Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск
4 января 2017, 15:08
Отпуск главы государства будет краткосрочным.
Президент РК Нурсултан Назарбаев ушел в отпуск, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Глава государства находится в краткосрочном отпуске", - говорится в сообщении.
Фото kursiv.kz
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