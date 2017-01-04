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Казахстанцев возмутила перепевка гимна Азиады-2011

4 января 2017, 14:05

Ранее песню "Моя звезда" (каз."Жұлдызым") на слова: Ұлықбека Есдәулетова исполняли Батырхан Шукенов и Роза Рымбаева.


В одном из новогодних концертов на российском ТВ в новом варианте прозвучала песня, которую раньше исполняли Батырхан Шукенов и Роза Рымбаева на открытии Азиады-2011. Как отмечают расстроенные поклонники певца музыка была та же, но слова изменили. Исполнила песню Ани Лорак, передает Zakon.kz

"Это, конечно, очень грустно... Помню, когда на открытии Азиады (которую организовывала компания АРС Игоря Крутого) в Астане Батыр и Роза Рымбаева запели эту песню, у меня слезы навернулись на глаза. Наверное, от гордости за Батыра, ну и, конечно же, от того, как они красиво пели вместе с Розой Куанышевной. Сейчас ко мне стали приходить вопросы , как это возможно, чтобы песню исполнял кто-то другой? Автор музыки Игорь Крутой. Думаю, что юридически к нему не может быть претензий. А вот с человеческой? (...) Думаю, эта песня все-таки больше запомнится как песня "Моя звезда" ("Жұлдызым") на слова Ұлықбека Есдәулетова", - написал директор Общественного фонда "Фонд имени Батырхана Шукенова" Олжас Байканов в Facebook.



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