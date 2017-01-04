В Казахстан экстрадирован глава микрокредитной организации, скрывавшийся 6 лет
4 января 2017, 16:49
Преступника осудили на 3,6 года.
В 2016 году прокуратурой Северо-Казахстанской области рассмотрено 4 ходатайства органов уголовного преследования о выдаче из иностранных государств преступников, все были поддержаны и направлены в Генеральную прокуратуру, передает Zakon.kz.
"Ярким примером экстрадиции является выдача нам Россией директора ТОО «Микрокредитная организация Фонда развития малого предпринимательства - Петропавловск» Мольдинова Б., в период 2006-2007 года похищавшего обманным путем денежные средства Акционерного общества «Фонд развития малого предпринимательства» на сумму более 59 млн.тенге2, - сообщила старший помощник прокурора области по надзору за применением международных договоров Ахмагамбетова Жанар.
Мольдинов за пределами Казахстана скрывался более 6 лет.
Выданный Российской Федерацией в Казахстан Мольдинов Б.Б. приговором Петропавловского городского суда СКО осужден по ст.177 ч.3 п. «б» УК РК к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.
"В текущем году рассмотрено и направлено в Генеральную прокуратуру 5 ходатайств о переводе осужденных иностранных граждан для дальнейшего отбывания наказания на территории своего государства, из них 3 в Российскую Федерацию, 1 - в Кыргызскую Республику, 1 - в Республику Таджикистан, все ходатайства находятся на рассмотрении в иностранных государствах2, - отметила Ахмагамбетова Жанар.
фото: Vlast.kz
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