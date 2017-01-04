Шахин Адыгезалов: Головкин - это монстр, но нельзя недооценивать его оппонента

Российский боксер Шахин Адыгезалов поделился своим мнение о казахстанских боксерах, рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге и дал прогноз на бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса.





«Казахстанские боксеры очень крутые, дружу со многими из них, - сказал он.- Жанкош Тураров, Канат Ислам очень сильные бойцы, уважаю их, надеюсь, оказаться с ними в ринге, чтобы понять кто из нас лучше. Бокс в Америке отличается от нашего. Советская школа бокса на мой взгляд одна из лучших в мире, но если ты хочешь достичь успеха в профи ринге нужно совершенствоваться, работать с американскими наставниками».





По мнению боксера ожидаемый многими фанатами бой Головкин-Альварес вряд ли состоится в текущем году, в любом случае собеседник на 100% уверен в победе казахстанца и над Канело и над Дэниэлом Джейкобсом.





«Мне кажется, что Головкин выиграет Джейкобса в 8-9 раунде. Головкин - это монстр, но нельзя недооценивать его оппонента. Один удар может изменить многое, казахстанский боксер отличается умным ведением боя, поэтому думаю, бой будет проходить под его контролем», - заключил он.





Поединок Головкина против претендента по линии WBA Джейкобса состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Казахстанский боксер владеет титулами WBC, IBF и IBO.



