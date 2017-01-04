Назарбаев освободил от должности Аслана Мусина

Указом главы государства в связи с достижением пенсионного возраста Мусин Аслан Еспулаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Республике Хорватия, Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству

Дата рождения: 02.01.1954

Место рождения: КазССР; Актюбинская область; Алгинский район; с. Бестамак

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Алма-Атинский институт народного хозяйства (1975)

Экономист

Трудовой стаж:

· Экономист ВЦ Актюбинского облстатуправления (1975-1976);

· Экономист, заведующий группой Актюбинского облстатуправления (1977-1979);

· Инструктор, заведующий отделом Пролетарского райкома партии (1979-1986);

· Инструктор, заместитель заведующего отделом, секретарь Актюбинского обкома партии (1986-1991);

· Председатель Актюбинского теркома по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности (1991-1993);

· Заместитель главы Актюбинской областной администрации - начальник областного управления экономики (06.-12.1994);

· Начальник Актюбинского областной управления экономики (1994-1995);

· Аким Актюбинской области (09.1995-03.04.2002);

· Аким Атырауской области (03.04.2002-04.10.2006);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (04.10.2006-10.01.2007);

· Заместитель Премьер-Министра - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.01.2007-10.08.2007);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (10.08.2007-27.08.2007);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (13.10.2008-09.2012);

· Председатель Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (09.2012-01.2014);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (с 03.2014);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Босния и Герцеговина, Республике Черногория по совместительству (с 10.2014)

Прочие должности:

· Член совета директоров ЗАО «Банк развития Казахстана» (06.2002-07.2003);

· Председатель Комиссии по отбору кандидатов в кадровый резерв политической государственной службы и работе с ним (11.2008);

· Председатель Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам (10.2010)

Выборные должности, депутатство:

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (с 27.08.2007), Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан (02.09.2007-13.10.2008)

Партийная принадлежность:

· Член народно-демократической партии «Нур Отан»;

· Член бюро Политсовета НДП «Нур Отан» (с 15.05.2009)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена: «Барыс» 3-й ст.(2010), «Барыс» 3-ей степени (2004), «Курмет» (1999), Дружбы (Российской Федерации, 2004);

· Медали

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в Советской Армии (1976-1977).