В Эмиратах запретили держать дома львов и гепардов

Подданым ОАЭ законодательно запретили держать дома диких зверей. Отныне содержать леопардов, гепардов и других экзотических животных можно лишь зоопаркам и научным центрам.

В случае нарушения закона гражданам ОАЭ будет грозить штраф от трех до 136 тысяч долларов. Натравливание питомцев на других людей также будет караться тюремным сроком от трех до семи лет — если в результате нападения домашнего зверя жертва погибнет, то владелец животного может быть приговорен к пожизненному заключению.

Новый закон также меняет правила содержания привычных домашних питомцев — например, собак. По утвержденным властями правилам, на каждую собаку нужно будет получить особое разрешение. При этом во время выгула в общественных местах животное нужно будет всегда держать на поводке.





Несмотря на то, что мусульманам в соответствии с религиозными канонами собак держать не запрещается, это животное все же многими богословами считается нечистым, поэтому популярность его в исламском мире невысока.