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Новости за сегодня

Переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января

 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры по Сирии в Астане состоятся 23 января. Об этом сообщает Haberturk.

Ранее стало известно, что около десяти групп сирийской оппозиции заявили о замораживании подготовки к переговорам в Астане из-за нарушений со стороны Дамаска.

30 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил руководящему составу МИД республики тщательно подготовиться к проведению в Астане переговоров по Сирии в ближайшей перспективе.

 

4 января 2017, 15:21
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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