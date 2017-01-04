Казахстанцев возмутила перепевка гимна Азиады-2011

В одном из новогодних концертов на российском ТВ в новом варианте прозвучала песня, которую раньше исполняли Батырхан Шукенов и Роза Рымбаева на открытии Азиады-2011. Как отмечают расстроенные поклонники певца музыка была та же, но слова изменили. Исполнила песню Ани Лорак