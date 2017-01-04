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Переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января

4 января 2017, 14:17

30 декабря Н. Назарбаев поручил руководящему составу МИД республики тщательно подготовиться к проведению в Астане переговоров по Сирии в ближайшей перспективе.


Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Об этом сообщает Haberturk.

Ранее стало известно, что около десяти групп сирийской оппозиции заявили о замораживании подготовки к переговорам в Астане из-за нарушений со стороны Дамаска.

30 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил руководящему составу МИД республики тщательно подготовиться к проведению в Астане переговоров по Сирии в ближайшей перспективе.

Фото: riafan.ru

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