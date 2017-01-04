Самолет сел на брюхо в аэропорту Калининграда

После неудачного приземления людей эвакуировали, сам авиалайнер был отбуксирован.

В Калининграде (Россия) пассажирский авиалайнер при посадке в аэропорту "Храброво" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на брюхо , пишет портал , пишет портал Korrespondent.net





Инцидент произошел вечером 3 января. Airbus A321, который принадлежит компании Аэрофлот, со 167 пассажирами на борту летел в Калининград из московского аэропорта Домодедово. После неудачного приземления людей эвакуировали, сам авиалайнер был отбуксирован. Три пассажира авиалайнера обратились за помощью к врачам.





Следователи, осматривавшие место происшествия, обнаружили повреждение шасси на авиалайнере. На видеозаписи виден самолет, кабина которого лежит на заснеженной земле, специальная техника и сотрудники служб аэропорта.







