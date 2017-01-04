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Новости за сегодня

Внесены изменения в Правила обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 августа 2016 года № 635 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 297 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при геологоразведке, добыче и переработке урана»

В частности, в правилах произведены следующие изменения:

Изменен подпункт 5) пункта 3, и пункт 123

5) объекты использования атомной энергии - источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы и отработавшее ядерное топливо, ядерные, радиационные, электрофизические установки, пункты хранения и захоронения, транспортные упаковочные комплекты и ядерные материалы.

123. При расположении буровых установок на крутых склонах, расстояние от края ее основания до бровки склона должно быть не менее 3 м, при этом, буровая установка должна располагаться вне зоны обрушения.

Также исключены пункты: 107, 121, 124, 158, 159, 201, 208, 245, 246, 247, 250, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 282, 285, 286, 327 и 330.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 января 2017, 16:04
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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