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Новости за сегодня

Мажилисмены перечислят однодневный заработок в помощь пострадавшим в поселке Шахан

 

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил, что Бюро Палаты приняло Постановление о перечислении однодневного заработка в Фонд помощи пострадавшим в результате ЧС 1 января 2017 г. в поселке Шахан Карагандинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. Госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4 подъезда.

Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек. Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

 

4 января 2017, 16:50
Источник, интернет-ресурс: *Парламента Республики Казахстан

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