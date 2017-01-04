Госорганы должны разместить отчеты о реализации стратегических планов на интернет-портале

Новые правила вступают в действие с 1 января 2017 года.

Министр информации и коммуникаций РК своим приказом от 20 октября 2016 года утвердил Правила размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов, сообщает Zakon.kz.





Так, по итогам оценки уполномоченный орган по государственному планированию обеспечивает опубликование результатов оценки эффективности деятельности государственных органов на портале с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны согласно системы ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы.





В частности, на портале они размещают отчеты о реализации стратегических планов, в том числе о достижении целевых индикаторов стратегических планов в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом.





Местные уполномоченные органы по государственному планированию области, города республиканского значения, столицы размещают отчеты о реализации программы развития области, города республиканского значения, столицы в части информации о достижении целевых индикаторов программы развития области, города республиканского значения, столицы в срок до 15 февраля.





Местные уполномоченные органы по государственному планированию района (города областного значения) размещают отчеты о реализации программы развития в части информации о достижении целевых индикаторов в срок до 1 февраля.





Отчеты о достижении целевых индикаторов стратегических планов и программы развития территорий размещаются на портале государственными органами в части, не содержащей информацию с ограниченным доступом.





Государственные органы самостоятельно определяют структурные подразделения и сотрудников, осуществляющих размещение отчетов на портале и работу с автоматизированным рабочим местом.





Оператор проводит обучение уполномоченных сотрудников государственных органов по использованию автоматизированного рабочего места для размещения на портале необходимой информации.





Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.



