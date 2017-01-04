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Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск

4 января 2017, 15:08

Отпуск главы государства будет краткосрочным.


Президент РК Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении.

Фото kursiv.kz

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