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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 334,49, USDKZT_0_001 = +8,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2434 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментом RUBKZT_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 04 по 06 января в Российской Федерации.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,49 тенге за доллар США при объеме торгов 54 950 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США и тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,51 тенге за доллар (+1,22 тенге), суммарный объем торгов - 62 400 тыс. USD (-24 100 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,0000 % годовых при объеме торгов 4 000 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +6,2434 % годовых при объеме торгов 788 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 24 банка.

4 января 2017, 15:46
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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