных операций, установленных статьей 30Закона о банках.

В силу статьи 30 Закона к банковским операциям помимо прочего относятся прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Согласно статье 6 Закона Республики Казахстан «О платежах и переводах денег» банковский счет - это способ отражения договорных отношений между банком и клиентом по приему денег и (или) банковскому обслуживанию клиента; банковские счета подразделяются на текущие и сберегательные счета физических и юридических лиц, а также корреспондентские счета банков.

Не являются банковским счетами, по которым не могут производиться операции, указанные в пункте 2-1 настоящей статьи, а также счета, отражающие позиции бухгалтерского учета в банках, лицевые счета (субпозиции), являющиеся компонентами балансового счета, в том числе ссудные счета.

Таким образом, открытие и ведение ссудного счета является обязанностью банка второго уровня перед Национальным Банком Республики Казахстан, а не перед заемщиком. Данный счет предназначен для целей отражения задолженности заемщика по выданным кредитам и является способом бухгалтерского учета денежных средств, и не относится к расчетным операциям. Ссудный счет заемщика не является банковским счетом, открытие и ведение такого счета нельзя считать отдельной банковской операцией.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 718 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором, за пользование предметом займа заемщик выплачивает вознаграждение заимодателю в размерах, определенных договором.

Защита прав заемщиков банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрофинансовых организаций и кредитных товариществ обеспечивается путем установления предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, включающей вознаграждение, все виды комиссий и иные платежи, взимаемые заимодателем в связи с выдачей и обслуживанием займа, и рассчитываемой в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, из смысла и содержания данной нормы закона следует, что установленное вознаграждение включает в себя все виды комиссий и иных платежей, взимаемых с заемщика в связи с выдачей и обслуживанием кредита.

Из вышеизложенного следует, что установление банком комиссии за обслуживание кредита является незаконным, поскольку обслуживание кредита не является отдельной банковской услугой или операцией и банк за выданный заем получает вознаграждение, которое покрывает расходы, в том числе связанные с обслуживанием займа.

Поскольку указанный вид комиссии не предусмотрен законом и другими нормативными актами, то действия банка по взиманию с заемщика комиссии за обслуживание кредита расцениваются, как незаконные и нарушающие права заемщик.

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 ГК недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.

При таких обстоятельствах, апелляционная коллегия выводы суда находит правильными и обоснованными, оснований к пересмотру судебного акта не находит.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1) статьи 424 ГПК, коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение суда города Актобе от 01 августа 2016 года по настоящему делу оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Постановление может быть обжаловано сторонами, их представителями, другими лицами, участвующими в деле, с соблюдением требований статей 434, 435, 436 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в судебную коллегию Верховного Суда Республики Казахстан.

о признании договора недействительным

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

11 мая 2016 года г. Актобе

Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в составе председательствующего судьи Шариповой М.К., при секретаре судебного заседания Сыдыкове А., с участием представителей истца Саркулова М.З., Смагулова Р.А., представителей ответчика Вдовина А.Н., Петренко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ТОО «Мирза» к ТОО «АЗС-Лидер» о признании договора недействительным,

У С Т А Н О В И Л:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании договора №066 от 28 декабря 2014 года, заключенного между ними недействительным, мотивируя свои требования тем, что согласно договору ТОО «Мирза» обязался выполнить работы по размещению на территории резервуарного парка склада ГСМ пяти надземных вертикальных стальных сварных резервуаров объемом по 1000 м/куб для хранения светлых нефтепродуктов, с устройством трубопроводов в г.Актобе район Ново-Альджановского элеватора участок 57 «А», а ответчик обязался принять и оплатить работы согласно акту приема-передачи работ. Цена договора составила 1000 000 тенге. Однако, данные работы ими не выполнялись. Оплату за работы также не получали. Более того, лицензии на осуществление данных видов работ у ТОО «Мирза» не имеется, что в соответствии с п.1 ст.159 ГК РК, влечет недействительность сделки.

В судебном заседании представители истца исковые требования поддержали, просили их удовлетворения.

В судебном заседании представители ответчика иск не признали, просили отказать.

В судебном заседании специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Трантин Т.Б. пояснил, что виды работ, предусмотренные в договоре являются лицензируемыми.

Заслушав доводы представителей сторон, исследовав материалы гражданского дела, суд считает, что исковое заявление подлежит оставлению без удовлетворения по следующим основаниям.

В соответствии со ст.272 ГК РК, обязательство должно исполнять надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Судом установлено, что 28 декабря 2014 года между ТОО «Мирза» и ТОО «АЗС Лидер» заключен Договор №066, по условиям которого истец принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ: размещение на существующей территории резервуарного парка склада ГСМ 5 надземных вертикальных стальных сварных резервуаров объемом 1000 м/куб, для хранения светлых нефтепродуктов, с устройством трубопроводов на объекте расположенном г.Актобе, в районе Ново-Альджановского элеватора участок 57 А, а ответчик принять и оплатить расходы по выполнению работ согласно рабочему проекту.

Общая стоимость работы составляет 1 000 000 тенге (п.2.1).

В соответствии с разделом 7 Договора, подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, уведомляет заказчика об окончании работ, заказчик не позднее чем в пятнадцатидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. Рабочая комиссии проводится с участием подрядчика.

Истец, ссылаясь на нормы п.1 ст.159 ГК РК, просит признать данный договор недействительным.

Так, пункт 1 статьи 159 ГК РК, гласит, недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии.

Необходимым условием осуществления деятельности служит получение лицензии, то есть специального разрешения компетентного государственного органа.

Материалами дела установлено, что ТОО «Мирза» 12 марта 2001 года выдана государственная лицензия на занятие строительно-монтажных работ.

В соответствии с Приложением №1 Закона РК от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

1) стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ являются подвидом строительно-монтажных работ на осуществление которой требуется наличие лицензии.

Подвид лицензируемого вида деятельности является конкретизацией соответствующего лицензируемого вида деятельности в рамках одной лицензии.

Таким образом, у истца имеется в наличие вышеуказанная государственная лицензия, в подвид которого относятся работы, предусмотренные договором.

Кроме того, сторонами подписано уведомление о начале указанных работ, которое согласовано уполномоченным органом, что не оспаривалось представителями сторон в судебном заседании.

Представителем истца дано пояснение суду, что категория лицензии ТОО «Мирза» распространяется на все виды строительных работ.

Доводы представителя истца о том, что работы ими не выполнялись, суд считает несостоятельными, поскольку из представленных суду документов, а именно согласно заключению рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии от 06 февраля 2015 года и Акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию расширение резервуарного парка склада ГСМ по адресу г.Актобе, в районе Ново-Альджановского элеватора участок 57, были приняты в эксплуатацию, что соответствует пункту 7.3 Договора.

Настоящий пункт содержит, что дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

Таким образом, оспариваемый договор подписан истцом, с условиями договора последний был ознакомлен, работы выполнены в полном объеме и приняты в эксплуатацию, не оплата ответчиком соответствующей суммы по договору не является основанием для признания договора недействительным.

Так, из пояснений представителя истца установлено, что Департаментом экологии по Актюбинской области проведена проверка, по результатам которой вынесено предписание о возмещении экономического ущерба, требования основаны на оспариваемом Договоре.

В соответствии с п.2 ст.158 ГК РК, лицо, умышленно заключившее сделку, которая нарушает требование законодательства, устава юридического лица либо компетенцию его органов, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

На основании изложенного, суд считает, что оспариваемая сделка совершена в соответствии с требованиями закона, оснований для признания данной сделки недействительной не имеется, в связи, с чем исковые требования ТОО «Мирза» о признании договора №066 от 28 декабря 2014 года недействительным не подлежат удовлетворению.

Согласно ст.109 ГПКРК судебные расходы возмещению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 223-226 ГПК РК, суд

Р Е Ш И Л:

В иске ТОО «Мирза» к ТОО «АЗС-Лидер» о признании договора №066 от 28 декабря 2014 года недействительным - отказать.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в Актюбинский областной суд через Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

о признании договора недействительным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ

2 августа 2016 года г.Актобе

Судебная коллегия по гражданским делам Актюбинского областного суда в составе председательствующего судьи Примашева Н.М., судей Жаркынбекова М.К., Мамбетовой Ж.М., при секретаре Оразгалиеве А., с участием представителей: истца Саркулова М.З., Смагулова Р.А., ответчика Петренко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по искуТОО«Мирза» к ТОО«АЗС-Лидер» о признании договора недействительным, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 мая 2016 года,

У С Т А Н О В И Л А:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недействительным договора №066 от 28 декабря 2014 года, мотивируя, что сделка является фиктивной, совершена без получения соответствующей лицензии.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 мая 2016 года в иске отказано.

В апелляционной жалобе истец просил отменить решение суда и вынести новое решение об удовлетворении иска, ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам, неправильного применения норм материального права.

Заслушав лиц, участвующих по делу, исследовав материалы гражданского дела, изучив доводы апелляционной жалобы, коллегия приходит к следующему.

Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке, предусмотрены статьей 427 ГПК. Такие нарушения судом допущены.

Из материалов дела усматривается, что 28 декабря 2014 года ТОО «Мирза» и ТОО «АЗС Лидер» подписали Договор №066.

По условиям договора, истец принимает на себя обязательства по выполнению следующих видов работ: размещение на существующей территории резервуарного парка склада ГСМ 5 надземных вертикальных стальных сварных резервуаров объемом 1000 м/куб, для хранения светлых нефтепродуктов, с устройством трубопроводов на объекте расположенном г.Актобе, в районе Ново-Альджановского элеватора участок 57 А, а ответчик принять и оплатить расходы по выполнению работ согласно рабочему проекту, цена договора составляет 1 000 000 тенге.

В соответствии с разделом 7 Договора завершение работ оформляется актом Рабочей комиссии.

Заключением рабочей комиссии от 06 февраля 2015 года, Актом государственной приемочной комиссии принят в эксплуатацию объект «расширение резервуарного парка склада ГСМ по адресу г.Актобе, в районе Ново-Альджановского элеватора участок 57», который также подписан ТОО «Мирза».

Истец мнимость характера сделки поясняет тем, что оспариваемый договор заказчиком был подписан для формального соблюдения требований закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», так как в Уведомлении органов, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль до начала производства СМР и Акте приемки объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения о Подрядчике.

Согласно п. 20 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2016 года «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности»в соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК недействительна мнимая сделка, совершенная лишь для вида, без намерения вызвать юридические последствия. Отсутствие воли сторон по сделке на наступление определенных юридических последствий, которое может подтверждаться наличием или отсутствием определенных действий (бездействия) сторон и другими доказательствами по делу (к примеру, отсутствие передачи имущества и тому подобное) влечет недействительность (ничтожность) мнимых сделок.

Предусмотренные СНиП 1.03-00-2011 исполнительная техническая документация, журналы производства работ, акты освидетельствования, акты скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, журнал сварочных работ, о которых, истец заявлял ходатайство, не были представлены ответчиком суду.

В соответствии с частью 9 статьи 73ГПК, если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательства и не представляет его по запросу суда в установленный срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными.

Из отзыва на иск видно, что ответчик не отрицает отсутствие Акта выполненных работ и вышеперечисленных документов, но мотивирует их отсутствие не представлением Подрядчиком.

В соответствии со ст.8 ГК граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы общества, а предприниматели правила деловой этики.

Таким образом, согласно требованиям части 3 статьи 68 ГПК считается установленным, что у заказчика (ответчика) нет Акта выполненных работ и Справки о стоимости работ (форма №2 и №3) и другой исполнительной технической документации.

Следовательно объект принят Государственной приемочной комиссией при отсутствии документов, доказывающих выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП на предмет безопасности эксплуатации взрывоопасного объекта.

Установленные обстоятельства, свидетельствуют, что заключение договора носило формальный характер для соблюдения требований в области строительной и архитектурной деятельности, воля сторон не была направлена на возникновение правоотношений между сторонами.

Фактически сторонами договор не исполнялся. Кроме того, в соответствии со ст.ст.72-74ГПК ответчик не представил доказательства оплаты.

В соответствии с частью 3 статьи 65 ГПК обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Коллегия считает, разрешительные документы на строительство, Акт Государственной приемки объекта в эксплуатацию могут являться подтверждением исполнения договора по строительству объекта подрядчиком в совокупности с другими доказательствами, предусмотренными ГК и производными нормативными актами в области строительного подряда.

При отсутствии таких доказательств, коллегия считает, доводы истца о мнимой сделке нашли свое подтверждение.

Следующим основанием недействительности сделки указан п.1 ст.159 ГК РК, который гласит, недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока действия лицензии.

Выводы суда первой инстанции об отсутствии нарушений п.1 ст.159ГК не соответствуют фактическим обстоятельствам.

В соответствии со ст. 24. Закона РК «О разрешениях и уведомлениях» Приложение к разрешению является неотъемлемой частью разрешения.

Приложение к лицензии оформляется для указания подвидов лицензируемого вида деятельности или действий (операций) или объектов, на которые выдана или выдается лицензия, а также указания фактического адреса осуществления деятельности или действий (операций).

В перечне разрешений первой категории (лицензии) Приложения №1 Закона РК от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» указано наименование подвида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии на осуществление строительно-монтажных работ: стальных резервуаров (емкостей), работающих под давлением либо предназначенных для хранения взрывопожароопасных или иных опасных (вредных) жидких или газообразных веществ, являются подвидом строительно-монтажных работ на осуществление которой требуется наличие лицензии.

Материалами дела установлено, что ТОО «Мирза» 12 марта 2001 года выдана государственная лицензия на занятие строительно-монтажных работ, в котором данный подвид лицензируемого вида деятельности не указан.

В соответствии с п.7 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 7 июля 2016 года «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» в случае, если суд при рассмотрении спора, в котором стороны ссылаются на те или иные сделки, как на доказательства по делу, установит, что она недействительна в силу прямого указания закона, то есть независимо от такого признания (ничтожная сделка). При таких обстоятельствах обращение в суд с иском о признании такой сделки недействительной не требуется.

Согласно п.1 этого же нормативного постановления, установленная законом ничтожность сделки не препятствует заинтересованному лицу требовать судебного признания недействительности такой сделки.

При ничтожности сделки, несостоятельна ссылка суда на п.2 ст.158ГК, о том, что лицо умышленно заключившие сделку, которая нарушает требование закона, не вправе требовать признания сделки недействительной.

Допущенное судом нарушение норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, являются основанием для отмены решения суда, апелляционная жалоба подлежит удовлетворению.

Руководствуясь п.3 ст. 424 ГПК, судебная коллегия,

П О С Т А Н О В И Л А:

Решение специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской области от 11 мая 2016 года по гражданскому делу по иску ТОО «Мирза» к ТОО «АЗС-Лидер» о признании договора недействительным отменить и вынести новое решение об удовлетворении иска.

Признать недействительным Договор №066 от 28 декабря 2014 года заключенный между ТОО «Мирза» и ТОО «АЗС Лидер» на выполнение работ по размещению на существующей территории резервуарного парка склада ГСМ 5 надземных вертикальных стальных сварных резервуаров объемом 1000 м/куб, для хранения светлых нефтепродуктов, с устройством трубопроводов на объекте расположенном г.Актобе, в районе Ново-Альджановского элеватора участок 57 А.

Взыскать с ТОО «АЗС Лидер» в пользу ТОО «Мирза» государственную пошлину в размере 1 061 (одна тысяча шестьдесят один) тенге.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением требований статей 435,436,439 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Казахстан.

СПИСОК СУДЕЙ

Айтжанов Ерлан Жумаханович.,

Алимбаева Гульнара Сейлхановна.

Алишева Жанна Куандыковна.,

Алматова Бахытжамал Шаховна

Байманов Ердос Ескалиевич

Бакытжанова Амангуль Арыстанбаевна

Жусупов Алгабек Мырзамуратович

Жаркынбеков Малик Кузарович.,

Избасарова Гульмира Куатжановна.,

Иманиязова Шолпан Сарбасовна.,

Қанапия Назгуль Тлеулескызы

Мамбетова Жанлай Молотавна.

Назарова Алия Жалгасовна.

Примашев Нурсапа Маханбетович.,

Султангалиева Алмагуль Екибаевна.

Умирбаева Ботагоз Омашевна.,

Уристембаева Майра Генезбаевна.,

Шарипова Мария Куанышевна.