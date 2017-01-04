Юрист: Скорее всего, жезлы казахстанским полицейским вернут
4 января 2017, 16:13
Это всё равно, что забрать у дирижера его палочки - Ж.Сулейманов.
Юрист Жангельды Сулейманов высказался по поводу нововведения, касающегося полицейских жезлов. По его словам, в Законе РК "О дорожном движении" эти жезлы предусмотрены и "...либо закон нужно изменить, либо жезлы вернуть". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz
"Я так понял, что отобрали с 1 января у наших "гаишников" их палки. Но в законе о дорожном движении эти жезлы предусмотрены:
***остановить транспортное средство по требованию сотрудника органов внутренних дел, транспортного контроля в форменной одежде об остановке транспортного средства путем подачи сигнала с помощью громкоговорящего устройства, жестом руки или жезлом;
***при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной, в поднятой вверх руке - жезл.
Либо закон нужно изменить, либо жезлы вернуть", - написал юрист.
По его мнению, скорее всего жезлы вернут.
"Ну ясно, что неудобно будет регулировать на перекрестке рукой, без этой палки. Да и выглядеть будет как-то несерьезно. Это всё равно, что забрать у дирижера его палочки", - отметил Ж.Сулейманов.
Фото: 24.kz
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