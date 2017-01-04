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Необычное имя своему первенцу дала Джанет Джексон

4 января 2017, 15:48

Родившая в 50 лет Д. Джексон назвала сына Исса аль-Мана.


Знаменитая американская певица Джанет Джексон впервые стала мамой. 50-летняя сестра Майкла Джесона родила мужу Виссаму аль-Ману мальчика. Супруги выбрали для первенца необычное имя, передает Dni.ru

"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана на свет. Роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает", – цитирует журнал People представителя певицы.

Как писали Dni.Ru, 50-летняя Джексон объявила о беременности лишь в октябре. До этого момента она скрывала сей факт, но затем решилась на фотосессию с округлившимся животом. Примечательно, что в апреле 2016 года певица отменила мировое турне. "Пришло время сосредоточить свое внимание на семье и в полной мере насладиться материнством", – говорила тогда Джанет.

Отметим, что мужем Джексон является миллиардер катарского происхождения Виссам аль-Мана. Парочка тайно обручилась в декабре 2012 года, а уже в начале 2013-го они поженились также в атмосфере строжайшей секретности.

Фото: РИА Новости



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