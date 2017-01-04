Как выпускники будут сдавать ЕНТ в этом году

В этом году выпускники будут сдавать Единое национальное тестирование в новом формате. Оно будет состоять из двух частей, включающих три обязательных предмета по 20 заданий и два профильных по 30 , передает телеканал , передает телеканал Хабар24





Также ЕНТ перестанет быть обязательным. Национальное тестирование будут проходить только те, кто после школы захочет поступить в вуз. Остальные будут сдавать выпускные экзамены.





По словам руководителя Управления по организации тестирования в среднем образовании НЦТ Марата Мамраимова, первый блок - это обязательные предметы: математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана. Второй блок включает в себя два профильных предмета, по 30 баллов в каждом предмете. 20 из них как и в первом блоке один ответ из пяти предложенных и остальные десять это один или два ответа из предложенных восьми.





По правилам, введенным еще в 2016 году, не сдавшим ЕНТ будет даваться второй шанс. Правда, он платный. В минувшем году им воспользовались 40 тысяч человек. Повторно ЕНТ сдали меньше половины из них.





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