Зомби-апокалипсис истребит человечество за 100 дней
4 января 2017, 15:40
Исследователи из Университета Лестера в Великобритании опубликовали статью о гипотетическом конце света в Journal of Physics Special Topics.
В случае настоящего нашествия живых мертвецов популяция человечества уменьшится до 100–200 человек приблизительно через 100 дней. Такие выводы сделали учёные из Университета Лестера в Великобритании, передает Life.ru.
Исследователи проработали гипотетический сценарий, при котором от укуса зомби пострадавшие заражались в 90% случаев, а сами зомби жили около 20 суток. Авторы уточнили, что в своей работе не учитывали возможность уничтожения живых мертвецов.
Зомби-апокалипсис — популярный сценарий конца света, который используют в кино, книгах, играх и сериалах. Чаще всего нашествие живых мертвецов начинается с распространения какого-либо вируса. В поп-культуре такой образ зомби популяризировали фильмы Джорджа Ромеро.
Фото: ВКонтакте
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