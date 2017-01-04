Пределы рассмотрения судами заявлений об оспаривании законности нормативного правового акта

Главой 30 ГПК регламентировано производство по делам об оспаривании законности нормативного правового акта.

В то же время, по правилам данной главы в рамках гражданского судопроизводства может быть рассмотрен вопрос о незаконности только подзаконного нормативного правового акта, а оспаривание нормативных правовых актов более высокой иерархии (Кодексы, законы, Указы Президента Республики Казахстан, постановления Парламента Республики Казахстан, постановления Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан) не может рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку выходит за рамки подведомственности судов, установленной ст. 23 ГПК.

В связи с чем предлагаю дополнить главу 30 ГПК, перечислив в ней нормативные правовые акты, которые не могут быть оспорены по правилам данной главы.

Процедура внесения изменений в Кодексы и Законы регламентируется Законом РК «О правовых актах» и может быть инициирована в законодательном порядке только лицами, указанными в статье 17 данного Закона. В связи с чем судам следует отказывать в принятии заявлений об оспаривании положений законов и кодексов Республики Казахстан, а в случае принятия - прекращать производство по ним.

Конституционный Совет в соответствии со своей компетенцией согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 72 Конституции рассматривает обращения судов о признании акта неконституционным, если суд в соответствии со статьей 78 Конституции усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Что также свидетельствует о том, что в порядке гражданского судопроизводства могут быть оспорены только подзаконные нормативные правовые акты.

Судья А.К. Кусманова