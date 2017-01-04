Названа причина госпитализации серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Отбывающий пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон госпитализирован из-за желудочно-кишечного заболевания , передает , передает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.





Ранее сообщалось, что Мэнсона перевели из тюрьмы в Калифорнии в больницу по неизвестным причинам и что он серьезно болен. Также сообщается, что Мэнсон находится в больнице Бэйкерсфилд.





В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.



