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В Актобе за 3 новогодних дня ​222 ребенка попали в больницу

4 января 2017, 16:52

От ожога петардой пострадал один ребенок.


6-летняя девочка получила ожог уха петардой, еще один ребенок перелом голени, упав дома, остальных привезли с пищевыми аллергиями, простудой, пневмонией и аппендицитом, сообщает корреспондент "Диапазона".

"Обращений в праздники было не больше, чем в обычные дни, - говорит главврач областной детской больницы Нурлан Кожин.

- Больных привозила скорая, были и самообращения. - Из 222 детей госпитализировали 30. В основном это дети с пневмонией, аппендицитом и другими заболеваниями. Один ребенок получил ожог ушной раковины петардой. Девочке оказали первую помощь, и отпустили домой. Привозили детей с пищевой аллергией, ларингитами, простудами. Врачи всем оказали помощь, большинство с рекомендациями отпускали домой, в госпитализации необходимости не было".

Фото с сайта diapazon.kz

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