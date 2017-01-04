В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» утверждены Правила размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов.

В частности, по итогам оценки уполномоченный орган по государственному планированию обеспечивает опубликование результатов оценки эффективности деятельности государственных органов на Портале с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны в соответствии с пунктом 53 Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

Государственные органы размещают на Портале отчеты о реализации стратегических планов в части информации о достижении целевых индикаторов стратегических планов в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы размещают на Портале отчеты о реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития области, города республиканского значения, столицы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) размещают на Портале отчеты о реализации программы развития района (города областного значения) в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития района (города областного значения) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программы развития территорий размещаются на Портале государственными органами в части, не содержащей информацию с ограниченным доступом.

Государственные органы самостоятельно определяют структурные подразделения и сотрудников, осуществляющих размещение отчетов на Портале и работу с автоматизированным рабочим местом.

Оператор проводит обучение уполномоченных сотрудников государственных органов по использованию автоматизированного рабочего места для размещения на Портале необходимой информации.

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.