Юрист: Скорее всего, жезлы казахстанским полицейским вернут

Это всё равно, что забрать у дирижера его палочки - Ж.Сулейманов.





"Я так понял, что отобрали с 1 января у наших "гаишников" их палки. Но в законе о дорожном движении эти жезлы предусмотрены:

***остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом;

***при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл.

Либо закон нужно изменить, либо жезлы вернуть", - написал юрист.





По его мнению, скорее всего жезлы вернут.





"Ну ясно, что неудобно будет регулировать на перекрестке рукой, без этой палки. Да и выглядеть будет как-то несерьезно. Это всё равно, что забрать у дирижера его палочки", - отметил Ж.Сулейманов.



