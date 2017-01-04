Раскрыты сенсационные секреты "Аватара 2"

Режиссёр самого кассового фильма в истории «Аватар» Джеймс Кэмерон работает над продолжением картины, которое превратит её в настоящую сагу, пишет пишет Filmpro.ru





О том, что «Аватар» получит продолжение, стало известно ещё 6 лет назад, когда фильм собрал в мировом прокате $2,7 млрд. Однако Джеймс Кэмерон известен перфекционизмом, и торопить его никто не собирается: премьера «Аватара 2», по слухам, назначена на 21 декабря 2018 года. Кэмерон в интервью изданию Variety, которое он дал в сентябре 2016-го, признался, что если потребуется, то дата премьеры может быть перенесена.





"Пока что у нас стоит цель закончить “Аватар 2” в 2018 году, но если потребуется, мы перенесём премьеру. Сейчас для меня важнее всего не дата премьеры первого фильма, а то, как будут выходить на экраны все последующие части истории. Я хочу, чтобы их выпускали как можно ближе друг к другу. Если мы будем выпускать фильмы на Рождество, мне бы хотелось иметь возможность сдержать это обещание", - сказал он.





О сюжете фильма известно не так много. История четырёх будущих фильмов сфокусируется на Джейке, Нейтири и их детях - это будет семейная сага о борьбе На'Ви с людьми, пытающимися захватить Пандору. По атмосфере секретности Кэмерон сравнивает эту работу с Манхэттенским проектом. «Аватар», в отличие от большинства научно-фантастических фильмов, решился представить зрителям полноценный альтернативный мир. С уникальной цивилизацией, природой, законами физики, флорой и фауной. В силу такого размашистого и амбициозного подхода, признаётся Кэмерон, невозможно уместить все идеи в «Аватар 2».





Что делает режиссёр? Придумывает сюжет «Аватара 2», «Аватара 3», «Аватара 4» и «Аватара 5» - и снимает их одновременно.





Позволить себе такое может только человек, превративший научно-фантастический фильм по собственному сценарию в самый успешный блокбастер. Как сообщил в интервью Стивен Лэнг, исполнивший в первой картине роль полковника Куоритча, съёмки планируется начать уже в январе 2017-го.





Джеймс Кэмерон в интервью пояснил, как будет идти работа. "Четыре "Аватара" - это одно большое производство. Похоже на съёмки мини-сериала. Идёт работа на всеми сценариями одновременно. Другими словами, в понедельник мы можем снимать сцену из пятой части, а во вторник - из второй. Всего должна получиться восьмичасовая история. Будет сложно держать всё в голове, переключаться между эпизодами. Вероятно, это будет самое серьёзное испытание в моей карьере; то же касается и актёров. "Аватар" - это сага. Будто все три «Крёстных отца» снимаются одновременно".





Четыре «Аватара» Кэмерону нужны, чтобы изучить мир Пандоры и его обитателей со всех ракурсов. Первый логотип продолжения «Аватара» с летающим королевским львом, которого могут оседлать избранные обитатели Пандоры, намекает, что для начала режиссёр погрузит зрителей в свою любимую водную стихию, но при этом существенная часть действия всё же развернётся и на земле. Ранее эта информация уже была подтверждена - океаны Пандоры станут главным аттракционом «Аватара 2».





Выбор водной стихии был предопределён страстью Джеймса Кэмерона. В 2012 году он погрузился в Бездну Челленджера - самую глубокую точку Марианской впадины, почти на 11 км ниже уровня моря. Отметив, что незачем ставить мировой рекорд, если не можешь запечатлеть его в 3D, Кэмерон провёл в жёлобе съёмки для документальной картины «Вызов бездне» и, по его словам, набрался вдохновения для съёмок нового «Аватара».





Сигурни Уивер, которая вернётся к своей роли в сиквелах, объяснила, что работа, которой сейчас занят Джеймс Кэмерон, не терпит спешки. "Прямо сейчас Кэмерон занят техническими исследованиями. Все сиквелы "Аватара" мы планируем снимать друг за другом, поэтому, я думаю, что Джеймс сейчас пытается подготовить для нас площадку, чтобы, когда мы начнём съёмки четырёх картин, он мог бы заниматься только режиссурой. Я знаю, что сейчас Кэмерон работает над чем-то, снимает что-то. Не знаю, увидим ли мы отснятый материал в фильмах, потому что истории напрямую он не касается. Джеймс снимает животных, пытается выяснить, как они ведут себя в той или иной среде. Просто чуть позже у него уже не останется времени на подобную работу, а ведь она не терпит спешки. У меня была возможность ознакомиться со сценариями к трём из четырёх запланированных фильмов – они очень амбициозные и трогательные, просто бесподобные!".





Кэмерон до сих пор не обсуждает сюжет «Аватара 2», но сам признаёт, что некоторые сцены первой части снимал с прицелом на продолжение.





Характерно, что костяк актёрского ансамбля останется тем же - в сиквеле сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана и даже Сигурни Уивер со Стивеном Лэнгом, герои которых умерли. Как такое возможно, лаконично объяснила Уивер: "Кэмерон говорит, что в научной фантастике никто не умирает".





Откуда ждать новых невзгод для Пандоры?





Во-первых, угроза может снова прийти извне. На Земле идёт XXII век, планета оскудела, но человечество теперь покоряет гигантские космические пространства: Землю и Пандору разделяют 4,5 световых года. Узнав о провале миссии, земляне способны направить против На'Ви более мощные войска. Кроме того, нельзя забывать, что Джеймс Кэмерон в «Аватаре» показывает - человек не единственное разумное существо. Соответственно, с визитом на Пандору могут прибыть и другие, пока неизвестные цивилизации.





Во-вторых, угроза может таиться изнутри. Известно, что в продолжении "Аватара" вернётся Стивен Лэнг - убитый злодей из первого фильма, самый ярый противник аборигенов Пандоры. Смерть во вселенной Кэмерона - явление неоднозначное, и Лэнг так прокомментировал будущее полковника Куоритча: "Ничего не закончилось, пока сохранилась ДНК". Учитывая, что в "Аватаре" люди могут перемещаться в оболочку инопланетян и дистанционно ими управлять, реинкарнация умерших героев кажется реалистичной.





В-третьих, новый враг может подняться из океанских глубин - как известно, фауна Пандоры может быть опаснее любых захватчиков. Пока Джеймс Кэмерон показал зрителям только наземных обитателей Пандоры, и самое интересное ещё впереди. В конце концов, На'Ви - относительно слаборазвитое общество, и вступать в межпланетные баталии ему несподручно. При создании цивилизации На'Ви Кэмерон ориентировался на образ жизни коренного народа Микронезии - небольшого архипелага в Океании, туземцы которого до сих пор живут земледелием и рыболовством. Другими словами, не стоит рассчитывать, что "Аватар" превратится в "Звёздные войны".





В интервью изданию Vulture Кэмерон подтвердил, что в его планы входит расширение вселенной «Аватара» всеми доступными способами.





"Мы планируем использовать все доступные нам средства, чтобы рассказать зрителям эту историю. Очевидно, что фильмы здесь выступают в роли краеугольного камня, но также мы планируем выпустить комиксы, романы и многое другое. Мы задействуем любой из вариантов, который может помочь зрителям более глубоко погрузиться в мир Пандоры. Можно было бы, например, сделать анимационный сериал, но это не особенно интересно мне самому, потому что я хочу сохранить заданную планку качества. Все герои нашей истории созданы при помощи компьютерной графики, а это далеко не дёшево. Нельзя просто взять и загримировать актёров в синий цвет, а затем посадить их в комнату. Это работает для театрального представления, но не для телевидения. Актёры из Cirque du Soleil разработали свой собственный грим, который, нужно признать, смотрится оригинально. Но использовать подобное для создания сериала – невозможно. А технологии, которые мы создали для фильмов, не впишутся в телевизионные бюджеты".



