Мэнни Пакьяо призвали подняться в весе и провести бой с Геннадием Головкиным

Экс-чемпион мира в легком весе американец Брэндон Риос считает, что филиппинец Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) должен либо завершить карьеру, либо подняться в весе и провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), сообщает Vesti.kz





"Я думаю, для Пакьяо пришло время повесить перчатки на гвоздь и дать шанс молодым парням, которые приходят в бокс. Он хочет бой с Флойдом, но все его уже видели, и они не заплатят снова за это зрелище. Не хочу проявить неуважение к Мэнни, но я не вижу для него достойных соперников, если только он не поднимется в весе для боя с "Канело" или Головкиным. Только так. Других вариантов для него я не вижу", - заявил Риос в интервью ES News.





Напомним, свой последний бой Пакьяо провел в ноябре 2015 года против Джэсси Варгаса. Бой продлился все положенные 12 раундов и завершился победой филиппинца, который стал новым чемпионом WBO в полусреднем весе.



