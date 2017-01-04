Необычное имя своему первенцу дала Джанет Джексон
4 января 2017, 15:48
Родившая в 50 лет Д. Джексон назвала сына Исса аль-Мана.
Знаменитая американская певица Джанет Джексон впервые стала мамой. 50-летняя сестра Майкла Джесона родила мужу Виссаму аль-Ману мальчика. Супруги выбрали для первенца необычное имя, передает Dni.ru
"Джанет Джексон и ее муж Виссам аль-Мана очень рады появлению их сына Иссу аль-Мана на свет. Роды прошли без осложнений, и сейчас мать отдыхает", – цитирует журнал People представителя певицы.
Как писали Dni.Ru, 50-летняя Джексон объявила о беременности лишь в октябре. До этого момента она скрывала сей факт, но затем решилась на фотосессию с округлившимся животом. Примечательно, что в апреле 2016 года певица отменила мировое турне. "Пришло время сосредоточить свое внимание на семье и в полной мере насладиться материнством", – говорила тогда Джанет.
Отметим, что мужем Джексон является миллиардер катарского происхождения Виссам аль-Мана. Парочка тайно обручилась в декабре 2012 года, а уже в начале 2013-го они поженились также в атмосфере строжайшей секретности.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837543-392ec66ba0b4885370e8f0cf3d6ba6ba
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com