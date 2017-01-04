В частности, в правилах произведены следующие изменения:

Изменен подпункт 5) пункта 3, и пункт 123

5) объекты использования атомной энергии - источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо, ядерные, радиационные, электрофизические установки, пункты хранения и захоронения, транспортные упаковочные комплекты и ядерные материалы.

123. При расположении буровых установок на крутых склонах, расстояние от края ее основания до бровки склона должно быть не менее 3 м, при этом, буровая установка должна располагаться вне зоны обрушения.

Также исключены пункты: 107, 121, 124, 158, 159, 201, 208, 245, 246, 247, 250, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 282, 285, 286, 327 и 330.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.