В Якутии собрали новогоднего петуха из навоза

Мастер из села Уолба Таттинского улуса Якутии Михаил Боппосов регулярно изготавливает из навоза скульптуры в виде символов наступающего года. Но в этот раз затея оказалась под угрозой. Причиной стала травма ноги, из-за которой мастер лежал в больнице

Но едва ему стало лучше, как земляки настояли, и он принялся за работу. Выстоять в битве с морозом и не пасть лицом в балбах (так в Якутии называют коровьи лепешки) ему помогли братья. И 31 декабря гигантский петух из навоза высотой 3,5 метра и длиной 4,2 метра, был завершен.





Для прошлого года художник ранее изваял семейство обезьян, для 2015-го – пару коз. В 2014 году были две навозные лошади, в 2013 – двухметровая змея, в 2012 – дракон.



