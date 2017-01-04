Землян предупреждают о магнитных бурях в январе

В первый месяц 2017 года геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. При этом в отдельные дни возможны возмущения магнитосферы Земли, переходящие в магнитную бурю.

Магнитные бури возможны: 4, 5, 17, 18 и 19 января.

Расписание дней в январе, когда ожидаются возмущения магнитосферы, и возможны магнитные бури (обновлено 1 января):

4 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

5 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

6 января возможны возмущения магнитосферы Земли

7 января возможны возмущения магнитосферы Земли

17 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

18 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

19 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

20 января возможны возмущения магнитосферы Земли

21 января возможны возмущения магнитосферы Земли

22 января возможны возмущения магнитосферы Земли

23 января возможны возмущения магнитосферы Земли

24 января возможны возмущения магнитосферы Земли

25 января возможны возмущения магнитосферы Земли

26 января возможны возмущения магнитосферы Земли

27 января возможны возмущения магнитосферы Земли

28 января возможны возмущения магнитосферы Земли

Стоит отметить, что в той или иной мере чувствительны к магнитным бурям 50-70% населения. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям в эти дни внимательней отнестись к своему самочувствию. Кроме того в такие дни и вполне здоровые люди могут испытывать недомогание, вялость и беспричинную усталость, поэтому необходимо прислушиваться к организму и узнавать прогноз заранее, чтобы свести к минимуму отрицательное влияние магнитных бурь на здоровье.





При этом у каждого человека свой пик реакции на подобные явления — некоторые жители Земли чувствуют приближение бури заранее, и их самочувствие ухудшается за 1-2 дня до ее наступления, кто-то ощущает негативную реакцию организма день в день, а у некоторых недомогание появляется уже после того, как солнечная непогода миновала.





Специалисты советуют в дни магнитных бурь по возможности избегать переутомления и физических нагрузок, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, вовремя провести профилактические мероприятия, так как в дни солнечной активности хронические заболевания обостряются.





По мере поступления более точного прогноза магнитных бурь статья будет дополняться. Следите за нашим обновлением и Вы всегда будете заранее предупреждены о предстоящих геомагнитных возмущениях Земли.



