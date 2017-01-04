Премьер-Министр проверил финальную готовность объектов к проведению всемирной зимней Универсиады

Сегодня, 4 января, заместитель Премьер-Министра Казахстана, председатель Организационного комитета 28-ой Всемирной Зимней Универсиады-2017 Имангали Тасмагамбетов провел выездное совещание и проверил финальную готовность объектов к проведению масштабного спортивного мероприятия в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на секретариат заместителя Премьер-Министра РК.

Подготовка к Универсиаде вступила в завершающую фазу, что требует от всех служб тщательной проработки до мелочей. Надо отметить, что вопросы транспортного обслуживания и дорожной безопасности являются самыми ответственными участками работы.

«Относительно транспортной логистики мы имеем определенный опыт подготовки к Саммиту ОБСЕ и зимним Азиатским играм. Это можно применить в части транспортного обслуживания делегаций, спортивных команд, но вместе с тем, возникают и другие вопросы, как увеличение транспортной нагрузки во время проведения эстафеты огня. Для этого необходимо продумать дополнительные меры, которые разгрузят улицы и не создадут неудобства для жителей городов Казахстана, в особенности Алматы и Астаны», - сказал вице-премьер во время выездного совещания.

Что касается готовности сооружений, Имангали Тасмагамбетов отметил, с учетом завершения работ на основных объектах необходимо решить вопросы их полного обустройства в соответствии с предъявляемыми требованиям - как стандартам, так и безопасности в эксплуатации.

Кроме того, вице-премьер отметил хорошую подготовительную работу и дал поручение акиму города Алматы Бауыржану Байбеку совместно с заинтересованными городскими ведомствами и службами организовать проведение рабочих комиссий с обязательным выполнением требований безопасности и правил эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей.

Заместитель Премьер-министра РК также поставил задачу с участием представителей организационного комитета зимней Универсиады отработать вопросы соблюдения функциональных требований по каждому из объектов, на которых намечено проведение соревнований. И, конечно, в соответствии с проектами благоустройства и озеленения территорий, прилегающих к новым спортивным объектам, выполнить необходимый объем работ по благоустройству, наружному освещению и оформлению, оборудованию автостоянок и парковок.

«Особо хочу остановиться на важности подготовки наших спортсменов и проведения церемонии торжественного открытия. Эти крупные мировые соревнования имеют большое значение и должны обеспечить эффективную пропаганду спорта и здорового образа жизни», - сказал заместитель премьер-министра РК.

До начала 8-ой Всемирной зимней Универсиады остается меньше месяца. Организационный этап подготовки к проведению игр подходит к завершению. В этой связи Имангали Тасмагамбетов еще раз сверил часы и дал поручение по необходимости обеспечить дополнительные меры в части своевременной подготовки спортивных объектов и сооружений, гостиниц, ресторанов, транспортной системы и коммуникаций, других объектов городской инфраструктуры для приема и обслуживания зарубежных делегаций и команд, представителей СМИ, туристов и гостей города.

Кроме этого, Имангали Тасмагамбетов проверил готовность к принятию спортсменов и гостей международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар», ознакомился с техникой, которая будет задействована во время Универсиады, волонтерской группой, информационным центром и атрибутикой Универсиады.