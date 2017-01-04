В частности, изложена в новой редакции форма заявки на предоставление инвестиционных преференций.

Также изменения внесены в подпункт 1) пункта 4 требований по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта:

1) поставки сырья, материалов и оборудования:

перечень видов используемого сырья и материалов;

анализ рынка сырья и материалов (отечественного и импортного) с учетом наличия производства на территории Республики Казахстан и странах Евразийского экономического союза (заполняется при импорте данного сырья и материалов);

усредненная норма расходов импортируемого сырья и материалов на производство единицы готовой продукции, выпускаемой на оборудовании в рамках инвестиционного проекта, с указанием наименований и объема используемого сырья и материалов;

перечень необходимого технологического оборудования;

новизна технологического оборудования (дата выпуска и модель оборудования);

поставщики технологического оборудования и сырья с указанием наличия договорных отношений с юридическим лицом, подавшим заявку на предоставление инвестиционных преференций;

стоимость технологического оборудования с учетом транспортных расходов, монтажных и пусконаладочных работ;

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 26 декабря 2016 года