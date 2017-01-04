Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Приехать вовремя к новогоднему столу: как пользователи Uber в Казахстане отмечали Новый год

4 января 2017, 15:00

Uber подвел итоги первой в 2017 году ночи.


Спрос на поездки в эту ночь был высоким - количество в новогоднюю ночь приблизилось к нескольким тысячам, но система справилась с нагрузками. Среднее время подачи автомобиля в Астане не превышало 5 минут, а в Алматы - 3,5 минут.

Некоторые доверили Uber самое главное - возможность встретить первые минуты 2017 года в компании родных и близких: несколько сотен человек выходили из Uber всего за несколько минут до полуночи. Пользователи отправляли информацию о маршруте своей поездки и ориентировочном временем прибытия друзьям и родственникам, а также делили стоимость поездки с друзьями и знакомыми, сэкономив на поездках в новогоднюю ночь.

После полуночи Казахстан продолжил праздновать Новый год: самые активные пользователи в Астане и Алматы успели совершить по шесть и семь поездок за ночь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код