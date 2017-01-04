Массовую попытку изнасилования в Новый год расследует полиция Индии

Толпы пьяных молодых людей назойливо приставали к женщинам, оскорбляли и унижали их.

Массовые случаи сексуальных домогательств и попыток изнасилования произошли в новогоднюю ночь в столице индийских технологий Бангалоре в Индии , передает , передает телеканал НТВ





Как сообщает India Today, в новогоднюю ночь в центре города Бангалор, который считается символом современной Индии, на центральной площади собрались около 60 тысяч человек. Порядок обеспечивали 1,5 тысячи полицейских.





Игнорируя стражей правопорядка, толпы пьяных молодых людей назойливо приставали к женщинам, оскорбляли и унижали их. Многие заплаканные девушки просили полицейских защитить их, указывали на преступников, пишет издание.





В городские экстренные службы поступил 471 звонок с информацией о попытках изнасилования. По данным индийских СМИ, в большинстве случаев правоохранители игнорировали заявления женщин и никого не задерживали. И только под давлением возмущенной общественности спустя несколько дней в полиции все-таки объявили о начале официального расследования.



