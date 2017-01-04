За год госкорпорация «Правительство для граждан» оказала более 35 миллионов услуг

За 2016 год госкорпорация «Правительство для граждан» оказала казахстанцам более 35 миллионов услуг, из них более 33 миллионов услуг оказано дирекцией оказания государственных услуг, более 1,3 миллионов - дирекцией «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», а также более 703 тысяч услуг по линии недвижимости и земельного кадастра.

По словам заместителя председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Медета Кумаргалиева, только в секторах самообслуживания «Connection Point» за год оказано более 8 миллионов консультаций и услуг. «На сегодняшний день мы делаем все возможное, чтобы создать максимально комфортные условия для получения госуслуг, оптимизировать и автоматизировать их. Так, в каждом отделе работают секторы самообслуживания, в которых граждане могут самостоятельно получить электронные справки, поставить ребенка в очередь в детский садик, оплатить штрафы и госпошлины. Для этого им достаточно иметь электронную цифровую подпись, которую можно получить здесь же в здании корпорации», - добавил Кумаргалиев.

К слову, за год более 3,5 млн. казахстанцев стали обладателями электронного аналога ручной подписи.

Также, в Казахстане функционируют 12 специализированных ЦОНов для автовладельцев, которые оказывают услуги по выдаче водительских удостоверений и перерегистрации авто. С начала года в спецЦОНах перерегистрировано почти миллион автомобилей, а новые водительские удостоверения получили более 253 тысяч человек.

По словам Кумаргалиева, продолжается работа по оказанию госуслуг в отдаленных сельских населенных пунктах, где нет отделов госкорпорации. «С целью экономии времени и средств жителей отдаленных сел, наши сотрудники специально выезжают туда со всем необходимым оборудованием. Графики выездов составляются ежеквартально совместно с районными акиматами и публикуются в местных СМИ», - добавил он. С начала года мобильные ЦОНы совершили более 13 тысяч выездов и оказали почти 500 тысяч услуг.

Напомним, госкорпорация «Правительство для граждан» была создана в апреле этого года, в ее состав вошли 4 ключевых РГП - это «Центр обслуживания населения», «Центр по недвижимости», «Научно-производственный центр земельного кадастра», «Государственный центр по выплате пенсий». В настоящее время в госкорпорации «Правительство для граждан» работает более 21 тысячи человек. Всего в Казахстане функционирует 362 фронт-офиса госкорпорации, которые оказывают 530 государственных услуг. К слову, с начала 2017 года количество услуг, оказываемых «Правительством для граждан» увеличится еще на 53.