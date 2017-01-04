 
Снег
-2°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 60%

Влажность: 92%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 9.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

4 января 

Курс НБРК

333.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.40

Продажа

334.20

Подробнее
351.00

4 января 

Курс НБРК

352.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Утверждены Правила размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов

Аннотация к документу: Приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 214 «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов»

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «О доступе к информации» утверждены Правила размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов.

В частности, по итогам оценки уполномоченный орган по государственному планированию обеспечивает опубликование результатов оценки эффективности деятельности государственных органов на Портале с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны в соответствии с пунктом 53 Системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

Государственные органы размещают на Портале отчеты о реализации стратегических планов в части информации о достижении целевых индикаторов стратегических планов в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы размещают на Портале отчеты о реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития области, города республиканского значения, столицы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) размещают на Портале отчеты о реализации программы развития района (города областного значения) в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития района (города областного значения) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программы развития территорий размещаются на Портале государственными органами в части, не содержащей информацию с ограниченным доступом.

Государственные органы самостоятельно определяют структурные подразделения и сотрудников, осуществляющих размещение отчетов на Портале и работу с автоматизированным рабочим местом.

Оператор проводит обучение уполномоченных сотрудников государственных органов по использованию автоматизированного рабочего места для размещения на Портале необходимой информации.

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

 

4 января 2017, 14:25
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код