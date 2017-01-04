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Зомби-апокалипсис истребит человечество за 100 дней

4 января 2017, 15:40

Исследователи из Университета Лестера в Великобритании опубликовали статью о гипотетическом конце света в Journal of Physics Special Topics.


В случае настоящего нашествия живых мертвецов популяция человечества уменьшится до 100–200 человек приблизительно через 100 дней. Такие выводы сделали учёные из Университета Лестера в Великобритании, передает Life.ru.

Исследователи проработали гипотетический сценарий, при котором от укуса зомби пострадавшие заражались в 90% случаев, а сами зомби жили около 20 суток. Авторы уточнили, что в своей работе не учитывали возможность уничтожения живых мертвецов.

Зомби-апокалипсис — популярный сценарий конца света, который используют в кино, книгах, играх и сериалах. Чаще всего нашествие живых мертвецов начинается с распространения какого-либо вируса. В поп-культуре такой образ зомби популяризировали фильмы Джорджа Ромеро.

Фото: ВКонтакте



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