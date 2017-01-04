Названа причина госпитализации серийного убийцы Чарльза Мэнсона
4 января 2017, 13:26
Мэнсон находится в больнице Бэйкерсфилд.
Отбывающий пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из-за желудочно-кишечного заболевания, передает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.
Ранее сообщалось, что Мэнсона перевели из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам и что он серьезно болен. Также сообщается, что Мэнсон находится в больнице Бэйкерсфилд.
В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.
Фото mirchudes.net
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