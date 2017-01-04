Приехать вовремя к новогоднему столу: как пользователи Uber в Казахстане отмечали Новый год
4 января 2017, 15:00
Uber подвел итоги первой в 2017 году ночи.
Спрос на поездки в эту ночь был высоким - количество в новогоднюю ночь приблизилось к нескольким тысячам, но система справилась с нагрузками. Среднее время подачи автомобиля в Астане не превышало 5 минут, а в Алматы - 3,5 минут.
Некоторые доверили Uber самое главное - возможность встретить первые минуты 2017 года в компании родных и близких: несколько сотен человек выходили из Uber всего за несколько минут до полуночи. Пользователи отправляли информацию о маршруте своей поездки и ориентировочном временем прибытия друзьям и родственникам, а также делили стоимость поездки с друзьями и знакомыми, сэкономив на поездках в новогоднюю ночь.
После полуночи Казахстан продолжил праздновать Новый год: самые активные пользователи в Астане и Алматы успели совершить по шесть и семь поездок за ночь.
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