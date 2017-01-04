Жертвами пожара в китайском доме престарелых стали 7 человек
4 января 2017, 14:42
Причина возгорания неизвестна.
В китайской провинции Цзилинь в результате пожара в доме престарелых погибли 7 человек. Как передает «Синьхуа», возгорание произошло примерно в 4:10 по местному времени. Узнав о трагедии, местная противопожарная служба незамедлительно приступила к борьбе с огнем. Уже в 4:27 он был потушен, 32 из 39 пожилых людей, которые находились в доме престарелых, были эвакуированы в безопасные места, сообщает "Росбалт".
Причина возгорания неизвестна. В настоящий момент ведется расследование случившегося.
Напомним, 26 мая 2015 года произошел пожар в доме престарелых в городе Пиндиншань (провинция Хэнань, Китай). Тогда погибли 38 человек, шестеро получили ранения. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Фото: www.pastinfo.am
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