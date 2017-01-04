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В Якутии собрали новогоднего петуха из навоза

4 января 2017, 14:29

Гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.


Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года. Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице, передает SakhaLife.

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу. Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья. И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.


Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го – пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013 – двухметровая змея, в 2012 – дракон.

Напомним, что ранее мы уже писали о таком новогоднем креативе, тогда житель неизвестного казахстанского села изваял из того же материала елку.

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