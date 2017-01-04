О преимуществах разрешения споров в арбитраже

Балыкбаев Аслан Еркинович, юрист

Современное развитие мирового сообщества требует дальнейшего совершенствования сотрудничества в различных сферах жизни, в том числе и в правовой деятельности.

В эпоху глобализации усиливаются интеграционные процессы, как экономического развития, так и в правовых системах государств. Это требует от правового сообщества выработки новых способов взаимодействия, сотрудничества и координации.

Развитие экономического сотрудничества немыслимо без его правового обеспечения. Разрешение возникающих в процессе предпринимательской деятельности споров обеспечивается правовыми средствами, куда наряду с судебным разрешением конфликтов входит и арбитражное разбирательство. Эффективность и роль последнего всемерно возрастает, ибо арбитраж обеспечивает оптимальное внесудебное урегулирование споров. В этой связи представляют бесспорный интерес вопросы рассмотрения споров в арбитраже.

Рассмотрим главные преимущества рассмотрения споров в порядке арбитража. Они заключаются в том, что:

во-первых, процедура избрания арбитров способствует независимости и беспристрастности арбитража;

во-вторых, стороны самостоятельно выбирают компетентных и опытных специалистов (арбитров);

в-третьих, возможность определения сторонами компетенции и процедуры рассмотрения спора, более широкие возможности применения принципов добросовестности, справедливости, конфиденциальности и быстрота разрешения спора;

в-четвертых, решение является окончательным, и ни какой иной орган не вправе пересмотреть первоначальное решение арбитража по существу;

в-пятых, обязательность арбитражного решения для сторон и гарантированность, в большинстве случаев, принудительного исполнения этого решения, если стороны будут уклоняться от добровольного исполнения (на основе положений Нью-Йоркской конвенции о признании и исполнении арбитражных решений);

в-шестых, конфиденциальность рассмотрения спора, т.е. арбитражный процесс является закрытым, что способствует сохранению деловой репутации сторон.

В связи с этим признание официальными органами арбитража на международном уровне и на уровне принятия внутригосударственных актов имеет принципиальную значимость для арбитражной практики.

8 апреля 2016 г. в Республике Казахстан был принят Закон «Об арбитраже», который должен способствовать эффективному разрешению споров и развитию арбитража в соответствии с международными стандартами.

Важность принятия этого закона подтверждается тем, что согласно анализу судебной практики в Республике Казахстан требования об отмене решений третейских судов подлежали удовлетворению практически в 100% случаев.

Одним из преимуществ Закона «Об арбитраже» необходимо признать то, что он объединяет в себе нормы двух утративших силу законов - о международном арбитраже и о третейских судах. Это позволило убрать дублирование и повторы в одинаковых положениях законов, что будет способствовать, на наш взгляд, более продуктивной и эффективной работе арбитража.

Также Законом предусмотрены положения, которые, по нашему мнению, положительно повлияют на дальнейшее развитие арбитража в Республике Казахстан. Коротко отметим следующие основные положения.

1. Правила разбирательства устанавливаются сторонами. Этим расширяется диспозитивность арбитражного разбирательства.

2. Установлен запрет на образование арбитража государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора, естественных монополий и субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке товаров и услуг, их дочерними и зависимыми организациями, а также банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.

Данная норма способствует исключению навязывания крупными компаниями инициативы разрешения спора путем разбирательства в арбитражах, являющихся аффилированными лицами данных субъектов.

Кроме того, это позволит снизить злоупотребления со стороны банков, которые в большинстве случаев принимают решения в свою пользу.

3. Создана основа для функционирования Арбитражной палаты.

Международный опыт существования Европейской арбитражной палаты и различных арбитражных ассоциаций в России, Украине и др. странах показывает, что создание Арбитражной палаты будет способствовать продвижению деятельности арбитража.

Основная функция Арбитражной палаты - это представление и защита интересов арбитров и ведение реестров. Ведение реестров арбитров является актуальным вопросом, т.к. в настоящее время нет единого центра по ведению статистики арбитров.

Также в полномочия Арбитражной палаты будет входить назначение и прекращение полномочий арбитра при возникновении разногласий между сторонами.

4. Исключен возможность пересмотра арбитражных решений судами по существу (исключен принцип законности, как основание для отмены решений третейских судов);

5. Сторонам предоставляется возможность урегулировать спор, который рассматривается в порядке арбитражного разбирательства путем медиации и утверждения соглашения об урегулировании данного спора.

6. Третейские решения, вынесенные до принятия Закона «Об арбитраже» могут быть переданы на принудительное исполнение в порядке, предусмотренном для арбитражных решений (гл.20 ГПК РК).

7. Адвокаты имеют право осуществлять деятельность в качестве арбитра. Ранее им это запрещалось в соответствии с п.5 ст.15 Закона РК «Об адвокатской деятельности». Это позволит адвокатам принимать активное участие при разрешении арбитражных споров.

Таким образом, полагаем, что принятый Закон «Об арбитраже» придаст новый импульс не только развитию арбитражного института в Казахстане, но и послужит привлечению инвесторов в условиях большей правовой защищенности и гибкости национального законодательства при разрешении спорных вопросов.

Список использованных источников:

1 Анализ судебной практики рассмотрения дел и материалов, связанных с обжалованием и исполнением решений третейских судов и арбитражей. - Верховный Суд РК, Астана, 2015 г.;

2 Закон Республики Казахстан «Об арбитраже» от 8 апреля 2016 года № 488-V // «Казахстанская правда» от 09.04.2016 года № 67 (28193);

3. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 26.07.2016 г.).