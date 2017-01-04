Назначен постоянный представитель РК при ООН

Указом главы государства Кайрат Умаров назначен Постоянным представителем Казахстана при ООН, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в США, сообщает пресс-служба Акорды.

Умаров Кайрат Ермекович родился 12 января 1963 года в узбекском городе Фергана. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (1985),

по специальности учитель английского и французского языков; стажировался в Министерстве иностранных дел Великобритании (1992);

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (12.2005). Является кандидатом исторических наук.

В разные годы работал послом по особым поручениям МИД РК, главинспектором Центра внешней политики Администрации Президента, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Индии, Шри-Ланка, США (с 2013 года). Имеет ряд госнаград и премий.