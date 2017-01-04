В Актобе за 3 новогодних дня 222 ребенка попали в больницу
4 января 2017, 16:52
От ожога петардой пострадал один ребенок.
6-летняя девочка получила ожог уха петардой, еще один ребенок перелом голени, упав дома, остальных привезли с пищевыми аллергиями, простудой, пневмонией и аппендицитом, сообщает корреспондент "Диапазона".
"Обращений в праздники было не больше, чем в обычные дни, - говорит главврач областной детской больницы Нурлан Кожин.
- Больных привозила скорая, были и самообращения. - Из 222 детей госпитализировали 30. В основном это дети с пневмонией, аппендицитом и другими заболеваниями. Один ребенок получил ожог ушной раковины петардой. Девочке оказали первую помощь, и отпустили домой. Привозили детей с пищевой аллергией, ларингитами, простудами. Врачи всем оказали помощь, большинство с рекомендациями отпускали домой, в госпитализации необходимости не было".
Фото с сайта diapazon.kz
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