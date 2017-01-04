Назначен постоянный представитель РК при ООН
4 января 2017, 15:20
Им стал Кайрат Умаров.
Указом главы государства Кайрат Умаров назначен Постоянным представителем Казахстана при ООН, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в США, сообщает пресс-служба Акорды.
Умаров Кайрат Ермекович родился 12 января 1963 года в узбекском городе Фергана. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1985),
по специальности учитель английского и французского языков; стажировался в Министерстве иностранных дел Великобритании (1992);
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (12.2005). Является кандидатом исторических наук.
В разные годы работал послом по особым поручениям МИД РК, главинспектором Центра внешней политики Администрации Президента, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индии, Шри-Ланка, США (с 2013 года). Имеет ряд госнаград и премий.
Фото: camonitor.kz
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