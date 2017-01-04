Серена Уильямс проиграла 72-й ракетке мира

Серена Уильямс не выходила на корт с сентября 2016 года, когда уступила в полуфинале US Open чешке Каролине Плишковой

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс потерпела поражение от 72-й ракетки мира соотечественницы Мэдисон Бренгл., сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт женской теннисной ассоциации. Уильямс выбыла из турнира в Окленде (Новая Зеландия), во втором круге состязаний. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу Бренгл.





Винус Уильямс на старте турнира одержала победу нал новозеландкой Джэйд Льюис (7:6, 6:2), но не смогла продолжить борьбу из-за травмы руки.





35-летняя Серена Уильямс не выходила на корт с сентября 2016 года, когда уступила в полуфинале US Open чешке Каролине Плишковой. Та игра завершилась для суперамериканки двойной ошибкой на тай-брейке второго сета. Теперь во втором круге турнира в новозеландском Окленде с Уильямс-младшей случилось примерно то же самое: на матчболе Бренгл великая чемпионка допустила двойную ошибку.



