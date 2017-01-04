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Власти установили личность устроившего теракт в клубе в Стамбуле

4 января 2017, 14:00

Еще несколько подозреваемых в нападении задержаны.


Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны установили личность человека, который устроил теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом он заявил на брифинге, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

При этом министр отказался назвать имя злоумышленника. Ранее агентство сообщило о задержании в Измире еще пятерых подозреваемых, причастных к атаке. Еще восемь человек, подозреваемых в причастности к преступлению, были задержаны 2 января. Власти заявили, что число подозреваемых может возрасти, пока идет следствие по делу о теракте.

Фото: Emrah Gurel/AP

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