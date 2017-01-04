Жертвами пожара в китайском доме престарелых стали 7 человек

В китайской провинции Цзилинь в результате пожара в доме престарелых погибли 7 человек. Как передает «Синьхуа», возгорание произошло примерно в 4:10 по местному времени. Узнав о трагедии, местная противопожарная служба незамедлительно приступила к борьбе с огнем. Уже в 4:27 он был потушен, 32 из 39 пожилых людей, которые находились в доме престарелых, были эвакуированы в безопасные места