Дело в отношении Бигельды Габдуллина направлено в суд

Он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.

Дело в отношении главного редактора CentralAsiaMonitor и директора Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина направлено в суд, сообщили МИА " Казинформ " в прокуратуре города Астана.





«В настоящее время досудебное производство в отношении Габдулина Б.К. окончено производством и направлено для рассмотрения по существу в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны», - отмечают в ведомстве.





Напомним , 16 ноября с санкции районного суда №2 Алматинского района Астаны в отношении Бигельды Габдуллина избрана мера пресечения «арест», он обвиняется в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ.





Пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции сообщило, что Габдуллин, используя подконтрольные СМИ CentralAsiaMonitor и Radiotochka.kz, активизировал информационную атаку в отношении руководителей государственных органов путем публикаций негативных материалов, порочащих деловую репутацию. В дальнейшем Габдуллин за прекращение критики вымогал с должностных лиц государственные заказы для данных медиаресурсов. Они, в свою очередь, лоббировали компании Габдуллина и обеспечивали заключение договоров о государственных закупках.





Фото: Радиоточка







