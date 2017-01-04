В Кокшетау врачи спасли малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В новогодние праздники мальчику сделали операцию по пересадке кожи, его перевели в отделение хирургии.

Врачи Акмолинской областной детской больницы больше месяца борются за жизнь трехлетнего малыша, который опрокинул на себя кастрюлю с кипятком от мантоварки. В новогодние праздники мальчику сделали операцию по пересадке кожи, его перевели в отделение хирургии. Между тем, ребенку еще предстоит ряд подобных операций, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





О том, что в новогодние праздники трехлетнему ребенку сделали операцию по пересадке кожи и 2 января - первую перевязку, агентству сообщила заместитель главного врача по лечебной работе Лариса Блажко.





«Мы сделали мальчику первую операцию по пересадке кожи, «закрыли» ожоговую поверхность на порядка 10% тела, - уточнил врач-хирург, комбустиолог больницы Петр Редкозубов. - Операция прошла успешно, уже сделана первая перевязка. Ребенка перевели в отделение хирургии».





Однако мальчику, по словам доктора, предстоит еще ряд операций по пересадке кожи.





«Предстоит значительно большая часть того, что сделано. Думаю, понадобится еще две-три операции — пересадка кожи на обеих ногах и плечах», - отметил врач-ординатор. Если месяц назад врачи говорили о существующей угрозе для жизни малыша, то сегодня отмечают положительную динамику в состоянии здоровья ребенка.





«Пациент получил сильнейший 80% ожог. Но критический период миновал. Тем не менее, мы всегда с опаской комментируем и даем прогнозы: организм ребенка ослаб, нет кожной защиты, какие бы стерильные условия мы не создавали. Скажем так, есть предпосылки надеяться на лучшее», - заключил врач Петр Редкозубов.





Напомним, малыш из Атбасарского района находился в реанимации Акмолинской областной детской больницы с 30 ноября 2016 года. По словам родителей, он опрокинул на себя кастрюлю с кипятком от мантоварки, получив ожог на 80% тела.





Тогда замглавврача подчеркнула трагическую системность подобных несчастий с детьми и призвала родителей быть более ответственными.





«В отделение реанимации с ожогами ребятишки поступают регулярно, один-два раза в месяц - точно, - сказала Лариса Блажко. - Одно дело, когда жизнь ребенка уносит тяжелая болезнь и совсем другое - когда обидная, преступная невнимательность, безответственность взрослых. Просто помните: несчастье может случиться там, где его совсем не ждешь».





Так, в числе подобных нелепых трагедий в регионе является случай, когда малыш утонул в бочке с водой.