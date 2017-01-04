За остановку жестом руки полицейских привлекают к ответственности
4 января 2017, 14:51
С 1 января 2017 года в Казахстане сотрудники полиции не используют жезлы для остановки транспортных средств.
Как это часто бывает, принятые в попыхах решения не всегда идут во благо. Регулировщиков оставили без жезлов, а остановки и без жезла продолжаются в «исключительных случаях», пишет motor.kz.
Новый 2017 год полицейские встретили без верных огненно-красных палочек. Несмотря на то, что идея лишить этого инструмента возникла еще в 2014 году, полицейские видимо особо не задумывались, как им регулировать движение в ручном режиме. А здесь беда - «зигующих» регулировщиков в вечернее время еле видно, а команды неразборчивы и нечетки...
В КАП МВД РК сообщили, что полицейские, останавливающие без причины, заснятые на видео, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в Казахстане сотрудники полиции не используют жезлы для остановки транспортных средств.
"Существует четыре метода патрулирования: автомобильный, вертолетный, пеший и мотопатрулирование. И в данном случае мы переходим именно на автопатрулирование, исключается пешее патрулирование. Фиксация правонарушений инспекторами будет осуществляться при движении в автомобильном потоке. (…) Мы каждого сотрудника дополнительно инструктируем, чтобы каждое его движение, каждый жест были понятны, и тем самым исключить создание аварийных ситуаций. Перечень их действий четко регламентируется: при фиксации нарушения сотрудник полиции включает на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы, в громкоговоритель называются номер и марку автомобиля, после дается команда для остановки и составляется административный протокол за зафиксированное нарушение ПДД. Беспричинная остановка исключается", - сообщал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов.
"Мы переходим на метод автопатрулирования, и в этом случае нет необходимости, чтобы полицейский находился у дороги и дополнительно применял жезл. Вместо этого инспектор будет использовать жесты и только в исключительных случаях. Например, при регулировании заторных и аварийных ситуациях или при необходимости перекрытия дорожного движения. Но даже при этом на место прибывает дорожное авто, включает сигнальные огни и звуковые сигналы, и только после этого инспектор в пешем порядке приступает к регулированию", - отмечал Мусилимов.
Он также подчеркнул, что остановка автотранспорта на постах "Рубеж" будет осуществляться при помощи спецсредств, которые там установлены, и в ночное время инспекторы будут оснащены светоотражающими жилетами.
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