За остановку жестом руки полицейских привлекают к ответственности

С 1 января 2017 года в Казахстане сотрудники полиции не используют жезлы для остановки транспортных средств.

Как это часто бывает, принятые в попыхах решения не всегда идут во благо. Регулировщиков оставили без жезлов, а остановки и без жезла продолжаются в «исключительных случаях»,





Новый 2017 год полицейские встретили без верных огненно-красных палочек. Несмотря на то, что идея лишить этого инструмента возникла еще в 2014 году, полицейские видимо особо не задумывались, как им регулировать движение в ручном режиме. А здесь беда - «зигующих» регулировщиков в вечернее время еле видно, а команды неразборчивы и нечетки...





В КАП МВД РК сообщили, что полицейские, останавливающие без причины, заснятые на видео, привлечены к дисциплинарной ответственности.









Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года в Казахстане сотрудники полиции не используют жезлы для остановки транспортных средств.





"Существует четыре метода патрулирования: автомобильный, вертолетный, пеший и мотопатрулирование. И в данном случае мы переходим именно на автопатрулирование, исключается пешее патрулирование. Фиксация правонарушений инспекторами будет осуществляться при движении в автомобильном потоке. (…) Мы каждого сотрудника дополнительно инструктируем, чтобы каждое его движение, каждый жест были понятны, и тем самым исключить создание аварийных ситуаций. Перечень их действий четко регламентируется: при фиксации нарушения сотрудник полиции включает на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы, в громкоговоритель называются номер и марку автомобиля, после дается команда для остановки и составляется административный протокол за зафиксированное нарушение ПДД. Беспричинная остановка исключается", - сообщал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов.



